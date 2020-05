Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Rogán szerint nem azt a házat fotózták le, ahol lakik.","shortLead":"Rogán szerint nem azt a házat fotózták le, ahol lakik.","id":"20200513_berlet_rogan_antal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5260ca4-9180-4445-a7b1-c1818812474c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200513_berlet_rogan_antal","timestamp":"2020. május. 13. 13:39","title":"Rogán azt mondja, albérletben lakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff96e5db-be4b-4fe5-8dea-e0df0ee500d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harminc éve, a rendszerváltás időszakában lett nagykövet. 84 évesen hunyt el.","shortLead":"Harminc éve, a rendszerváltás időszakában lett nagykövet. 84 évesen hunyt el.","id":"20200513_meghalt_budapesti_brit_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff96e5db-be4b-4fe5-8dea-e0df0ee500d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b0793e-51a9-48d1-979e-83bd9c07631b","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_meghalt_budapesti_brit_nagykovet","timestamp":"2020. május. 13. 14:32","title":"Meghalt az egykori budapesti brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a korábbi, világjárványt nem okozó, de veszélyes rokon-koronavírusok is kimutatták, hogy a kórokozók képesek idegrendszeri fertőzést okozni. Magyar tudósok szerint a mostani vírus is rendelkezhet ezzel a képességgel.","shortLead":"Már a korábbi, világjárványt nem okozó, de veszélyes rokon-koronavírusok is kimutatták, hogy a kórokozók képesek...","id":"20200513_emberi_agy_koronavirus_idegrendszer_hipotalamusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6f4aa4-d1bd-49e6-b3a9-d837a6c0f584","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_emberi_agy_koronavirus_idegrendszer_hipotalamusz","timestamp":"2020. május. 13. 10:33","title":"Magyar kutatók: Lehetséges, hogy a koronavírus bejut az agyba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885e2790-f921-4b02-bbec-5de4c9811cfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megkérdezettek közül a 24-26 éves korosztály a legborúlátóbb, náluk 55 százalék gondolja azt, hogy nehezebb lesz munkát találni a koronavírus miatt.","shortLead":"A megkérdezettek közül a 24-26 éves korosztály a legborúlátóbb, náluk 55 százalék gondolja azt, hogy nehezebb lesz...","id":"20200513_budapest_videk_munka_kirugas_fiatalok_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=885e2790-f921-4b02-bbec-5de4c9811cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d3fb8d-ea53-4c96-a924-b0b36cd35ad8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_budapest_videk_munka_kirugas_fiatalok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 13. 14:42","title":"Több fiatal vesztette el a munkáját Budapesten, mint vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vádat emeltek a műtrágyakirály ellen. Ha beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, két év börtönt kap öt évre felfüggesztve.","shortLead":"Vádat emeltek a műtrágyakirály ellen. Ha beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, két év börtönt...","id":"20200513_bige_laszlo_mutragya_milliardos_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f19b3c-f778-4b8b-8555-774aa0f6b7d0","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_bige_laszlo_mutragya_milliardos_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. május. 13. 08:00","title":"Börtönt kérnek a magyar milliárdosra, Bige Lászlóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Közjegyzői Kamara szerint van alternatív megoldás.","shortLead":"A Közjegyzői Kamara szerint van alternatív megoldás.","id":"20200514_Tovabbra_sem_lehet_megtartani_a_hagyateki_targyalasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbea1c21-f6dd-47c5-9bc5-d7106f37d5ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_Tovabbra_sem_lehet_megtartani_a_hagyateki_targyalasokat","timestamp":"2020. május. 14. 08:16","title":"Továbbra sem lehet megtartani a hagyatéki tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c562476b-2d50-4de5-9114-742fa283005c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi ügynek igen fontos tanulsága van: ne hozzon létre Facebook-profilt a kedvencének.","shortLead":"Az alábbi ügynek igen fontos tanulsága van: ne hozzon létre Facebook-profilt a kedvencének.","id":"20200512_facebook_szemelyazonossag_ellenorzese_jogositvany_szemelyi_igazolvany_kutya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c562476b-2d50-4de5-9114-742fa283005c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba41442-271b-457a-9173-747f10ddf7a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_facebook_szemelyazonossag_ellenorzese_jogositvany_szemelyi_igazolvany_kutya","timestamp":"2020. május. 12. 21:03","title":"Jogosítványt kért a Facebook egy kutyától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A milliárdos vegyipari vállalkozó szerint a hatóságok bevonásával szisztematikus hadjárat zajlik ellene, amelynek irányítója Csányi Sándor.","shortLead":"A milliárdos vegyipari vállalkozó szerint a hatóságok bevonásával szisztematikus hadjárat zajlik ellene, amelynek...","id":"20200513_bige_laszlo_kozlemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fa7a01-0cc1-4b66-9837-09749a7173d7","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_bige_laszlo_kozlemeny","timestamp":"2020. május. 13. 15:31","title":"Bige László szerint nevetséges a vád, átfogó támadás folyik ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]