[{"available":true,"c_guid":"382bf624-02dd-4300-b5d8-8e116a6e82b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szokatlan nyíltsággal bírálta a Fehér Ház járványkezelését a volt amerikai elnök. ","shortLead":"Szokatlan nyíltsággal bírálta a Fehér Ház járványkezelését a volt amerikai elnök. ","id":"20200517_Obama_koronavirus_Feher_Haz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=382bf624-02dd-4300-b5d8-8e116a6e82b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7922f599-47f4-4760-a099-b480b8b54534","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Obama_koronavirus_Feher_Haz","timestamp":"2020. május. 17. 13:09","title":"Obama: Sok fontos állással rendelkező felnőtt úgy viselkedik, mint egy gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f37e3a-6968-4b39-b38e-e2118a78cfa0","c_author":"Ballai VInce - Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Van, aki félházzal is elműködik, más keményen fejlesztett, hogy több lábon álljon, míg van, aki reménykedik, hogy a négy, járdára kirakott asztal elég lesz a túléléshez a következő 1-2 hétben. Hétfőn Budapesten is jelentősen könnyítettek a Covid-19-járvány miatti korlátozásokon, újranyithattak többek között az éttermek és kávézók, megnéztük, mekkora a forgalom, és ki mire számít.","shortLead":"Van, aki félházzal is elműködik, más keményen fejlesztett, hogy több lábon álljon, míg van, aki reménykedik...","id":"20200518_Ujranyit_budapest_a_koronavirus_utan_kavezok_ettermek_es_utcakep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27f37e3a-6968-4b39-b38e-e2118a78cfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0f6345-b521-4e30-bd57-abd25d210cb0","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_Ujranyit_budapest_a_koronavirus_utan_kavezok_ettermek_es_utcakep","timestamp":"2020. május. 18. 20:40","title":"Négy asztaltól nem lehet csodát várni – fővárosi teraszkörkép karantén után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b10c5f8-9a98-43a3-85df-3d617c41bbc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az értékes autóalkatrészeket vélhetően jó áron lehet tovább értékesíteni illegálisan. ","shortLead":"Az értékes autóalkatrészeket vélhetően jó áron lehet tovább értékesíteni illegálisan. ","id":"20200519_Tizesevel_talaltak_a_lopott_katalizatorokat_ket_roman_ferfinal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b10c5f8-9a98-43a3-85df-3d617c41bbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73d9f4-9280-410a-9d8f-c3179a797114","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_Tizesevel_talaltak_a_lopott_katalizatorokat_ket_roman_ferfinal","timestamp":"2020. május. 19. 10:43","title":"Több tucat lopott katalizátort találtak két román férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bd1389-1ffc-452d-9437-fc95c8945952","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságoknak nem sikerült kideríteniük, hogyan kezdett terjedni a városban a koronavírus-fertőzés.","shortLead":"A hatóságoknak nem sikerült kideríteniük, hogyan kezdett terjedni a városban a koronavírus-fertőzés.","id":"20200519_koronavirus_jarvany_kina_lezaras_sulan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd1389-1ffc-452d-9437-fc95c8945952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74d0a11-c7e3-4439-a0a4-3faad8d4bb45","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_koronavirus_jarvany_kina_lezaras_sulan","timestamp":"2020. május. 19. 10:31","title":"Teljesen lezártak egy 700 ezres kínai várost a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gyengélkedést jó eséllyel Magyarország is komolyan meg fogja érezni.","shortLead":"A gyengélkedést jó eséllyel Magyarország is komolyan meg fogja érezni.","id":"20200517_Jo_ideig_kohoghet_a_nemet_gazdasag_motorja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266dfda5-1339-4547-b8eb-183c61de461b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200517_Jo_ideig_kohoghet_a_nemet_gazdasag_motorja","timestamp":"2020. május. 17. 20:17","title":"Jó ideig köhöghet a német gazdaság motorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8aa8a1-c59d-4506-b589-a73af71aa555","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírus terjedése lassult, egy nap alatt 291 volt az új fertőzöttek száma.","shortLead":"A vírus terjedése lassult, egy nap alatt 291 volt az új fertőzöttek száma.","id":"20200518_Belgiumban_mar_tobb_mint_9_ezer_aldozata_van_a_jarvanynak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb8aa8a1-c59d-4506-b589-a73af71aa555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13de93bb-1eb6-44d1-a2d3-b5b76d88f150","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_Belgiumban_mar_tobb_mint_9_ezer_aldozata_van_a_jarvanynak","timestamp":"2020. május. 18. 06:17","title":"Belgiumban már több mint 9 ezer áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig több mint félmillióan papíron kapják meg a tervezetet, a többiek ügyfélkapun át ellenőrizhetik annak tartalmát.","shortLead":"Még mindig több mint félmillióan papíron kapják meg a tervezetet, a többiek ügyfélkapun át ellenőrizhetik annak...","id":"20200518_nav_adobevallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8eb18e-d222-4316-af6c-1fa36d1990ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_nav_adobevallas","timestamp":"2020. május. 18. 09:34","title":"Figyelmeztet a NAV: szerdán lejár az szja-bevallás határideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31764290-5636-482b-a345-bae4ef566e47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente jönnek ki az újabb, jobb, fejlettebb okostelefon-modellek, így hamar leértékelődnek azok, amelyekért korábban akár mélyen kellett a pénztárcába nyúlni. De vajon mely telefonok veszítenek legjobban az értékükből? Az androidosok? Az iPhone-ok?","shortLead":"Évente jönnek ki az újabb, jobb, fejlettebb okostelefon-modellek, így hamar leértékelődnek azok, amelyekért korábban...","id":"20200519_hasznalt_okostelefonok_ertekvesztese_androidos_mobil_iphone_tartja_az_arat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31764290-5636-482b-a345-bae4ef566e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6332897-a3cd-45c2-9b5c-329cdfbb1b80","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_hasznalt_okostelefonok_ertekvesztese_androidos_mobil_iphone_tartja_az_arat","timestamp":"2020. május. 19. 08:03","title":"Milyen telefont éri meg venni? Melyik mennyire tartja az értékét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]