[{"available":true,"c_guid":"fd074068-05a9-47c4-ac03-9334a307e227","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Richard Burr akkor szabadult meg a részvényeitől, amikor ő már tudhatta, hogy a járvány közelít az Egyesült Államokhoz, de a közvélemény számára még nem volt egyértelmű, mekkora lehet a kár.","shortLead":"Richard Burr akkor szabadult meg a részvényeitől, amikor ő már tudhatta, hogy a járvány közelít az Egyesült Államokhoz...","id":"20200514_FBI_hazkutatas_szenator_koronavirus_tozsde","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd074068-05a9-47c4-ac03-9334a307e227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d9eab0-b67c-440e-baf4-03b5845e19d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_FBI_hazkutatas_szenator_koronavirus_tozsde","timestamp":"2020. május. 14. 08:10","title":"Az FBI tartott házkutatást a szenátornál, aki túl jókor adta el a részvényeit a tőzsde zuhanása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss tanulmány szerzői az egyik legrosszabb forgatókönyvvel számoltak a globális felmelegedés kapcsán. 