Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átalakul a felhasználók egy része által imádott funkció, amit mások a Messenger telepítése után azonnal ki szoktak kapcsolni. Kezesebbek, személyre szabhatóbbak lesznek a buborékként felugró beszélgetések.","shortLead":"Átalakul a felhasználók egy része által imádott funkció, amit mások a Messenger telepítése után azonnal ki szoktak...","id":"20200611_android_11_funkciok_buborek_facebook_messenger_chat_heads_chatfejek_uzenetkuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160f9a1e-ac84-4958-9972-b58b2aee6d58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_android_11_funkciok_buborek_facebook_messenger_chat_heads_chatfejek_uzenetkuldes","timestamp":"2020. június. 11. 09:03","title":"Megváltozik a Facebook Messenger az androidos telefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint több dologban is téved Hankó Zoltán elnök.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint több dologban is téved Hankó Zoltán elnök.","id":"20200610_magyar_gyogyszereszi_kamara_hanko_zoltan_kasler_miklos_emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233f78ce-6261-411f-bd89-e2c0a0be8ebc","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_magyar_gyogyszereszi_kamara_hanko_zoltan_kasler_miklos_emmi","timestamp":"2020. június. 10. 18:25","title":"Kásler minisztériuma visszaszólt a gyógyszerészkamarának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tuberkulózis elleni oltás elméletileg 12 éves korig biztosít védettséget, de utána is lehet immunerősítő hatása.

","shortLead":"A tuberkulózis elleni oltás elméletileg 12 éves korig biztosít védettséget, de utána is lehet immunerősítő hatása.

","id":"20200610_Nem_vedi_az_idoseket_a_koronavirustol_az_ujszulottkori_BCGoltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4764507-4444-47da-9bdb-773248854850","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_Nem_vedi_az_idoseket_a_koronavirustol_az_ujszulottkori_BCGoltas","timestamp":"2020. június. 10. 18:53","title":"Nem védi az időseket a koronavírustól az újszülöttkori BCG-oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39be6f24-38bf-4e8e-8fb2-3fd0bc95deab","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egész Közép-Európára ki akarja terjeszteni a kormány a műemlékvédelmet, miközben annak itthon már felelős hatósága sincs, de az nem derül ki a törvényjavaslatból, hogy ebben hogyan működnének együtt a többi érintett állammal. Mindenesetre vagyonelemeket is adnak az alapítványnak, és ezé lesz egyebek mellett a 9 millió euróért megvásárolt szlovéniai wellnessközpont profitja.","shortLead":"Egész Közép-Európára ki akarja terjeszteni a kormány a műemlékvédelmet, miközben annak itthon már felelős hatósága...","id":"20200610_Rejtelyes_kozepeuropai_muemlekvedelmi_alapitvanyt_hoz_letre_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39be6f24-38bf-4e8e-8fb2-3fd0bc95deab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc48929-6ffd-4dca-85b8-88afd17ff7fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Rejtelyes_kozepeuropai_muemlekvedelmi_alapitvanyt_hoz_letre_a_kormany","timestamp":"2020. június. 10. 15:11","title":"Szlovéniai wellnessközpontból táplálkozna a kormány rejtélyes műemlékvédelmi alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diáktüntetőt többek közt “ócska kis prolinak” nevezte a kormánypárti publicista, de ezt a bíróság szerint tűrnie kell az érintettnek.","shortLead":"A diáktüntetőt többek közt “ócska kis prolinak” nevezte a kormánypárti publicista, de ezt a bíróság szerint tűrnie kell...","id":"20200609_bayer_zsolt_nagy_blanka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1262ce9b-ec6a-4b2c-911b-98cdf03f6992","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_bayer_zsolt_nagy_blanka","timestamp":"2020. június. 09. 18:05","title":"Felmentették Bayer Zsoltot a Nagy Blanka-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e90d79-d177-49d1-a7e8-4e35d63024ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az elmúlt 10 évben 80 százalékkal csökkent a számuk Ázsiában, és óriási az illegális kereskedelmük is.","shortLead":"Az elmúlt 10 évben 80 százalékkal csökkent a számuk Ázsiában, és óriási az illegális kereskedelmük is.","id":"20200609_Kina_tobzoska_allatvedelem_wwf_illegalis_populacio_veszelyeztetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2e90d79-d177-49d1-a7e8-4e35d63024ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e627781d-5545-4340-a3fd-b96236f813af","keywords":null,"link":"/zhvg/20200609_Kina_tobzoska_allatvedelem_wwf_illegalis_populacio_veszelyeztetett","timestamp":"2020. június. 09. 14:46","title":"Pandákkal egyenrangú védelmet kaptak a tobzoskák Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8ded95-bb8f-4713-8c7f-25894933b938","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy évig tűrt, majd szabadságra ment volna, de cége kirúgta a francia férfit.","shortLead":"Négy évig tűrt, majd szabadságra ment volna, de cége kirúgta a francia férfit.","id":"20200611_Munka_depresszio_kartereites_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e8ded95-bb8f-4713-8c7f-25894933b938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90bf0ac-c5e6-48ff-9c0b-493a85bc9032","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Munka_depresszio_kartereites_","timestamp":"2020. június. 11. 10:01","title":"Unalmas volt a munkája, közel 14 millió forintnyi kártérítést kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e36df1-f4da-4f14-8f79-b7844e9f1177","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Jelly mini Cups zselékről van szó. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy semmi esetre se fogyasszák el a terméket.","shortLead":"A Jelly mini Cups zselékről van szó. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy semmi esetre se fogyasszák el a terméket.","id":"20200611_nebih_jelly_mini_cups_termekvisszahivas_fulladasveszely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76e36df1-f4da-4f14-8f79-b7844e9f1177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cfb1ff-a5e2-42d9-9a01-d441004b0d81","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_nebih_jelly_mini_cups_termekvisszahivas_fulladasveszely","timestamp":"2020. június. 11. 05:05","title":"Fulladásveszélyes édesség került a magyar boltokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]