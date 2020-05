Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34e3d538-150c-45fa-bac6-799249d5badb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr valójában a buszost akarta megleckéztetni. A tettéért bevonták a jogosítványát. ","shortLead":"A sofőr valójában a buszost akarta megleckéztetni. A tettéért bevonták a jogosítványát. ","id":"20200513_Egy_kutyara_fogta_a_BKVbusz_elotti_buntetofekezest_egy_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34e3d538-150c-45fa-bac6-799249d5badb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f102ea9-ec91-4156-9f62-db800fe5239e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_Egy_kutyara_fogta_a_BKVbusz_elotti_buntetofekezest_egy_autos","timestamp":"2020. május. 13. 15:05","title":"Nem létező kutyára fogta az autós a büntetőfékezést, de videó készült az esetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint hiába próbálja a YouTube elejét venni a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatásnak, még mindig sok az olyan videó, amelyben félrevezetik a nézőket.","shortLead":"A jelek szerint hiába próbálja a YouTube elejét venni a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatásnak, még mindig sok...","id":"20200514_youtube_koronavirus_nezettseg_alhirek_felretajekoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde5d4c3-f06d-4080-84c9-c6fcf39af9a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_youtube_koronavirus_nezettseg_alhirek_felretajekoztatas","timestamp":"2020. május. 14. 19:23","title":"Ön is látta YouTube-on? Milliók nézik a félrevezető koronavírusos videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feef25c1-aa41-47e2-b820-bf5e61ca2eb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őrizetbe vételnek minősül, hogy embereket nem engednek ki a tranzitzónából, azonnal szabadon kell engedni őket – döntött az uniós bíróság.","shortLead":"Őrizetbe vételnek minősül, hogy embereket nem engednek ki a tranzitzónából, azonnal szabadon kell engedni őket –...","id":"20200514_Europai_Birosag_jogellenes_orizet_menedekkerok_Roszke_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feef25c1-aa41-47e2-b820-bf5e61ca2eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3522307d-dde4-4b14-88d7-279c60978029","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_Europai_Birosag_jogellenes_orizet_menedekkerok_Roszke_itelet","timestamp":"2020. május. 14. 10:09","title":"Kimondta az Európai Bíróság: a magyar állam jogellenesen tart őrizetben menedékkérőket Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul közpénzek felhasználásával, és anélkül, hogy arról a nyilvánosság értesülne.","shortLead":"Ráadásul közpénzek felhasználásával, és anélkül, hogy arról a nyilvánosság értesülne.","id":"20200513_Hatalmas_vagyonok_mozdulhatnak_meg_a_veszelyhelyzet_urugyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdf1d91-b08d-44d1-a36e-8aeb595e479c","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Hatalmas_vagyonok_mozdulhatnak_meg_a_veszelyhelyzet_urugyen","timestamp":"2020. május. 13. 20:45","title":"Hatalmas vagyonok mozdulhatnak meg a veszélyhelyzet ürügyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2345fef-d30e-4a58-adfe-3e2d4ee8988e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Január 1-jétől ne keressen se nejlonzacskót, se műanyag tasakot a zöldségeknek vagy a péksüteményeknek a boltokban: az EU által előírtakon felül is betiltana a magyar kormány egyszer használatos műanyagtermékeket. ","shortLead":"Január 1-jétől ne keressen se nejlonzacskót, se műanyag tasakot a zöldségeknek vagy a péksüteményeknek a boltokban...","id":"20200513_egyszer_hasznalatos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2345fef-d30e-4a58-adfe-3e2d4ee8988e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7609777-300e-4b04-96bf-2da0c0d88625","keywords":null,"link":"/zhvg/20200513_egyszer_hasznalatos","timestamp":"2020. május. 13. 18:11","title":"Januártól itthon is elfelejtheti a szívószálat és a nejlonzacskót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az a jogszabály, amellyel 15-ről 45 napra növelte az Orbán-kormány a közérdekű adatokra vonatkozó kérelmek határidejét.","shortLead":"Ez az a jogszabály, amellyel 15-ről 45 napra növelte az Orbán-kormány a közérdekű adatokra vonatkozó kérelmek...","id":"20200514_brusszel_vizsgalat_magyar_kormany_informacios_jogok_veszelyhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbcf829-717e-4935-965b-0ee4d34f0c1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_brusszel_vizsgalat_magyar_kormany_informacios_jogok_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. május. 14. 09:32","title":"Brüsszel vizsgálja, hogy a magyar kormány korlátozza az információs jogokat a veszélyhelyzet végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4939b609-bd38-4805-a625-be8b81e4ea3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"23,2 ezer magyar tért haza. Miközben sok ezren közben el is hagyták az országot.","shortLead":"23,2 ezer magyar tért haza. Miközben sok ezren közben el is hagyták az országot.","id":"20200515_kivandorlas_kulfoldi_kivandorlo_magyarok_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4939b609-bd38-4805-a625-be8b81e4ea3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280a9faf-d353-4bf5-b470-35165bd1e437","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_kivandorlas_kulfoldi_kivandorlo_magyarok_ksh","timestamp":"2020. május. 15. 07:00","title":"10 éves kivándorlási trend fordult meg tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc019ffe-3290-4f57-9867-289e81c5ae49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"N. András személye összeköti a két ingatlanügyet.","shortLead":"N. András személye összeköti a két ingatlanügyet.","id":"20200514_RoganGaal_Cecilia_tihanyi_nyaralo_Rogan_Antal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc019ffe-3290-4f57-9867-289e81c5ae49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579660bb-4f8f-4232-8ca8-b835674667c3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200514_RoganGaal_Cecilia_tihanyi_nyaralo_Rogan_Antal","timestamp":"2020. május. 14. 05:55","title":"Rogán-Gaál Cecília vett egy tihanyi nyaralót, Rogán Antal albérletben lakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]