[{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőri fellépést hiányol a főpolgármester.","shortLead":"Rendőri fellépést hiányol a főpolgármester.","id":"20200529_karacsony_gergely_mi_hazank_deak_teri_gyilkossag_rasszizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a082bf8e-3260-4df4-b431-ef861a526788","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_karacsony_gergely_mi_hazank_deak_teri_gyilkossag_rasszizmus","timestamp":"2020. május. 29. 09:39","title":"Karácsony: Nincs helye a náci, „szottyos gyűlöletnek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdd61ee-17b1-4664-a190-9f9df647351b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezeket a számokat kellett eltalálni hozzá.","shortLead":"Ezeket a számokat kellett eltalálni hozzá.","id":"20200530_On_is_kozelebb_kerulhet_egy_maganurhajohoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fdd61ee-17b1-4664-a190-9f9df647351b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01038bad-4697-438e-8adf-3943abcc8ec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_On_is_kozelebb_kerulhet_egy_maganurhajohoz","timestamp":"2020. május. 30. 20:06","title":"Ön is közelebb kerülhet egy magánűrhajóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba53b0b-3dc9-44ff-956a-c7b95416cb08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ minden tájáról érkeznek majd a fellépők a képernyőre. ","shortLead":"A világ minden tájáról érkeznek majd a fellépők a képernyőre. ","id":"20200529_24_oras_adomanygyujto_elo_show","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eba53b0b-3dc9-44ff-956a-c7b95416cb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605ea18d-b989-4c4d-91cd-81e08b19e875","keywords":null,"link":"/elet/20200529_24_oras_adomanygyujto_elo_show","timestamp":"2020. május. 29. 15:40","title":"A listás sztárokkal indul egy 24 órás adománygyűjtő élő show","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyű kezelni a koronavírus miatt kialakult problémákat, de egy igazán briliáns elme néhány rendelettel megoldja a főbb gondokat. A Duma Aktuálból Litkai Gergely tűnt a legalkalmasabbnak a feladatra és nem is okozott csalódást. Néhány egyszerű szabály bevezetése után nem lesz gond a klímaváltozással és az utakon sem, sőt mindenkinek lesz munkája.","shortLead":"Nem könnyű kezelni a koronavírus miatt kialakult problémákat, de egy igazán briliáns elme néhány rendelettel megoldja...","id":"20200529_Duma_Aktual_Litkai_rendeletei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9548388-760a-4a33-8fcf-1478544bebb6","keywords":null,"link":"/360/20200529_Duma_Aktual_Litkai_rendeletei","timestamp":"2020. május. 30. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ki az okosabb Gergely, Litkai vagy Karácsony? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ff2bcd-48b8-4bd9-a5c5-c06f6d1ebe2d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Hihetetlenül tehetséges gyermeke született egy zuglói patikusnak 1920-ban, de Harsányi Jánost hazája elhagyására kényszerítették, így már a negyvenes éveinek a közepén járt, mire a zsenialitása érvényesülhetett, olyannyira, hogy Nobel-díjat kapott.","shortLead":"Hihetetlenül tehetséges gyermeke született egy zuglói patikusnak 1920-ban, de Harsányi Jánost hazája elhagyására...","id":"20200529_harsanyi_janos_100_nobeldij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09ff2bcd-48b8-4bd9-a5c5-c06f6d1ebe2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a794c8ea-5d91-4914-885b-f0cd2a4b0280","keywords":null,"link":"/360/20200529_harsanyi_janos_100_nobeldij","timestamp":"2020. május. 29. 19:00","title":"100 éve született a kényszerpályák zsenije, aki kimatekozta a blöffölést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d84748a-5a9f-4f27-be1a-3b2a5bab96e1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyszerűsödnek a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), a babaváró támogatás és a jelzáloghitel-elengedés igénylésének feltételei, valamint bővül az igénylők köre.","shortLead":"Egyszerűsödnek a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), a babaváró támogatás és a jelzáloghitel-elengedés...","id":"20200530_Egyszerubben_lehet_igenybe_venni_a_csokot_es_a_babavaro_hitelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d84748a-5a9f-4f27-be1a-3b2a5bab96e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a75260d-2fcd-4fd2-a776-d34cc9611e5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Egyszerubben_lehet_igenybe_venni_a_csokot_es_a_babavaro_hitelt","timestamp":"2020. május. 30. 10:48","title":"Egyszerűbben lehet igénybe venni a csok-ot és a babaváró hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eaedc4a-8c09-40d2-9201-9876591dd8f6","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Elkeseredett diákok amiatt keresték meg szerkesztőségünket, hogy visszadobták kérelmüket az állam áprilisban bevezett új támogatására. A koronavírus-járvány kitörésekor hirdette meg a kormány a Diákhitel Pluszt, de arról nem volt szó, hogy azt különös feltételhez köti. Azok a diákok vannak különösen nehéz helyzetben, akik nemcsak pénz, hanem munka nélkül is maradtak. A cégek ugyanis a járványhelyzet idején először a diákmunkásoktól váltak meg. A szövetkezetek szerint sok jóra a nyári szünetben se számítsanak a diákok. ","shortLead":"Elkeseredett diákok amiatt keresték meg szerkesztőségünket, hogy visszadobták kérelmüket az állam áprilisban bevezett...","id":"20200529_Nem_kaphattak_Diakhitel_Pluszt_azok_akik_mar_felvettek_a_nyelvtanulasi_hitelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eaedc4a-8c09-40d2-9201-9876591dd8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52d9821-dc03-4b8a-ad77-ded024964963","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_Nem_kaphattak_Diakhitel_Pluszt_azok_akik_mar_felvettek_a_nyelvtanulasi_hitelt","timestamp":"2020. május. 29. 11:05","title":"Nem kaphattak Diákhitel Pluszt azok, akik már felvették a nyelvtanulási kölcsönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a798d3e-1c48-462e-8b67-f6c5d8fa0cb0","c_author":"","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése a mai és holnapi időjárásról.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése a mai és holnapi időjárásról.","id":"20200530_Nincs_strandido_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a798d3e-1c48-462e-8b67-f6c5d8fa0cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dfd619-f353-44ab-88d2-b2188b370882","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Nincs_strandido_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2020. május. 30. 16:25","title":"Nincs strandidő a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]