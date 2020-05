Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cc0f94b-eef8-40a2-ae21-ef6b4dd51459","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Szegény miskolci romacsaládból indult, 1982-ben lett a miskolci színház tagja. Láthattuk más színházakban és filmekben, Jászai Mari-díjat is kapott. Tele van energiával, hisz az emberekben, miközben aggódik a roma-magyar viszony elmérgesedése miatt. Élete a színház, és nem is kíván ezen változtatni, ettől még idén – szó szerint – berobogott érettségizni. Szegedi Dezsővel beszélgettünk.\r

\r

","shortLead":"Szegény miskolci romacsaládból indult, 1982-ben lett a miskolci színház tagja. Láthattuk más színházakban és filmekben...","id":"20200527_szegedi_dezso_erettsegi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cc0f94b-eef8-40a2-ae21-ef6b4dd51459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c95aa1-18ff-48d2-914a-ae2f43c727c9","keywords":null,"link":"/elet/20200527_szegedi_dezso_erettsegi","timestamp":"2020. május. 27. 20:00","title":"„Mi bajom lehet? Semmi” – interjú az ország legidősebb érettségizőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3848268-733c-4ce6-9c83-faac6fc4453a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Átlépte a koronavírus-járvány amerikai áldozatainak száma a százezres határt. Az aktív esetszám 1,2 millió fölötti.","shortLead":"Átlépte a koronavírus-járvány amerikai áldozatainak száma a százezres határt. Az aktív esetszám 1,2 millió fölötti.","id":"20200528_usa_koronavirus_jarvany_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3848268-733c-4ce6-9c83-faac6fc4453a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a7795a-f45d-435d-944a-dfc7b57bead6","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_usa_koronavirus_jarvany_aldozatok","timestamp":"2020. május. 28. 06:12","title":"Százezernél is több áldozata van a járványnak az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48712125-91bb-4754-b7b4-bfaeb65511df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lemond parlamenti alelnöki tisztségéről, és kilép a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportjából Sneider Tamás. Nem ő az egyetlen, aki távozik a frakcióból.","shortLead":"Lemond parlamenti alelnöki tisztségéről, és kilép a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportjából Sneider Tamás. Nem ő...","id":"20200527_Kilep_a_Jobbikfrakciobol_Sneider_Tamas_a_Jobbik_volt_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48712125-91bb-4754-b7b4-bfaeb65511df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8953012-92ff-4798-88bd-0b59ca46fd42","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Kilep_a_Jobbikfrakciobol_Sneider_Tamas_a_Jobbik_volt_elnoke","timestamp":"2020. május. 27. 16:34","title":"Kilép a frakcióból Sneider Tamás, a Jobbik volt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Révész Máriusz szerint ez a legbiztonságosabb táborozási forma. ","shortLead":"Révész Máriusz szerint ez a legbiztonságosabb táborozási forma. ","id":"20200528_vandortabor_tanarok_revesz_mariusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d60266d-d648-4d85-875c-03c0dbc5f7ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_vandortabor_tanarok_revesz_mariusz","timestamp":"2020. május. 28. 15:20","title":"Százezer forintot kapnak pluszban a vándortáboroztató tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77438ed8-39b3-49cc-ba21-6676a329b5d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Torokszorító pillanatot rögzített a NASA az esti Crew Dragon-indulás előtt.","shortLead":"Torokszorító pillanatot rögzített a NASA az esti Crew Dragon-indulás előtt.","id":"20200527_spacex_crew_dragon_bucsuzkodas_tavoleles_bob_behnken_doug_hurley","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77438ed8-39b3-49cc-ba21-6676a329b5d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4a56de-8954-4ed5-a72b-f678c3d6f401","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spacex_crew_dragon_bucsuzkodas_tavoleles_bob_behnken_doug_hurley","timestamp":"2020. május. 27. 20:31","title":"A járvány miatt csak távöleléssel búcsúzhattak el gyermekeiktől a Crew Dragon bátor űrhajósai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800a326e-0007-48d4-b262-64eb02b3bccf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus adott egy lehetőséget, a polgármester attól tart, ennek vége.","shortLead":"A koronavírus adott egy lehetőséget, a polgármester attól tart, ennek vége.","id":"20200528_Sadiq_Khan_Londont_ujra_elaraszthatjak_a_hajlektalanok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=800a326e-0007-48d4-b262-64eb02b3bccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4554190-76c6-4008-80b7-a7ff032dfd1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Sadiq_Khan_Londont_ujra_elaraszthatjak_a_hajlektalanok","timestamp":"2020. május. 28. 11:22","title":"Sadiq Khan: Londont újra eláraszthatják a hajléktalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cd49e2-d363-40ac-975a-5ad68be8fddf","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"360","description":"Hiába épült központi emlékhelye Trianonnak, a békediktátum centenáriuma sem hoz megbékélést határon belül és azon túl. A hatalom hiába próbálja, nem tudja új mederbe terelni az emlékezést.","shortLead":"Hiába épült központi emlékhelye Trianonnak, a békediktátum centenáriuma sem hoz megbékélést határon belül és azon túl...","id":"202022__trianoni_evfordulo__kozponti_emlekmu__szettarto_emlekezet__vissza_ajelenbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52cd49e2-d363-40ac-975a-5ad68be8fddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76633ea0-3f32-43b2-99a4-d79152587f13","keywords":null,"link":"/360/202022__trianoni_evfordulo__kozponti_emlekmu__szettarto_emlekezet__vissza_ajelenbe","timestamp":"2020. május. 28. 11:00","title":"Orbán Trianon-emlékműve pont olyan, mintha Gyurcsány építette volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) egykori elnöke örül, hogy megkerültek a képek és a videók.","shortLead":"Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) egykori elnöke örül, hogy megkerültek a képek és a videók.","id":"20200527_Strachebotrany_Ibiza_felvetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c96bcc9-b19a-4921-82a0-c0bfc3782331","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_Strachebotrany_Ibiza_felvetel","timestamp":"2020. május. 27. 21:31","title":"Strache-botrány: megtalálták az eredeti ibizai felvételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]