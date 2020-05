Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint a koronavírus nemcsak köhögéssel vagy tüsszentéssel kerülhet a levegőbe, a hangos beszéd is elég hozzá.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint a koronavírus nemcsak köhögéssel vagy tüsszentéssel kerülhet a levegőbe, a hangos beszéd is...","id":"20200514_koronavirus_viruscsepp_nyalcsepp_kopet_mikrocsepp_hangos_beszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81499934-3cff-4fb2-9dbd-75fda7ab9a64","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_koronavirus_viruscsepp_nyalcsepp_kopet_mikrocsepp_hangos_beszed","timestamp":"2020. május. 14. 14:07","title":"Tudósok szerint a koronavírus akár 14 percig is a levegőben maradhat azután, hogy valaki hangosan beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98af42d-b937-4e6b-8780-8bb2d7c00e93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Tesla Model 3 kormánya egyszerűen leesett a helyéről.","shortLead":"A vadonatúj Tesla Model 3 kormánya egyszerűen leesett a helyéről.","id":"20200513_Kicsit_tobb_mint_szepseghiba__kezeben_maradt_a_kormany_a_Teslatulajnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c98af42d-b937-4e6b-8780-8bb2d7c00e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8086a387-adc4-4548-b1da-949bdb7362df","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_Kicsit_tobb_mint_szepseghiba__kezeben_maradt_a_kormany_a_Teslatulajnak","timestamp":"2020. május. 13. 12:01","title":"Kicsit több mint szépséghiba – kezében maradt a kormány a Tesla-tulajnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Szlavia Szófia játékosai karanténba kerültek, állítólag nem érintkeztek senkivel.","shortLead":"A Szlavia Szófia játékosai karanténba kerültek, állítólag nem érintkeztek senkivel.","id":"20200514_Elkezdtek_szurni_a_bolgar_focistakat_ket_fertozottet_maris_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1ef6c5-e98f-4f7a-a564-eba575a65166","keywords":null,"link":"/sport/20200514_Elkezdtek_szurni_a_bolgar_focistakat_ket_fertozottet_maris_talaltak","timestamp":"2020. május. 14. 20:17","title":"Elkezdték szűrni a bolgár focistákat, két fertőzöttet máris találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd983bc-c144-4be5-8b40-54d55a7ee69c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Unitree Robotics nevű startup cég azt szeretné, ha az A1 nevű robotkutyájuk lenne az ember új legjobb barátja.","shortLead":"A kínai Unitree Robotics nevű startup cég azt szeretné, ha az A1 nevű robotkutyájuk lenne az ember új legjobb barátja.","id":"20200514_unitree_robotics_a1_kinai_robotkutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acd983bc-c144-4be5-8b40-54d55a7ee69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703185b3-8d64-4d73-9bf7-2af442f990e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_unitree_robotics_a1_kinai_robotkutya","timestamp":"2020. május. 14. 15:03","title":"Kínának is van már saját robotkutyája, háziállatnak szánják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18dfbee7-8125-4130-93c5-b00178ba343f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kilenc hét után tért vissza Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János a Rádió 1 fővárosi stúdiójába.\r

\r

","shortLead":"Kilenc hét után tért vissza Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János a Rádió 1 fővárosi stúdiójába.\r

\r

","id":"20200514_Vege_a_home_officenak__Balazsek_ujra_a_studiobol_nyomtak_a_musort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18dfbee7-8125-4130-93c5-b00178ba343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6bed3b-861d-4d3a-a363-30adb6920b7c","keywords":null,"link":"/elet/20200514_Vege_a_home_officenak__Balazsek_ujra_a_studiobol_nyomtak_a_musort","timestamp":"2020. május. 14. 09:16","title":"Vége a home office-nak – Balázsék újra a stúdióból nyomták a műsort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakemberek kimutatták, hogy a nők esetében a növényvédőszereknek kitettség nyolcszorosára növelte a lisztérzékenység kockázatát.\r

\r

","shortLead":"A szakemberek kimutatták, hogy a nők esetében a növényvédőszereknek kitettség nyolcszorosára növelte a lisztérzékenység...","id":"20200513_liszterzekenyseg_vegyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d80ebee-0548-4165-bb66-04a3a0a0e3f8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200513_liszterzekenyseg_vegyszer","timestamp":"2020. május. 13. 12:15","title":"Összefüggést találtak a felhalmozódott vegyi anyagok és a lisztérzékenység között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54468d73-db53-428b-a113-953c22e0b37a","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A járványveszély miatt egyelőre nem nyílhatott meg a Pannonhalmi Főapátság Vendégségben évadának fotókiállítása, a hvg.hu-n azonban belenézhetnek az anyagba. A kiállító négy kortárs fotográfus az egyház és a mindennapok találkozási felületét vizsgálja, ahol a vallásos és a profán lét találkozik. A 21. századi életvitelünkből sok tekintetben következő közönyt és elunt, jelentés nélküli rutinokat találnak-e, vagy létrejön valamilyen kölcsönhatás, akár feszültség, akár katarzis? – tették fel a kérdést a szervezők. Mutatjuk. ","shortLead":"A járványveszély miatt egyelőre nem nyílhatott meg a Pannonhalmi Főapátság Vendégségben évadának fotókiállítása...","id":"20200513_pannonhalma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54468d73-db53-428b-a113-953c22e0b37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da970b4f-f9ce-46fe-b26f-c05fcb5824f8","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200513_pannonhalma","timestamp":"2020. május. 13. 15:55","title":"Összefutni Istennel, csak úgy – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság a lapot beperlő Bene Márton kutató ügyében hozott másodfokú döntésben is megállapította a jogsértést, viszont a sérelemdíjat a negyedére csökkentette.","shortLead":"A bíróság a lapot beperlő Bene Márton kutató ügyében hozott másodfokú döntésben is megállapította a jogsértést, viszont...","id":"20200513_birosag_figyelo_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6429ea-bf0d-4ea0-bb38-c9d6d4a36b19","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_birosag_figyelo_lista","timestamp":"2020. május. 13. 14:29","title":"Jogerősen elítélték a Figyelőt a másik listázós cikke miatt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]