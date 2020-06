Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az eddigi legnagyobb elektromos repülőgép, egy Cessna eCaravan sikerrel teljesítette a számára előírt tesztet, így újabb lépéssel került közelebb az emberiség ahhoz, hogy végül környezetbarát repülőgépeken utazhassunk. A legkomolyabb problémára viszont még mindig nem sikerült megoldást találni. Az eddigi legnagyobb elektromos repülőgép, egy Cessna eCaravan sikerrel teljesítette a számára előírt tesztet, így újabb lépéssel került közelebb az emberiség ahhoz, hogy végül környezetbarát repülőgépeken utazhassunk. A szakszervezetek szerint a köznyelvben "Rabszolgatörvény 2.0"-nak nevezett tervezett kizárólag a munkáltatóknak kedvez. Sokan adnak ki Magyarországon ingatlant, ami Budapesten és a nagyvárosokban komoly, akár havi több százezer forintos bevételt is jelenthet a tulajdonosoknak. Ez a jövedelem jól jöhet hitelfelvételnél, hiszen a bank akkor ad csak kölcsönt, ha tudunk elegendő jövedelmet igazolni. Igen ám, de a jelenlegi bizonytalan helyzetben a bankok óvatosabbak lettek, így sokuk egyáltalán nem fogadja el jövedelemként az ingatlan kiadásból származó bevételt, de ahol elfogadják, ott is vannak korlátozások. Megnéztük a lehetőségeket. Sokan adnak ki Magyarországon ingatlant, ami Budapesten és a nagyvárosokban komoly, akár havi több százezer forintos bevételt is jelenthet a tulajdonosoknak. A Google folyamatosan tökéletesíti keresőmotorja működését, hogy a felhasználók minél relevánsabb találatokat kapjanak. Ehhez kapcsolódóan készítettek el egy "új" funkciót is, amely láthatóbb módon jelzi a keresett információt. Indulhat a világ meghódítására. Indulhat a világ meghódítására. Hogyan készíti fel kormány a kórházakat a koronavírus várható őszi második hullámára? – tette fel írásbeli kérdését az emberierőforrás-miniszternek a jobbikos Lukács László György, akinek Kásler Miklós helyett Rétvári Bence államtitkár írta meg a választ, bár a konkrétumokat kihagyta belőle. Túl sokan haltak meg a koronavírus okozta betegségben Anders Tegnell szerint. Három amerikai felperes szerint a Google megtéveszti a felhasználókat, amiért ígéretével ellentétben mégis hozzáfér a felhasználói adatokhoz a Chrome-ban való privát böngészéskor. A cég ezt nem egészen így látja, bár azt elismerik, hogy az inkognitó mód nem jelent teljes rejtettséget.