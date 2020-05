Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18817f62-c2a2-4dd3-8cbf-c88fbcb6dbce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megtalálták náluk a rablásnál használt fegyvereket és ruhákat is. 14 millió dollárt vittek el egy pénzszállítóból.","shortLead":"Megtalálták náluk a rablásnál használt fegyvereket és ruhákat is. 14 millió dollárt vittek el egy pénzszállítóból.","id":"20200506_Elkaptak_Chileben_hat_embert_az_evszazad_rablasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18817f62-c2a2-4dd3-8cbf-c88fbcb6dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bddd5b1-6b06-4796-89d4-58cca4a6071a","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_Elkaptak_Chileben_hat_embert_az_evszazad_rablasa_miatt","timestamp":"2020. május. 06. 06:10","title":"Elkaptak Chilében hat embert az \"évszázad rablása\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7312c66d-42c8-4b84-9168-dd1b065a234e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Patrick Coyne látványos videójában kékben úszó delfineket látni, a biolumineszcencia jelenségének köszönhetően.","shortLead":"Patrick Coyne látványos videójában kékben úszó delfineket látni, a biolumineszcencia jelenségének köszönhetően.","id":"20200504_biolumineszcencia_alga_kalifornia_delfin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7312c66d-42c8-4b84-9168-dd1b065a234e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f0daaa-26c7-43eb-aae9-41302a75e02c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_biolumineszcencia_alga_kalifornia_delfin","timestamp":"2020. május. 04. 19:03","title":"Különleges videó: kéken “világító” delfineket láttak Kalifornia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d748f9f-0ff6-48fb-b5ba-cd057c1055d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A The Stranglers billentyűse 71 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A The Stranglers billentyűse 71 éves volt.\r

\r

","id":"20200505_Koronavirusban_meghalt_a_legkulonosebb_punkhos_Dave_Greenfield","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d748f9f-0ff6-48fb-b5ba-cd057c1055d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7269e0ef-e048-49aa-99e9-67be076bfdc2","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Koronavirusban_meghalt_a_legkulonosebb_punkhos_Dave_Greenfield","timestamp":"2020. május. 05. 09:19","title":"Koronavírusban meghalt a legkülönösebb punkhős, Dave Greenfield","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fedb664-205c-4a45-af4f-4e72ee207750","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Összesen nagyjából 9 milliárd forintért újul meg a Nyugati pályaudvar tetőszerkezete.","shortLead":"Összesen nagyjából 9 milliárd forintért újul meg a Nyugati pályaudvar tetőszerkezete.","id":"20200505_nyugati_palyaudvar_felujitas_rekonstrukcio_tetoszerkezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fedb664-205c-4a45-af4f-4e72ee207750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f6cb13-1260-4e89-8354-05c90f906150","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_nyugati_palyaudvar_felujitas_rekonstrukcio_tetoszerkezet","timestamp":"2020. május. 05. 11:45","title":"Kezdődik a felújítás, hét hónapra lezárják a Nyugati egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740e6126-eea7-45e9-8010-0a196661bd92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány kitörése előtt 200-an dolgoztak a Szamosnál.","shortLead":"A járvány kitörése előtt 200-an dolgoztak a Szamosnál.","id":"20200505_szamos_marcipan_varga_mihaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740e6126-eea7-45e9-8010-0a196661bd92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c08e54-6fff-48cb-885d-05b6d5ff8cdf","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_szamos_marcipan_varga_mihaly","timestamp":"2020. május. 05. 11:56","title":"Újraindult a termelés a Szamos Marcipánnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd0f611-8c0b-4728-8726-36d1a473b572","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti-Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.","shortLead":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje...","id":"20200506_Karantenversek_II__Kiss_Judit_Agnes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fd0f611-8c0b-4728-8726-36d1a473b572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b6abaa-b6db-4e7c-af69-7e4c8720b985","keywords":null,"link":"/360/20200506_Karantenversek_II__Kiss_Judit_Agnes","timestamp":"2020. május. 06. 16:45","title":"Karanténversek II. - Kiss Judit Ágnes: Békeidő és A Nagy Ragály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ef513e-3c05-4d98-bbf5-9806d7e0e0d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"8 év után jelentkezik új szerzeménnyel az egy ideje ismét Írországban élő dalszerző-gitáros-énekes. A Best Damn Thing igazi, tőrőlmetszett keserédes popdal. ","shortLead":"8 év után jelentkezik új szerzeménnyel az egy ideje ismét Írországban élő dalszerző-gitáros-énekes. A Best Damn Thing...","id":"20200506_Premier_Tobb_orszagban_keszult_Jamie_Winchester_uj_szama_Best_Damn_Thing","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ef513e-3c05-4d98-bbf5-9806d7e0e0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e3ac98-3359-4d7c-bd64-fb3eb27786eb","keywords":null,"link":"/kultura/20200506_Premier_Tobb_orszagban_keszult_Jamie_Winchester_uj_szama_Best_Damn_Thing","timestamp":"2020. május. 06. 18:01","title":"Premier: Több országban készült Jamie Winchester új száma és klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ac7668-8e2b-460a-a6a2-5388675a11f4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A mostani válság kezelésének módja a hitelfelvétel. Ám kérdés, mi kell ahhoz, hogy az európai államok ne kerüljenek adósságcsapdába?","shortLead":"A mostani válság kezelésének módja a hitelfelvétel. Ám kérdés, mi kell ahhoz, hogy az európai államok ne kerüljenek...","id":"20200504_Mibol_penzelik_a_virus_jarvany_elleni_tobbszaz_milliardos_csomagokat_az_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9ac7668-8e2b-460a-a6a2-5388675a11f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0293e9-b4d5-4a00-8067-4e018e4df8b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_Mibol_penzelik_a_virus_jarvany_elleni_tobbszaz_milliardos_csomagokat_az_allamok","timestamp":"2020. május. 04. 18:55","title":"Miből pénzelik a vírusjárvány elleni több százmilliárdos csomagokat az államok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]