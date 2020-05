Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f89ab85a-634c-477d-ac17-2e3fc2e85ba9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kevesebbet kell fizetni benzinért, de mi lesz, ha már megtankolva találjuk az utcán a kocsinkat? A Duma Aktuál számszaki elemzője, Litkai Gergely készített gyűjtést a koronavírus-járvány által teremtett abszurd helyzetekről.","shortLead":"Kevesebbet kell fizetni benzinért, de mi lesz, ha már megtankolva találjuk az utcán a kocsinkat? A Duma Aktuál...","id":"20200514_Duma_Aktual_Koronavirus_abszurditasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f89ab85a-634c-477d-ac17-2e3fc2e85ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ed3fc5-76c5-4506-abc8-199a970dd610","keywords":null,"link":"/360/20200514_Duma_Aktual_Koronavirus_abszurditasok","timestamp":"2020. május. 15. 19:00","title":"Duma Aktuál: Olyan olcsó lesz a benzin, hogy visszakérik a multiponton vett plüssöket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34eafdf2-128e-4337-9818-aac354c0bcbe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 200 milliliteres kiszerelésben literenként 10 ezer forintos áron kapható a benzinkutakon a Mol Hygil. Két ellenzéki képviselő érdeklődött a miértről, az államtitkár szerint csak akadályozzák a munkáját. ","shortLead":"A 200 milliliteres kiszerelésben literenként 10 ezer forintos áron kapható a benzinkutakon a Mol Hygil. Két ellenzéki...","id":"20200515_mol_hygil_ne_akadalyozzanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34eafdf2-128e-4337-9818-aac354c0bcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3aacd15-5adc-4cbd-adeb-3e40f1356a26","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_mol_hygil_ne_akadalyozzanak","timestamp":"2020. május. 15. 15:41","title":" Arról érdeklődtek ellenzéki képviselők, miért drága a Mol kézfertőtlenítője – nem erőltette túl a választ az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"A koronavírus veszélyhelyzet, a mostanra borítékolható gazdasági visszaesés sem vette el sokak kedvét attól, hogy lakáshitelt vegyenek fel. Ők most két ellentétes dolgot tapasztalhatnak: a bankok nagyon megválogatják, hogy kiknek adnak hitelt, ám ha valakit hitelképesnek találnak, az a válság előtti alacsony kamattal juthat most pénzhez.","shortLead":"A koronavírus veszélyhelyzet, a mostanra borítékolható gazdasági visszaesés sem vette el sokak kedvét attól...","id":"20200516_Nem_dragultak_iden_a_lakashitelek_viszont_sokaknak_nehezebb_lett_hozzajuk_jutni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de4042f-08e0-4963-98fe-e21c5dd3fd8d","keywords":null,"link":"/kkv/20200516_Nem_dragultak_iden_a_lakashitelek_viszont_sokaknak_nehezebb_lett_hozzajuk_jutni","timestamp":"2020. május. 16. 07:38","title":"Nem drágultak idén a lakáshitelek, viszont sokaknak nehezebb lett hozzájuk jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0751fe69-396e-4588-80c8-3b6c795a89b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Full Metal Jacket fantázianévre keresztelt kabát 65 százalékát egy vékony rézszál alkotja, ennek köszönhetően talán kevésbé él meg rajta a vírus, mint egy átlagos ruhadarabon.","shortLead":"A Full Metal Jacket fantázianévre keresztelt kabát 65 százalékát egy vékony rézszál alkotja, ennek köszönhetően talán...","id":"20200515_rez_kabat_vollebak_full_metal_jacket_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0751fe69-396e-4588-80c8-3b6c795a89b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9813ff86-11da-4264-ab95-86f24f270b3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_rez_kabat_vollebak_full_metal_jacket_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 15:03","title":"Rézből szőttek kabátot, mert ellenálló lehet a koronavírussal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oldalukról is levették a hírt és a Youtube-videót se lehet már megnézni. ","shortLead":"Az oldalukról is levették a hírt és a Youtube-videót se lehet már megnézni. ","id":"20200515_Eltuntette_a_rendorseg_a_szerencsi_remhirterjesztorol_szolo_hireit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833b1922-aa2a-4477-a364-571cf94e6e32","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Eltuntette_a_rendorseg_a_szerencsi_remhirterjesztorol_szolo_hireit","timestamp":"2020. május. 15. 16:05","title":"Eltüntette a rendőrség a szerencsi \"rémhírterjesztőről\" szóló híreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff599a09-f481-411f-a4f6-44969ef12517","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kishajókkal juthatnának át Szentendrénél a túlpartra a bringások.","shortLead":"Kishajókkal juthatnának át Szentendrénél a túlpartra a bringások.","id":"20200514_kerekparos_komp_szentendre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff599a09-f481-411f-a4f6-44969ef12517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3077ab-dce6-4506-ba4e-30580e6d340b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_kerekparos_komp_szentendre","timestamp":"2020. május. 14. 17:33","title":"Kerékpáros komppal oldanák meg a dunai átkelést a nemzetközi kerékpárúton Szentendrénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2723e3-368f-4011-a942-c3a2b80f079a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"New York egyik épületén hatalmas hirdetés jelent meg – az ápolókat köszöntik vele.","shortLead":"New York egyik épületén hatalmas hirdetés jelent meg – az ápolókat köszöntik vele.","id":"20200515_manhattan_apolok_koronavirus_oriasplakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b2723e3-368f-4011-a942-c3a2b80f079a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32c889a-96bd-4ce9-96ba-e6cc96303479","keywords":null,"link":"/elet/20200515_manhattan_apolok_koronavirus_oriasplakat","timestamp":"2020. május. 15. 09:01","title":"Úgy nem sokan tisztelegnek az ápolók előtt, ahogy Manhattanban teszik – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Knorr-Bremse Rail Systems Budapest bemutatta az első olyan termékét, amelyet az iparágban 3D-s fémnyomtatással állítottak elő. A magyar mérnökök által újratervezett vasúti fékvezérlő panel a vállalat szerint formája, mérete miatt is innováció az iparágban. Az alakadó technológiának köszönhetően a funkciót jobban szolgáló, lényegesen könnyebb és kompaktabb termékek készülhetnek a jövőben kisebb helyigénnyel és karbonlábnyommal.","shortLead":"A Knorr-Bremse Rail Systems Budapest bemutatta az első olyan termékét, amelyet az iparágban 3D-s fémnyomtatással...","id":"20200516_knorr_bremse_budapest_3d_femnyomtatas_vasuti_fekvezerlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ce1711-7a4c-4cf4-a381-8c4270e75895","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_knorr_bremse_budapest_3d_femnyomtatas_vasuti_fekvezerlo","timestamp":"2020. május. 16. 11:03","title":"Nyomtatják a fémet Budapesten, így sikerült 90%-kal könnyebb féket készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]