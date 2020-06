Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ítélet nem jogerős, ugyanakkor a vádlott elfogadta a döntést. Ügyvédje szerint a részletes vallomást tevő férfi nem is kémkedett, csak tudósított.","shortLead":"Az ítélet nem jogerős, ugyanakkor a vádlott elfogadta a döntést. Ügyvédje szerint a részletes vallomást tevő férfi nem...","id":"20200610_orosz_kem_ausztria_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed134454-7318-4a9c-adc6-f62e803cf9dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_orosz_kem_ausztria_itelet","timestamp":"2020. június. 10. 06:25","title":"Elítélték az oroszoknak 26 évig kémkedő osztrák ezredest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1588a67-27ee-48ba-8943-cde0eb41e970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány hatása egész messzire gyűrűzik. Olyannyira, hogy egy friss elemzés szerint kevesebb okoskiegészítő fog fogyni a vártnál.","shortLead":"A koronavírus-járvány hatása egész messzire gyűrűzik. Olyannyira, hogy egy friss elemzés szerint kevesebb...","id":"20200609_viselheto_eszkozok_eladasok_2020_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1588a67-27ee-48ba-8943-cde0eb41e970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee52011c-a206-4759-b65b-5f620fb850fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_viselheto_eszkozok_eladasok_2020_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 09. 12:03","title":"Az órákkal kitolt a koronavírus, a fülhallgatók talán megússzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b856d9b5-aba9-4c44-8787-58cc7a0ffff4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos vagy nem volt elég alapos, vagy már nem kell a kockázatos beavatkozások előtt PCR-teszt. ","shortLead":"A tiszti főorvos vagy nem volt elég alapos, vagy már nem kell a kockázatos beavatkozások előtt PCR-teszt. ","id":"20200610_optorzs_muller","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b856d9b5-aba9-4c44-8787-58cc7a0ffff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499fe5b4-0a00-49c2-baea-0bb64039fa8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_optorzs_muller","timestamp":"2020. június. 10. 11:16","title":"Müller Cecília az egészségügy újranyitásáról ígért részleteket, ehelyett a portörölgetésről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe378c5-578a-428a-91a3-30e9d987759c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pletykák szerint az idei évben érkező új operációs rendszer már rendszerszintű lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy felvegyék a telefonos beszélgetéseiket.","shortLead":"Pletykák szerint az idei évben érkező új operációs rendszer már rendszerszintű lehetőséget biztosít a felhasználók...","id":"20200609_ios_14_hivas_rogzitese_telefonalas_facetime","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbe378c5-578a-428a-91a3-30e9d987759c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f2eff5-ac9c-4945-82f3-dc7243effb80","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_ios_14_hivas_rogzitese_telefonalas_facetime","timestamp":"2020. június. 09. 09:33","title":"Hívásrögzítő funkció jöhet az iOS 14-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak az elviteles dobozok forgalma a duplájára nőtt az elmúlt hónapokban.","shortLead":"Csak az elviteles dobozok forgalma a duplájára nőtt az elmúlt hónapokban.","id":"20200610_egyszer_hasznalatos_koronavirus_muanyag_vendeglatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f28093-b00a-4cd0-81da-47ba44d48baf","keywords":null,"link":"/zhvg/20200610_egyszer_hasznalatos_koronavirus_muanyag_vendeglatas","timestamp":"2020. június. 10. 12:15","title":"Másfélszer több egyszer használatos csomagolóeszköz fogyott a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétvégén kell számítani korlátozásokra.","shortLead":"A hétvégén kell számítani korlátozásokra.","id":"20200609_Uj_villamospalya_epitese_miatt_roviditett_utvonalon_fog_jarni_a_2es_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06eec6b9-150f-430f-8c8f-ca11fea0785f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Uj_villamospalya_epitese_miatt_roviditett_utvonalon_fog_jarni_a_2es_villamos","timestamp":"2020. június. 09. 18:10","title":"Rövidített útvonalon fog járni a 2-es villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros mellett Borsod és Békés megyéből is több ezren költöztek el. ","shortLead":"A főváros mellett Borsod és Békés megyéből is több ezren költöztek el. ","id":"20200609_Budapest_agglomeracio_ingatlan_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e16bf2-1d78-4fdc-b10b-e6ff4f438046","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200609_Budapest_agglomeracio_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. június. 09. 10:00","title":"Közel 40 ezren hagyták el tavaly Budapestet az agglomerációért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5355b9-941c-428b-bb52-4c17deeabf61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén már nyugodtan elindulhatnak Horvátországba, igaz, a helyi járványügyi szabályokról érdemes előtte tájékozódni.","shortLead":"A hétvégén már nyugodtan elindulhatnak Horvátországba, igaz, a helyi járványügyi szabályokról érdemes előtte...","id":"20200610_magyar_horvat_hatar_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef5355b9-941c-428b-bb52-4c17deeabf61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3d0067-dbad-4067-a4c5-0315257d0f1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_magyar_horvat_hatar_nyitas","timestamp":"2020. június. 10. 10:37","title":"Péntektől megnyílik a magyar–horvát határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]