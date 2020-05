Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Mérgezés miatt kórházba is kellett szállítani több száz embert. Többen meghaltak gázszivárgás miatt egy vegyi üzemben Indiában

Az eddigi ismeretek szerint a Földhöz legközelebbi fekete lyukat fedezték fel a déli égbolton az Európai Déli Obszervatórium (ESO) kutatói. "Láthatatlan gravitációs szörnyeteg": sosem találtak még a Földhöz ennyire közel fekete lyukat

A színészt annyira féltik a gyermekei, hogy az újságosig sem engedik lemenni. Nehezen viseli a bezártságot Gálvölgyi János

A lengyel nő súlyos beteg lett a fertőzés miatt, ám a gyógyultaktól kapott vérplazma pár nap alatt kigyógyította. A kisbabája is jól van. Nagyot javult egy koronavírusos kismama állapota, miután vérplazmás kezelést kapott

Most New Yorkból, Miamiból, Torontóból és Reykjavíkból hoznak haza magyarokat. Csütörtökön landol Budapesten az a repülőgép, amellyel 120 magyar hoznak haza, többségüket Észak-Amerikából. Újabb 120 magyart hoznak haza Amerikából és Izlandról

A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki fellépést is kell vállalniuk, felvételt készíteni, aminek a jogdíjaitól is elbúcsúzhatnak. A kormány a művészeket is munkaalapúan támogatja

Nem valami népszerű mostanában az orosz elnök egy független elemzőközpont friss felmérése szerint. Soha nem volt ilyen alacsony Putyin támogatottsága

Halálos baleset történt a texasi Austin-Bergstrom Nemzetközi Repülőtéren helyi idő szerint csütörtökön este. Leszállás közben elütött egy embert egy Boeing 737-es Austinban

\r

","shortLead":"Most New Yorkból, Miamiból, Torontóból és Reykjavíkból hoznak haza magyarokat. Csütörtökön landol Budapesten...","id":"20200507_amerika_izland_kulongep_szijjarto_peter_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2335bb-5ed2-46ce-9d04-027023f03de5","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_amerika_izland_kulongep_szijjarto_peter_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 17:24","title":"Újabb 120 magyart hoznak haza Amerikából és Izlandról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki fellépést is kell vállalniuk, felvételt készíteni, aminek a jogdíjaitól is elbúcsúzhatnak.","shortLead":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki...","id":"20200506_muvesz_szinesz_iro_tamogatas_pim_kormany_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab0d93a-f53c-4622-b13c-47628c8ebaf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_muvesz_szinesz_iro_tamogatas_pim_kormany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 06. 16:32","title":"A kormány a művészeket is munkaalapúan támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem valami népszerű mostanában az orosz elnök egy független elemzőközpont friss felmérése szerint.","shortLead":"Nem valami népszerű mostanában az orosz elnök egy független elemzőközpont friss felmérése szerint.","id":"20200506_putyin_tamogatottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e182baa6-f43c-4fc5-97a9-57a61391a7a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_putyin_tamogatottsag","timestamp":"2020. május. 06. 21:30","title":"Soha nem volt ilyen alacsony Putyin támogatottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08efde61-ad3e-4543-be26-4c3df1b07ee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Halálos baleset történt a texasi Austin-Bergstrom Nemzetközi Repülőtéren helyi idő szerint csütörtökön este.\r

\r

","shortLead":"Halálos baleset történt a texasi Austin-Bergstrom Nemzetközi Repülőtéren helyi idő szerint csütörtökön este.\r

\r

","id":"20200508_Leszallas_kozben_elutott_egy_embert_egy_Boeing_737es_Austinban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08efde61-ad3e-4543-be26-4c3df1b07ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a898b830-8a75-45f9-83b1-afed128683e9","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Leszallas_kozben_elutott_egy_embert_egy_Boeing_737es_Austinban","timestamp":"2020. május. 08. 11:10","title":"Leszállás közben elütött egy embert egy Boeing 737-es Austinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]