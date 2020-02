Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint két tesztet is elvégeztek rajta, egyik sem mutatta a vírus jelenlétét.","shortLead":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint két tesztet is elvégeztek rajta, egyik sem mutatta a vírus jelenlétét.","id":"20200211_koronavirus_fulop_szigetek_magyar_no_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9348a1-53c9-49c2-be26-7c349043b5ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_fulop_szigetek_magyar_no_fertozes","timestamp":"2020. február. 11. 15:18","title":"Koronavírus: nem fertőződött meg a Fülöp-szigeteken tartózkodó magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cedb9c0-4e31-4b7c-829d-9d62a5a3d99e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szél a csarnok tetejének a darabjait a szomszédos házhoz csapta.","shortLead":"A szél a csarnok tetejének a darabjait a szomszédos házhoz csapta.","id":"20200211_Letepte_az_oroshazi_vasarcsarnok_tetejet_a_szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cedb9c0-4e31-4b7c-829d-9d62a5a3d99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c1486e-53a3-4336-9fdc-9c3e12ab6da6","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Letepte_az_oroshazi_vasarcsarnok_tetejet_a_szel","timestamp":"2020. február. 11. 14:59","title":"Letépte az orosházi vásárcsarnok tetejét a szél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5531f29f-3abb-4d54-9bf7-6d36cd526cff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több százezer fontot is megkereshetnek a gyerekekkel az angol klubok.","shortLead":"Több százezer fontot is megkereshetnek a gyerekekkel az angol klubok.","id":"20200212_Nagy_uzlet_az_angol_focicsapatoknal_a_gyerekek_vonultatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5531f29f-3abb-4d54-9bf7-6d36cd526cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b3b1a7-0fec-4402-8463-749c8cd32f84","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Nagy_uzlet_az_angol_focicsapatoknal_a_gyerekek_vonultatasa","timestamp":"2020. február. 12. 09:50","title":"Nagy üzlet az angol focicsapatoknál a gyerekek vonultatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68328d4-d947-43c0-a445-269bcce0676f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az I. kerület ellenzéki polgármestere szerint feljelentések, pereskedések várhatók, mert náluk is estek ki csontvázak a szekrényből.","shortLead":"Az I. kerület ellenzéki polgármestere szerint feljelentések, pereskedések várhatók, mert náluk is estek ki csontvázak...","id":"20200211_v_naszalyi_marta_elso_kerulet_bayer_zsolt_turistabusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e68328d4-d947-43c0-a445-269bcce0676f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dea7b4e-b421-4253-8024-74f4f238e0ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_v_naszalyi_marta_elso_kerulet_bayer_zsolt_turistabusz","timestamp":"2020. február. 11. 10:09","title":"V. Naszályi Márta: Ki fog derülni, hogy sokkal jobb, ha a Lánchídon nem járnak autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elutasította azt a tavaly októberben több püspök által is kezdeményezett javaslatot, amely szerint engedélyeznék, hogy a világtól elzárt távoli helyeken nős férfiak is szolgálhassanak katolikus papként. A pápai állásfoglalás a tradíciókat féltő konzervatívok diadalát jelenti, szerintük a változtatás olyan lejtőre taszíthatta volna az egyházat, amelyen már nincs megállás.","shortLead":"Ferenc pápa elutasította azt a tavaly októberben több püspök által is kezdeményezett javaslatot, amely szerint...","id":"20200212_A_papa_elvetette_a_colibatus_reszleges_feloldasat_is_a_konzervativok_orulnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef0065b-7824-4735-afe9-b646fffeed6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_A_papa_elvetette_a_colibatus_reszleges_feloldasat_is_a_konzervativok_orulnek","timestamp":"2020. február. 12. 12:38","title":"A pápa elvetette a cölibátus részleges feloldását, a konzervatívok örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai szervek bőven elegendő bizonyítékot gyűjtöttek össze Kaleta Gábor meggyanúsításához. Úgy tűnik, nem a Terrorelhárítási Központ hozta haza, hanem a titkosszolgálat.","shortLead":"Az amerikai szervek bőven elegendő bizonyítékot gyűjtöttek össze Kaleta Gábor meggyanúsításához. Úgy tűnik, nem...","id":"20200211_kaleta_gabor_perui_nagykovet_gyerekpornografia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e65e49-9a13-4857-83ff-39919333726c","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_kaleta_gabor_perui_nagykovet_gyerekpornografia","timestamp":"2020. február. 11. 14:31","title":"Amerikai hatóságok leplezték le a volt perui magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52edccf3-0582-4857-a0ea-a22c663de9de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minden korábbinál gyorsabb tetőmozgató mechanizmust kapott roadsterrel 300 km/h-nál is gyorsabban lehet száguldani.","shortLead":"A minden korábbinál gyorsabb tetőmozgató mechanizmust kapott roadsterrel 300 km/h-nál is gyorsabban lehet száguldani.","id":"20200212_vilagrekord_67_masodperc_alatt_nyitja_le_a_tetejet_az_uj_aston_martin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52edccf3-0582-4857-a0ea-a22c663de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ceece1-fa82-4c14-9712-9965283d6f5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_vilagrekord_67_masodperc_alatt_nyitja_le_a_tetejet_az_uj_aston_martin","timestamp":"2020. február. 12. 11:21","title":"Világrekord: 6,7 másodperc alatt nyitja le a tetejét az új Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241a73ea-8fe0-4e09-a75b-9067b856b2af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden este – a tavalyi Galaxy Fold után – újabb összecsukható okostelefonnal állt elő a Samsung. A bemutatón testközelből is megnéztük a készüléket.","shortLead":"Kedden este – a tavalyi Galaxy Fold után – újabb összecsukható okostelefonnal állt elő a Samsung. A bemutatón...","id":"20200212_samsung_galaxy_z_flip_fenykep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=241a73ea-8fe0-4e09-a75b-9067b856b2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ac4886-138b-48b2-b0cf-7c62a97b6e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_samsung_galaxy_z_flip_fenykep","timestamp":"2020. február. 12. 09:03","title":"Fotókon mutatjuk a Samsung új összecsukható okostelefonját, a Galaxy Z Flipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]