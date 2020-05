Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee15ba92-9d3f-47e1-b541-7fdb260dc82c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint korábban kiderült, az LG a jövőben egyedi neveket választ majd a telefonjainak. Az első fecske, az LG Velvet heteken belül bemutatkozik, azonban máris kiszivárogtak róla valós fotók.","shortLead":"Mint korábban kiderült, az LG a jövőben egyedi neveket választ majd a telefonjainak. Az első fecske, az LG Velvet...","id":"20200504_lg_velvet_fotok_specifikaciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee15ba92-9d3f-47e1-b541-7fdb260dc82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6401c8b3-db08-4245-aa77-1fa520667a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_lg_velvet_fotok_specifikaciok","timestamp":"2020. május. 04. 14:03","title":"Ezek már igazi képek: ilyen lesz az LG Velvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai hírszerzés szerint azért tűnhetett el a nyilvánosság elől az észak-koreai vezető, mert tart a koronavírus-fertőzéstől.","shortLead":"A dél-koreai hírszerzés szerint azért tűnhetett el a nyilvánosság elől az észak-koreai vezető, mert tart...","id":"20200506_kim_dzsong_un_szivmutet_eszak_korea_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cec821-d2f5-40e9-af5b-838ab1730507","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_kim_dzsong_un_szivmutet_eszak_korea_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 08:36","title":"Semmi sem utal arra, hogy Kim Dzsong Unt megműtötték volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Magyarország 265 millió forintot dob be a járvány elleni adományalapba, összesen 7,4 milliárd euró gyűlt össze.","shortLead":"Magyarország 265 millió forintot dob be a járvány elleni adományalapba, összesen 7,4 milliárd euró gyűlt össze.","id":"20200504_EU_WHO_donorkonferencia_koronavirus_jarvany_adomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5311a09-de7f-43b1-8eac-26b94eb5fddb","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_EU_WHO_donorkonferencia_koronavirus_jarvany_adomany","timestamp":"2020. május. 04. 19:21","title":"2600 milliárd forintot adományoztak az EU és a WHO donorkonferenciáján a koronavírus elleni küzdelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136831a9-f43d-4486-a147-ba67443ffa25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház szerint betartották a protokollt.\r

","shortLead":"A kórház szerint betartották a protokollt.\r

","id":"20200505_Tudogyulladasa_es_laza_volt_a_kisfiunak_megsem_teszteltek_koronavirusra_a_Heim_Pal_Korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136831a9-f43d-4486-a147-ba67443ffa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00216a9f-d22e-4933-a26f-8fddf174b2f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Tudogyulladasa_es_laza_volt_a_kisfiunak_megsem_teszteltek_koronavirusra_a_Heim_Pal_Korhazban","timestamp":"2020. május. 05. 20:49","title":"Tüdőgyulladása és láza volt a kisfiúnak, mégsem tesztelték koronavírusra a Heim Pál Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3ec764-fdd1-4bcc-9aad-efeb37acfa4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rövidebb válaszokat igénylő feladatok után következnek a kifejtősek.","shortLead":"A rövidebb válaszokat igénylő feladatok után következnek a kifejtősek.","id":"20200506_tortenelem_erettsegi_esszefeladatok_diakok_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb3ec764-fdd1-4bcc-9aad-efeb37acfa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9dbbc9-763b-4684-994a-facdc028fd0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_tortenelem_erettsegi_esszefeladatok_diakok_oktatas","timestamp":"2020. május. 06. 10:33","title":"A kereszténység születése és a II. világháború a történelemérettségi esszéfeladatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elsőként fogamzásgátlót árul majd.","shortLead":"Elsőként fogamzásgátlót árul majd.","id":"202018_forhercare_webes_fogamzasgatlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97977787-0778-4cff-8704-bd6b4a1cb907","keywords":null,"link":"/360/202018_forhercare_webes_fogamzasgatlas","timestamp":"2020. május. 05. 15:00","title":"Webshoppal rukkol elő a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99109017-838c-458b-8cf1-2a719692974f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minőséget ért kritikákra reagált Szijjártó. ","shortLead":"A minőséget ért kritikákra reagált Szijjártó. ","id":"20200504_Szijjarto_Minden_Kinabol_erkezo_termek_megfelel_a_szabalyoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99109017-838c-458b-8cf1-2a719692974f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f86f770-a2c3-40dd-954b-530681bd5229","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Szijjarto_Minden_Kinabol_erkezo_termek_megfelel_a_szabalyoknak","timestamp":"2020. május. 04. 13:36","title":"Szijjártó: Minden Kínából érkező termék megfelel az európai szabványoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint alkotmányellenes a kedden elfogadott rendelet.","shortLead":"A független képviselő szerint alkotmányellenes a kedden elfogadott rendelet.","id":"20200505_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_Szel_Bernadett_az_informacios_jogok_korlatozasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c5f63b-9b34-471f-8e52-7ef9bfb8e760","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_Szel_Bernadett_az_informacios_jogok_korlatozasa_miatt","timestamp":"2020. május. 05. 16:23","title":"Alkotmánybírósághoz fordul Szél Bernadett az információs jogok korlátozása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]