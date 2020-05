Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 34 feljelentést tettek a rendőrök szabálysértés miatt.","shortLead":"Összesen 34 feljelentést tettek a rendőrök szabálysértés miatt.","id":"20200529_mi_hazank_tuntetes_rendorseg_deak_teri_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26199dec-85af-43cb-8e3a-84fd586335bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_mi_hazank_tuntetes_rendorseg_deak_teri_gyilkossag","timestamp":"2020. május. 29. 12:37","title":"Harmincnégy embert jelentettek fel a Mi Hazánk tüntetésén, verekedés is volt utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27bb464-0614-4612-b596-916408d6a5aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus terjedése felgyorsult és kiterjedt a korlátozások lazítása óta, a sáskák pedig elpusztíthatják az ország nyári termésének egészét.","shortLead":"A koronavírus terjedése felgyorsult és kiterjedt a korlátozások lazítása óta, a sáskák pedig elpusztíthatják az ország...","id":"20200528_india_hoseg_jarvany_saskajaras_munkanelkuliseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e27bb464-0614-4612-b596-916408d6a5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adfa62d-5cb8-4664-89b0-bf61ec0381bc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200528_india_hoseg_jarvany_saskajaras_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. május. 28. 14:30","title":"Járvány, hőhullám, tömeges munkanélküliség és sáskajárás sújtja egyszerre Indiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6dfb2c-8d9e-4336-87e1-1b9e544ff296","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken őrizetbe vették azt a minneapolisi rendőrt, aki miatt meghalt hétfőn egy afroamerikai férfi. 