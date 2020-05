Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyért felelős uniós biztos szerint a járvány rávilágított néhány problémára, amiket orvosolni kell.","shortLead":"Az egészségügyért felelős uniós biztos szerint a járvány rávilágított néhány problémára, amiket orvosolni kell.","id":"20200528_europai_bizottsag_egeszsegugy_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced261a5-2372-41f2-9180-2fdf6aa57e33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_europai_bizottsag_egeszsegugy_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 21:24","title":"Az EB új, 9,4 milliárd eurós egészségügyi programot javasol a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247a83d5-3c6f-429e-9c69-ec25865e216a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A BD Park projektje több mint tíz évig vajúdott, de most már nincs tovább. ","shortLead":"A BD Park projektje több mint tíz évig vajúdott, de most már nincs tovább. ","id":"202022_bd_park_tizeves_vajudas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=247a83d5-3c6f-429e-9c69-ec25865e216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb272f2c-67af-47aa-8051-245fae9341b6","keywords":null,"link":"/360/202022_bd_park_tizeves_vajudas","timestamp":"2020. május. 30. 08:30","title":"Felszámolás a sorsa a lakóparkot álmodó cégnek, mely részben Török Gábor politológusé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81e4cc0-21e4-4671-994b-f01690a321a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai Mirátban egy laborsegédet ért majomtámadás, amikor koronagyanús betegektől levett mintákat vitt elemzésre. Tudósok attól tartanak, hogy az állatok megfertőzik az embereket.","shortLead":"Az indiai Mirátban egy laborsegédet ért majomtámadás, amikor koronagyanús betegektől levett mintákat vitt elemzésre...","id":"20200529_majom_india_mirat_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c81e4cc0-21e4-4671-994b-f01690a321a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88db86b6-7bb9-4bda-87cc-363c99439477","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_majom_india_mirat_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. május. 29. 16:33","title":"Koronavírus-teszteket lopott egy csapat majom Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200530_Nyugodtan_lehet_mar_maszk_nelkul_idegenekkel_is_olelkezni_Orban_Viktor_fotoja_alapjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283e2189-e0a8-4559-b0c9-ba7f62dd6e7f","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Nyugodtan_lehet_mar_maszk_nelkul_idegenekkel_is_olelkezni_Orban_Viktor_fotoja_alapjan","timestamp":"2020. május. 30. 08:43","title":"Orbán Viktor fotója alapján már egész nyugodtan ölelkezhetünk idegenekkel, maszk nélkül is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Floyd halála után egy ismerős gesztus jelent meg a közösségi oldalakon.","shortLead":"George Floyd halála után egy ismerős gesztus jelent meg a közösségi oldalakon.","id":"20200529_Most_mar_ertitek_Megrazo_kep_ad_ertelmet_Colin_Kaepernick_terdelesenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caefdaa1-4be6-4672-ae5c-3ee58cd354e4","keywords":null,"link":"/elet/20200529_Most_mar_ertitek_Megrazo_kep_ad_ertelmet_Colin_Kaepernick_terdelesenek","timestamp":"2020. május. 29. 12:41","title":"„Most már értitek?!” Megrázó kép ad értelmet Colin Kaepernick térdelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9377d1-e7b5-4754-a0db-3a36f3c30a3b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a magyarok több mint kétharmadát eddig nem zavarta a nemváltoztatás, a Fidesz és a KDNP képviselői egy új törvénnyel betiltották azt, és tudatosan próbálnak feszültséget szítani az érintett kisebbség ellen.","shortLead":"Miközben a magyarok több mint kétharmadát eddig nem zavarta a nemváltoztatás, a Fidesz és a KDNP képviselői egy új...","id":"202022__szuletesi_nem__emberi_jogok__kdnp__zsigeri_tiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d9377d1-e7b5-4754-a0db-3a36f3c30a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878b98dc-3e44-4895-b1a3-318b5e3731c6","keywords":null,"link":"/360/202022__szuletesi_nem__emberi_jogok__kdnp__zsigeri_tiltas","timestamp":"2020. május. 30. 08:15","title":"Könnyen indulhat újabb kormánypárti gyűlöletkampány a transzneműek ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A katasztrófavédelemhez, a rendőrséghez és a vízügyhöz kerül a legkevesebb.","shortLead":"A katasztrófavédelemhez, a rendőrséghez és a vízügyhöz kerül a legkevesebb.","id":"20200529_gazdasagvedelmi_alap_koronavirus_jarvany_atcsoportositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069a9569-a773-4824-a52f-62b79ce92b33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_gazdasagvedelmi_alap_koronavirus_jarvany_atcsoportositas","timestamp":"2020. május. 29. 11:55","title":"Űrtevékenység és a nyugat-balkáni beruházások támogatására is bőséggel jut a Gazdaságvédelmi Alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombatra virradóan 3867 főre nőtt beazonosított fertőzöttek száma, és több mint 520 ember halt eddig bele a járványba hazánkban. ","shortLead":"Szombatra virradóan 3867 főre nőtt beazonosított fertőzöttek száma, és több mint 520 ember halt eddig bele a járványba...","id":"20200530_Koronavirus_Magyarorszagon_ujabb_7_ember_halt_meg_es_26tal_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586f7e90-278b-4839-9732-fed00b58b4fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Koronavirus_Magyarorszagon_ujabb_7_ember_halt_meg_es_26tal_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. május. 30. 08:51","title":"Újabb 7 ember halt meg és 26-tal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]