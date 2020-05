Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d347a8ff-0809-4fac-82b8-054ccbec1cea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ami természetesen mi más lehetne, mint egy SUV.","shortLead":"Ami természetesen mi más lehetne, mint egy SUV.","id":"20200527_bemutato_uj_Volkswagen_Nivus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d347a8ff-0809-4fac-82b8-054ccbec1cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec90119-8f78-4718-9faf-47d96ab19d5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_bemutato_uj_Volkswagen_Nivus","timestamp":"2020. május. 27. 16:18","title":"Csütörtökön mutatják be az új Volkswagen Nivust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akkora növekedést vár a kormány 2021-re, hogy akkor már újra lehet nyugdíjprémium.","shortLead":"Akkora növekedést vár a kormány 2021-re, hogy akkor már újra lehet nyugdíjprémium.","id":"20200526_nyugdijpremium_2021_koltsegvetes_nyugdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858589e1-d298-4a97-b1f1-df730dac6f72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_nyugdijpremium_2021_koltsegvetes_nyugdij","timestamp":"2020. május. 26. 12:38","title":"Idén kimarad a nyugdíjprémium, jövőre újra fizethetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a764981-4eaf-4f4f-b638-2b58c815274a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mire 96 évesen visszavonult, 20 kaszinója volt, Makaó pedig az adóbevételeinek közel felét köszönhette neki.","shortLead":"Mire 96 évesen visszavonult, 20 kaszinója volt, Makaó pedig az adóbevételeinek közel felét köszönhette neki.","id":"20200526_stanley_ho","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a764981-4eaf-4f4f-b638-2b58c815274a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e1ffd8-4842-414c-8fee-d607d615a33f","keywords":null,"link":"/elet/20200526_stanley_ho","timestamp":"2020. május. 26. 20:59","title":"Meghalt Stanely Ho, a hongkongi kaszinómágnás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az albérletpiaci trendektől függetlenül, de ugyanolyan érzékenyen és gyorsan reagált a garázs- és parkolópiac a járványra, elsősorban Budapesten – derül ki az Ingatlan.com elemzéséből. ","shortLead":"Az albérletpiaci trendektől függetlenül, de ugyanolyan érzékenyen és gyorsan reagált a garázs- és parkolópiac...","id":"20200527_ingatlan_garazs_parkolo_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5509a87e-7d80-4212-9808-cf491eb4d1d4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200527_ingatlan_garazs_parkolo_jarvany","timestamp":"2020. május. 27. 11:55","title":"A garázsárakat is átírta a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezet szerint még a mostani járványnak is lehet egy újabb tetőzése.","shortLead":"A szervezet szerint még a mostani járványnak is lehet egy újabb tetőzése.","id":"20200526_A_koronavirusjarvany_masodik_hullamara_figyelmeztet_a_WHO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09370ada-75d9-4bf3-8883-655d47700d0f","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_A_koronavirusjarvany_masodik_hullamara_figyelmeztet_a_WHO","timestamp":"2020. május. 26. 18:37","title":"A koronavírus-járvány második hullámára figyelmeztet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b","c_author":"Lakatos Júlia","category":"360","description":"Hányféle demokrácia van? ","shortLead":"Hányféle demokrácia van? Demokratikus-e Orbán Viktor rendszere? Miért nem “bír” az Unió Magyarországgal? Egyebek...","id":"20200527_Lakatos_Julia_liberalis_illiberalis_demokracia_orban_viktor_europai_unio_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7775551d-a6b1-4685-a599-714c5c138091","keywords":null,"link":"/360/20200527_Lakatos_Julia_liberalis_illiberalis_demokracia_orban_viktor_europai_unio_","timestamp":"2020. május. 27. 07:00","title":"Lakatos Júlia: Unió kontra Fidesz, avagy a demokráciáról szóló diskurzus csapdái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kiutazásra, a boltokra, éttermekre, és a sportlétesítményekre vonatkozó szabályok is enyhülnek Szlovákiában a következő hetekben.","shortLead":"A kiutazásra, a boltokra, éttermekre, és a sportlétesítményekre vonatkozó szabályok is enyhülnek Szlovákiában...","id":"20200525_szlovakia_koronavirus_jarvany_matovic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63c2364-229b-4a36-826c-100651bd921a","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_szlovakia_koronavirus_jarvany_matovic","timestamp":"2020. május. 25. 20:42","title":"Egyre több korlátozást enyhítenek vagy oldanak fel Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos készülékek üzenetküldőjének fejlesztői a jelek szerint egy végpont-végpont közti titkosítás bevezetésén dolgoznak.","shortLead":"Az androidos készülékek üzenetküldőjének fejlesztői a jelek szerint egy végpont-végpont közti titkosítás bevezetésén...","id":"20200526_google_messages_rcs_uzenetkuldes_vegpontok_kozti_titkositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b522bbe-678d-40ff-9a48-6d4e3fab8922","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_google_messages_rcs_uzenetkuldes_vegpontok_kozti_titkositas","timestamp":"2020. május. 26. 09:03","title":"Androidos? Titkosítós üzenetküldőt kap a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]