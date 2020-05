Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4780b377-5ed3-4b24-a122-7fa446b3afcf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A vendéglátósoknak meg kell találniuk a módot arra, hogy biztonságosan, de hatékonyan üzemelhessenek.","shortLead":"A vendéglátósoknak meg kell találniuk a módot arra, hogy biztonságosan, de hatékonyan üzemelhessenek.","id":"20200515_koronavirus_jarvany_ujranyitas_vendeglatas_etterem_probababa_uveghaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4780b377-5ed3-4b24-a122-7fa446b3afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe6f0af-4133-43dd-80fe-8686d2f8603c","keywords":null,"link":"/elet/20200515_koronavirus_jarvany_ujranyitas_vendeglatas_etterem_probababa_uveghaz","timestamp":"2020. május. 15. 18:06","title":"Próbababák, plüsspandák és üvegházak – kreatívan készülnek az újranyitásra a világ éttermei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07695df7-4153-43f5-ac3a-bb17828fae80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járvány sújtotta Olaszország újraindításáért hirdetett demonstrációt a Liga vezetője.","shortLead":"A járvány sújtotta Olaszország újraindításáért hirdetett demonstrációt a Liga vezetője.","id":"20200515_Tuntetni_hivja_a_hiveit_Matteo_Salvini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07695df7-4153-43f5-ac3a-bb17828fae80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ef6f3f-8bdf-4dea-baa1-234059c4d281","keywords":null,"link":"/vilag/20200515_Tuntetni_hivja_a_hiveit_Matteo_Salvini","timestamp":"2020. május. 15. 21:33","title":"Tüntetni hívja a híveit Matteo Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6e3bb5-0ffc-430c-af45-7f671e3cb879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Giphy péntek délután jelentette be, hogy csatlakozik az Instagramhoz. A felvásárlás kapcsán 131 milliárd forintnyi összegről suttognak.","shortLead":"A Giphy péntek délután jelentette be, hogy csatlakozik az Instagramhoz. A felvásárlás kapcsán 131 milliárd forintnyi...","id":"20200515_facebook_giphy_felvasarlas_akvizicio_gif","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b6e3bb5-0ffc-430c-af45-7f671e3cb879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ab147e-14e6-489f-821f-f8b3de86feed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_facebook_giphy_felvasarlas_akvizicio_gif","timestamp":"2020. május. 15. 17:33","title":"Megvette a Facebook a Giphyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Fokozatosan és óvatosan, de a fővárosi kerületek vezetőinek többsége egyetért azzal, hogy itt az ideje lazítani a kijárási korlátozásokon, és hasonló véleményen van a főpolgármester is. Információt azonban továbbra sem kapnak a pontos járványügyi adatokról. Orbán Viktor eközben az időt húzza, és járványügyi szakemberekkel is egyeztetni akar. ","shortLead":"Fokozatosan és óvatosan, de a fővárosi kerületek vezetőinek többsége egyetért azzal, hogy itt az ideje lazítani...","id":"20200515_Budapesten_polgarmesterek_nyitas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea5c347-951f-4cde-bcf9-2240100cb95b","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Budapesten_polgarmesterek_nyitas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 19:40","title":"Budapesten megvalósult az egység: ellenzéki és fideszes polgármesterek is a nyitás mellett vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4e0435b-fe28-4019-b990-77c5f58d4c88","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövendőmondó, aki az ezredforduló tájékán megteremtette a modern járványok modellezésének eszköztárát. Most azt mondja, nem vagyunk még túl a nehezén.","shortLead":"Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövendőmondó, aki...","id":"202020__alessandro_vespignani_a_koronavirus_bestselleriroja__terjedesrol_es_lassulasrol__mi_tortent_ajovoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4e0435b-fe28-4019-b990-77c5f58d4c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5f63fa-b94f-40d3-95c0-24bd05ff65e3","keywords":null,"link":"/360/202020__alessandro_vespignani_a_koronavirus_bestselleriroja__terjedesrol_es_lassulasrol__mi_tortent_ajovoben","timestamp":"2020. május. 17. 08:15","title":"„El lehet felejteni, hogy a koronavírus szezonális” – interjú Alessandro Vespignani tudományos jövőmondóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c562476b-2d50-4de5-9114-742fa283005c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kíváncsiak a brit kutatók arra, hogy a négylábúak, amelyek a Parkinson-kór esetében már bizonyítottak, a koronavírus ellen is bevethetők-e.","shortLead":"Kíváncsiak a brit kutatók arra, hogy a négylábúak, amelyek a Parkinson-kór esetében már bizonyítottak, a koronavírus...","id":"20200516_kutyaorr_szaglas_koronavirus_kutyak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c562476b-2d50-4de5-9114-742fa283005c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0edcff-a7ff-4bc8-9fa0-195c3278ac44","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_kutyaorr_szaglas_koronavirus_kutyak","timestamp":"2020. május. 16. 17:15","title":"Elkezdik megvizsgálni, hogy a kutyák ki tudják-e a szagolni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200517_ingyenes_allami_szamitogepes_tanfolyam_5g_ellenes_eroszak_koronavirus_office365_reply_all_blokkolas_gta_v_letoltes_ingyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a695f10d-ea6a-46f0-af24-2dfe8576f7f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_ingyenes_allami_szamitogepes_tanfolyam_5g_ellenes_eroszak_koronavirus_office365_reply_all_blokkolas_gta_v_letoltes_ingyen","timestamp":"2020. május. 17. 12:03","title":"Ez történt: tolongás indult a 100%-ban államilag finanszírozott informatikai tanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea2ef39-0611-49e7-be13-b0f8c04a002b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Mintha Donald Trumpból és Orbán Viktorból gyúrták volna össze Janez Jansát, Szlovénia régi-új miniszterelnökét: Twitter-üzenetek sorával osztja ki ellenfeleit, s Brüsszel- és migránsellenes retorikával tereli el a figyelmet kormánya gyanús ügyleteiről.","shortLead":"Mintha Donald Trumpból és Orbán Viktorból gyúrták volna össze Janez Jansát, Szlovénia régi-új miniszterelnökét...","id":"202020__orbanizalodo_szlovenia__szankciok_esetere__elo_ellenzek__haveri_korben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ea2ef39-0611-49e7-be13-b0f8c04a002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411e3d85-17cb-4dd1-9b09-81c89a7b37cf","keywords":null,"link":"/360/202020__orbanizalodo_szlovenia__szankciok_esetere__elo_ellenzek__haveri_korben","timestamp":"2020. május. 16. 14:00","title":"Orbán útjára fordult rá Szlovénia a régi barátja vezetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]