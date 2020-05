Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Eximbanknál 707 millió dollárnyi hitelkeret áll a magyar vállalkozások rendelkezésére, hogy a Türk Tanács tagországainak piacán érvényesülhessenek. És egyébként maszkot is küldtek nekünk.","shortLead":"Az Eximbanknál 707 millió dollárnyi hitelkeret áll a magyar vállalkozások rendelkezésére, hogy a Türk Tanács...","id":"20200506_Befektetesi_alapot_hozott_letre_Turk_Tanacs_Magyarorszag_is_csatlakozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a2e6e6-98be-4864-b0a0-0d9afdb1a2d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200506_Befektetesi_alapot_hozott_letre_Turk_Tanacs_Magyarorszag_is_csatlakozott","timestamp":"2020. május. 06. 17:17","title":"Magyarország is csatlakozott a Türk Tanács befektetési alapjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887af3ec-4cfa-437f-a380-0f4d4cb57b26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerdán átlépheti a lélektani 30 ezres küszöböt az elhunytak száma.\r

","shortLead":"Szerdán átlépheti a lélektani 30 ezres küszöböt az elhunytak száma.\r

","id":"20200505_Mar_tobb_a_halalos_aldozat_NagyBritanniaban_mint_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=887af3ec-4cfa-437f-a380-0f4d4cb57b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5794d37-292a-4ccd-84d6-7931b29d4b80","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_Mar_tobb_a_halalos_aldozat_NagyBritanniaban_mint_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 05. 20:11","title":"Már több a halálos áldozat Nagy-Britanniában, mint Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef6a794-7fb1-4a5d-8b6a-c3adb015bbab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az írásbeli vizsga első részében rövid választ igénylő feladatokat kapnak a diákok.

","shortLead":"Az írásbeli vizsga első részében rövid választ igénylő feladatokat kapnak a diákok.

","id":"20200506_tortelenem_erettsegi_vizsga_diakok_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cef6a794-7fb1-4a5d-8b6a-c3adb015bbab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e510653-93aa-406e-9972-1a68933dcceb","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_tortelenem_erettsegi_vizsga_diakok_oktatas","timestamp":"2020. május. 06. 09:41","title":"Itt vannak az első feladatok a történelemérettségiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vészhelyzet kihirdetése után azonnal elkezdődtek a leépítések.","shortLead":"A vészhelyzet kihirdetése után azonnal elkezdődtek a leépítések.","id":"20200505_munkanelkuli_Magyarorszag_jarulek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa59da6b-29cf-4a92-ad25-e6d83413d4dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200505_munkanelkuli_Magyarorszag_jarulek","timestamp":"2020. május. 05. 17:19","title":"281 ezer munkanélküli van Magyarországon, közel felük egy fillért sem kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sokkal több hulladék halmozódik fel azoknál az állatoknál, amelyek ritkábban építik újra szűkebb lakóhelyüket, állítja egy friss kutatás. ","shortLead":"Sokkal több hulladék halmozódik fel azoknál az állatoknál, amelyek ritkábban építik újra szűkebb lakóhelyüket, állítja...","id":"20200506_Muanyagszemet_tengeri_madar_feszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52254d34-88f3-411f-8cfb-74d64eb0ce55","keywords":null,"link":"/zhvg/20200506_Muanyagszemet_tengeri_madar_feszek","timestamp":"2020. május. 06. 14:49","title":"Tele van műanyagszeméttel a tengeri madarak fészke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc17323e-9d37-4c62-b775-abbbd8d7342c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz szerint a szervezet 2018-as munkájának köszönhetően Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország lett a világon, az ellenzék viszont továbbra is rendszerszintű korrupcióról beszél.","shortLead":"A Fidesz szerint a szervezet 2018-as munkájának köszönhetően Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország lett...","id":"20200506_Nem_kimeltek_Poltot_es_az_ugyeszseget_a_parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc17323e-9d37-4c62-b775-abbbd8d7342c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcc0aba-bd86-4990-84e8-ace95ecf2912","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Nem_kimeltek_Poltot_es_az_ugyeszseget_a_parlamentben","timestamp":"2020. május. 06. 17:29","title":"Nem kímélték Poltot és az ügyészséget a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az 1500 embertől megváló cég végleges változásokat vezet be.","shortLead":"Az 1500 embertől megváló cég végleges változásokat vezet be.","id":"20200506_airbnb_megszoritasok_elbocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3a2ed7-b384-4c05-a57e-35cb8021696d","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_airbnb_megszoritasok_elbocsatas","timestamp":"2020. május. 06. 15:06","title":"Elbocsátja alkalmazottainak negyedét az Airbnb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12aa6963-89b5-4603-af08-f5505a4a74ce","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Meglepetésként érte a debrecenieket a bajor autógyár szerdai bejelentése a munkálatok elhalasztásáról, noha ezt korábbi hírek szerint már lehetett sejteni. Szijjártó Péter külgazdasági miniszter Debrecenbe megy, hogy a BMW vezetőivel tárgyaljon.","shortLead":"Meglepetésként érte a debrecenieket a bajor autógyár szerdai bejelentése a munkálatok elhalasztásáról, noha ezt korábbi...","id":"20200506_Nincs_meg_a_pontos_datum_hogy_mikor_folytatodhat_a_debreceni_BMWgyar_epitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12aa6963-89b5-4603-af08-f5505a4a74ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907afbe4-ef6f-44d9-aafc-0fd12609066d","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_Nincs_meg_a_pontos_datum_hogy_mikor_folytatodhat_a_debreceni_BMWgyar_epitese","timestamp":"2020. május. 06. 15:10","title":"Nincs meg a pontos dátum, hogy mikor folytatódhat a debreceni BMW-gyár építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]