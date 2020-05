Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12e1ff32-1c75-4191-b248-787ac0b1cf33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már van Linux operációs rendszer, miért ne legyen hozzá megfelelő billentyűzet – gondolhatták a coloradói System76 cég munkatársai, és merészen megváltoztatták a hagyományos adatbeviteli eszközt.","shortLead":"Ha már van Linux operációs rendszer, miért ne legyen hozzá megfelelő billentyűzet – gondolhatták a coloradói System76...","id":"20200519_system76_ceg_billentyuzet_linux","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12e1ff32-1c75-4191-b248-787ac0b1cf33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45018e1c-c6e0-4735-8c6d-6ab9fe36012f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_system76_ceg_billentyuzet_linux","timestamp":"2020. május. 19. 12:03","title":"Más lesz, mint amit eddig megszokott: újfajta billentyűzetet készít egy linuxos csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e108b35-39b0-463f-a1cc-8caac387dbd2","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A rendszerváltást szakszervezeti főnökként megélő politikus gyakorlatilag a taxisblokádnak köszönhette, hogy maradt a pozíciójában. A HVG pár héttel az esemény után, 1990 novemberében készített portréinterjút Nagy Sándorral. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"A rendszerváltást szakszervezeti főnökként megélő politikus gyakorlatilag a taxisblokádnak köszönhette, hogy maradt...","id":"20200520_Rendszervaltok30__Nagy_Sandor_mszosz_hvgportre_1990","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e108b35-39b0-463f-a1cc-8caac387dbd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e05ae5-474f-4786-88c2-914b32ca2987","keywords":null,"link":"/360/20200520_Rendszervaltok30__Nagy_Sandor_mszosz_hvgportre_1990","timestamp":"2020. május. 20. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Nagy Sándor: Kádári módon sakkoztak a káderekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d32ad8-f86b-4d77-8b94-b1024998f774","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos elmondta azt is, idősotthonokban eddig 110-en haltak meg a koronavírus miatt, közel háromszázan meggyógyultak. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos elmondta azt is, idősotthonokban eddig 110-en haltak meg a koronavírus miatt, közel...","id":"20200520_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d32ad8-f86b-4d77-8b94-b1024998f774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33fe417a-4edd-4c24-bb5c-584e2c51ac62","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","timestamp":"2020. május. 20. 11:33","title":"Müller Cecília: 33 idősotthonban van jelen a koronavírus, 985-en fertőződtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff30b7eb-b155-4802-955c-c344eddfd21d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatja az e-kereskedelemben indított terjeszkedését a Facebook. A közösségi oldal mindezt egy vadonatúj funkcióval lépi meg, amely szerintük a vírus miatti gazdasági leállás újraindításában is nagy szerepet kaphat.","shortLead":"Folytatja az e-kereskedelemben indított terjeszkedését a Facebook. A közösségi oldal mindezt egy vadonatúj funkcióval...","id":"20200520_facebook_shops_aprohirdetes_webshop_vasarlas_az_interneten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff30b7eb-b155-4802-955c-c344eddfd21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9b6a7c-2f39-4b06-9f6c-1bd688e9ba70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_facebook_shops_aprohirdetes_webshop_vasarlas_az_interneten","timestamp":"2020. május. 20. 14:03","title":"Ingyenes piacterek nyílnak, jön a Facebook Shops","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b331a0-438d-41fc-ab19-ee84b1d50892","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Politikailag abszolút nem korrekt ez a bőven több mint 5 méter hosszú izmos divatterepjáró. ","shortLead":"Politikailag abszolút nem korrekt ez a bőven több mint 5 méter hosszú izmos divatterepjáró. ","id":"20200520_621_loeros_v8_biturbo_a_legujabb_hatalmas_alpina_bmw_x7ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92b331a0-438d-41fc-ab19-ee84b1d50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b96f30-9ed3-4491-8113-e90271b13fda","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_621_loeros_v8_biturbo_a_legujabb_hatalmas_alpina_bmw_x7ben","timestamp":"2020. május. 20. 07:59","title":"621 lóerős V8 biturbó a legújabb hatalmas BMW X7-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f37e3a-6968-4b39-b38e-e2118a78cfa0","c_author":"Ballai VInce - Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Van, aki félházzal is elműködik, más keményen fejlesztett, hogy több lábon álljon, míg van, aki reménykedik, hogy a négy, járdára kirakott asztal elég lesz a túléléshez a következő 1-2 hétben. Hétfőn Budapesten is jelentősen könnyítettek a Covid-19-járvány miatti korlátozásokon, újranyithattak többek között az éttermek és kávézók, megnéztük, mekkora a forgalom, és ki mire számít.","shortLead":"Van, aki félházzal is elműködik, más keményen fejlesztett, hogy több lábon álljon, míg van, aki reménykedik...","id":"20200518_Ujranyit_budapest_a_koronavirus_utan_kavezok_ettermek_es_utcakep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f37e3a-6968-4b39-b38e-e2118a78cfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0f6345-b521-4e30-bd57-abd25d210cb0","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_Ujranyit_budapest_a_koronavirus_utan_kavezok_ettermek_es_utcakep","timestamp":"2020. május. 18. 20:40","title":"Négy asztaltól nem lehet csodát várni – fővárosi teraszkörkép karantén után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkahelyvédelmi támogatásért folyamodók kevesebb mint 5 százalékát utasították el. ","shortLead":"A munkahelyvédelmi támogatásért folyamodók kevesebb mint 5 százalékát utasították el. ","id":"20200518_koronavirus_jarvany_munkanelkuliseg_kurzarbeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a640ace-dbc6-4994-9360-af9accdd4138","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_koronavirus_jarvany_munkanelkuliseg_kurzarbeit","timestamp":"2020. május. 18. 21:08","title":"Kilencvenezer munkahelyre adott már bértámogatást a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a31f82-cffc-48a6-89e4-f81e37588066","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosoknak szánt holmijairól ismert Razer sajátos módon veszi ki a részét a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.","shortLead":"A játékosoknak szánt holmijairól ismert Razer sajátos módon veszi ki a részét a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.","id":"20200518_arcmaszk_maszk_automata_szingapur_razer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74a31f82-cffc-48a6-89e4-f81e37588066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3e5b28-5e8f-48c2-a861-92e1ca9ac836","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_arcmaszk_maszk_automata_szingapur_razer","timestamp":"2020. május. 18. 19:03","title":"Maszkokat osztó automatákat helyeznek ki Szingapúrban, fizetés nélkül lehet őket használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]