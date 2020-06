Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Orbán Balázs államtitkár szerint az elmúlt két hónapban meghozott rendeletek háromnegyedét nem lehetett volna meghozni a veszélyhelyzetről szóló törvény nélkül. A Fidesz vezérszónoka a baloldalt hibáztatta, akik szerint hátráltatták a védekezést. Az ellenzéki pártok a kormányt bírálták, amiért olyan rendeletekre használta a koronavírus-törvényt, aminek nem volt köze a védekezéshez. 2020. június. 03. 17:26 "Milyen diktatúra ez?" – vita a veszélyhelyzet megszüntetéséről a Parlamentben

A szakszervezetek szerint a köznyelvben "Rabszolgatörvény 2.0"-nak nevezett tervezett kizárólag a munkáltatóknak kedvez. 2020. június. 03. 18:00 A képviselőknél tiltakoznak a 24 hónapos munkaidőkeret bevezetése ellen

A francia Peugeot-Citroen konszern platformjára építik majd az olaszok a saját autójukat. 2020. június. 03. 12:26 Félig francia lesz az Alfa Romeo első elektromos autója A náci mintájú Benes-dekrétumok mind a mai napig köztünk élnek – az Európai Unió nagyobb dicsőségére. Vélemény. 2020. június. 03. 11:20 Révész Sándor: Hol van a végső megoldás vége?

Kollár Lajos, a Pécsi Tudományegyetem professzora szerint nyárra a maszkviselés is indokolatlanná válik. ","shortLead":"Kollár Lajos, a Pécsi Tudományegyetem professzora szerint nyárra a maszkviselés is indokolatlanná válik. 2020. június. 04. 20:19 Kásler tanácsadója: Júliusra „az utolsó vírusnak is búcsút inthetünk"

Az eset még hetekkel George Floyd halála előtt történt. 2020. június. 04. 14:38 Floridában is rátérdeltek egy afroamerikai férfi nyakára a rendőrök

Túl sokan haltak meg a koronavírus okozta betegségben Anders Tegnell szerint. 2020. június. 03. 13:13 Elismerte a svéd járványfelelős: több ponton hibáztunk

Orbán Viktor június 6-án beszédet mond és szobrot is avat. Június közepén nyitnak a mozik, színházak és múzeumok is. Kormányinfó. 2020. június. 04. 09:35 Koronavírus: 590 milliárdot költött a kormány a védekezésre