[{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió szerint átláthatóbb küzdelemre van szükség az álhírek ellen, és nemcsak az oroszok vagy a kínaiak miatt.","shortLead":"Az Európai Unió szerint átláthatóbb küzdelemre van szükség az álhírek ellen, és nemcsak az oroszok vagy a kínaiak miatt.","id":"20200610_facebook_google_twitter_alhirek_terjedese_fake_news","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb09ff12-fb80-4170-93b4-42c1fcc3625a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_facebook_google_twitter_alhirek_terjedese_fake_news","timestamp":"2020. június. 10. 16:03","title":"Bekeményítene az EU az álhírek ellen, a Facebooknak, a Google-nek és a Twitternek is jelentenie kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több autó parkolt egy időben a vuhani kórházak előtt kutatók szerint, akik műholdfelvételek alapján számoltak be erről. Úgy vélekednek: a megnövekedett forgalom a koronavírus kezdődő terjedése miatt volt. A kínai külügy szerint nem igazak a hírek.","shortLead":"Sokkal több autó parkolt egy időben a vuhani kórházak előtt kutatók szerint, akik műholdfelvételek alapján számoltak be...","id":"20200609_koronavirus_vuhan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd365f32-e25d-42c4-a6a6-add61570aee8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_koronavirus_vuhan","timestamp":"2020. június. 09. 18:03","title":"A koronavírus már tavaly augusztusban megjelenhetett és terjedhetett Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48e1ab2-157e-4eb5-b7c2-72481d932db7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban zajló antirasszista tüntetések résztvevői válogatott módon igyekeznek felhívni a világ figyelmét. Legfontosabb üzenetüket az Apple már be is építette térképszolgáltatásába.","shortLead":"Az Egyesült Államokban zajló antirasszista tüntetések résztvevői válogatott módon igyekeznek felhívni a világ...","id":"20200608_apple_maps_terkep_uzenet_black_lives_matter_plaza_tuntetesek_egyesult_allamok_george_floyd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48e1ab2-157e-4eb5-b7c2-72481d932db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57ff63e-244d-4267-a0a2-8629a27958f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_apple_maps_terkep_uzenet_black_lives_matter_plaza_tuntetesek_egyesult_allamok_george_floyd","timestamp":"2020. június. 08. 20:03","title":"Apró, de fontos: az iPhone-os térképen már látszik a Black Lives Matter Plaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c197323-28a6-4007-8c15-a187e4be9f3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW-konszern spanyol márkája először hátulról mutatja meg a felfrissített szabadidő-autót. ","shortLead":"A VW-konszern spanyol márkája először hátulról mutatja meg a felfrissített szabadidő-autót. ","id":"20200609_az_elso_hivatalos_foto_a_megujult_seat_atecarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c197323-28a6-4007-8c15-a187e4be9f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbd8642-f517-4b67-ba7b-10fdb218668c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_az_elso_hivatalos_foto_a_megujult_seat_atecarol","timestamp":"2020. június. 09. 07:59","title":"Az első hivatalos fotó a megújult Seat Atecáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c744739-9109-4a7c-ab7c-d613337702e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katolikus egyház extra cafeteriát vagy jutalmat ad a szociális területen dolgozóknak, a reformátusok még nem döntöttek a konkrét összegről, a főváros egyszeri 100 ezer forintos juttatásra adott forrást az intézményvezetőknek.","shortLead":"A katolikus egyház extra cafeteriát vagy jutalmat ad a szociális területen dolgozóknak, a reformátusok még nem...","id":"20200610_felmillio_jutalom_egyhazak_kasler_miklos_fovaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c744739-9109-4a7c-ab7c-d613337702e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1299a0-dca7-4667-ad0c-29c1bd329a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_felmillio_jutalom_egyhazak_kasler_miklos_fovaros","timestamp":"2020. június. 10. 11:48","title":"Az egyházak és a főváros saját forrásból ad jutalmat az idősotthonok dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b92d441-3333-46ea-98bd-500d8fb0ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Civil szervezethez mérten rekordösszeggel, közel 3,5 milliárd forinttal tömte ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2020-ra a Batthyány Lajos Alapítványt. Az érdekesség kedvéért megnéztük a szervezet tavalyi beszámolóját, és kiderült: már tavaly is közel ennyi költségvetési támogatást kaptak. Az összegből viszont, amely nagyjából megegyezik tizenegy kiemelt fővárosi színház támogatásával, az alapítvány további szervezeteket támogatott, köztük a kormányközeli Alapjogokért Központot működtető kft.-t, amelyet valamiért nem akart közvetlenül pénzelni Rogán Antal minisztériuma.","shortLead":"Civil szervezethez mérten rekordösszeggel, közel 3,5 milliárd forinttal tömte ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2020-ra...","id":"20200609_Harom_es_fel_milliard_forinttal_tamogatja_Rogan_miniszteriuma_a_Habony_Arpad_bizalmi_emberet_is_tagjai_kozt_tudo_alapitvanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b92d441-3333-46ea-98bd-500d8fb0ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be307fd7-4e33-4833-b345-0f0ad2d2cced","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Harom_es_fel_milliard_forinttal_tamogatja_Rogan_miniszteriuma_a_Habony_Arpad_bizalmi_emberet_is_tagjai_kozt_tudo_alapitvanyt","timestamp":"2020. június. 09. 18:37","title":"Három és fél milliárddal támogatja Rogán minisztériuma a Habony bizalmi emberét is tagjai közt tudó alapítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff663d0e-e914-4031-a345-a4748264fe6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A madarak mindegyike védett, eszmei értékük példányonként 25 ezer forint.","shortLead":"A madarak mindegyike védett, eszmei értékük példányonként 25 ezer forint.","id":"20200609_enekesmadar_tiltott_vadaszati_modszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff663d0e-e914-4031-a345-a4748264fe6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd5429c-0111-4f85-af9c-5935d7c2a2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_enekesmadar_tiltott_vadaszati_modszer","timestamp":"2020. június. 09. 14:24","title":"Hallani akarta őket dalolni, tucatnyi énekesmadarat fogott be egy orvvadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6dad3f2-ca2f-4eba-8c39-2a4535b23b1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy medve, egy bika és ezüst felhők közül kiugró aranyszínű oroszlánok kerülnek ennyibe.\r

","shortLead":"Egy medve, egy bika és ezüst felhők közül kiugró aranyszínű oroszlánok kerülnek ennyibe.\r

","id":"20200609_magyar_nemzeti_bank_mnb_szobor_szoke_gabor_miklos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6dad3f2-ca2f-4eba-8c39-2a4535b23b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72deedfb-c393-4297-b43e-f0d79e5c1d65","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_magyar_nemzeti_bank_mnb_szobor_szoke_gabor_miklos","timestamp":"2020. június. 09. 11:55","title":"Gigantikus állatszobrokat rendelt 667 millióért a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]