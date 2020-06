Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Világgazdaság által megkérdezett intézményekben már több mint 13 ezren jelentkeztek oklevélért a gazdaságvédelmi akcióterv keretében bejelentett nyelvvizsgamentesség óta.\r

","shortLead":"A Világgazdaság által megkérdezett intézményekben már több mint 13 ezren jelentkeztek oklevélért a gazdaságvédelmi...","id":"20200612_Korulbelul_75_ezer_felsooktatasi_oklevel_ragadt_bent_a_nyelvvizsga_hianya_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6edf77d-f140-466e-b88d-0322d00d2efe","keywords":null,"link":"/elet/20200612_Korulbelul_75_ezer_felsooktatasi_oklevel_ragadt_bent_a_nyelvvizsga_hianya_miatt","timestamp":"2020. június. 12. 08:20","title":"Körülbelül 75 ezer felsőoktatási oklevél ragadt bent a nyelvvizsga hiánya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A meglepetés erejével hódítanak a cégek a kínai piacon: egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek azok a kampányok, aminek a keretén belül a vásárló kifizet egy összeget és nem is tudja, mit kap ezért cserébe. A legelvetemültebbek akár egy millió jüant, azaz közel 43 millió forintot is fizetnek a meglepetésért. ","shortLead":"A meglepetés erejével hódítanak a cégek a kínai piacon: egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek azok a kampányok...","id":"20200611_A_kinaiak_nem_feltetlenul_akarjak_tudni_mire_is_koltenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0151d9c-c568-4d5f-8f8c-12ab8f6f1785","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_A_kinaiak_nem_feltetlenul_akarjak_tudni_mire_is_koltenek","timestamp":"2020. június. 11. 17:18","title":"A kínaiak nem feltétlenül akarják tudni, mire is költenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62445ae-148a-40dd-9016-a026dc674ef6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tényleg bármit, csak akarni kell.","shortLead":"Tényleg bármit, csak akarni kell.","id":"20200610_A_Passat_az_uj_Zsiguli_amivel_barmit_lehet_szallitani__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f62445ae-148a-40dd-9016-a026dc674ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94298aca-bff5-4fe7-b12f-4041aa5326a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200610_A_Passat_az_uj_Zsiguli_amivel_barmit_lehet_szallitani__video","timestamp":"2020. június. 11. 04:07","title":"A Passat az új Zsiguli, amivel bármit el lehet szállítani - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17dcc20-9b26-46b0-9fc5-14757ef17e34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamivel készül a HTC, legalábbis meghirdetett egy eseményt. Az eddigi kiszivárogtatások azonban nem adnak reményt nagy bejelentésre.","shortLead":"Valamivel készül a HTC, legalábbis meghirdetett egy eseményt. Az eddigi kiszivárogtatások azonban nem adnak reményt...","id":"20200611_htc_desire_20_pro_bemutato_junius_16","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f17dcc20-9b26-46b0-9fc5-14757ef17e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b790999-aafd-40ad-ac43-db6c2e4cd1ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_htc_desire_20_pro_bemutato_junius_16","timestamp":"2020. június. 11. 14:03","title":"Mentse el ezt dátumot, kéri a HTC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán ismét előállt azzal, hogy az Európai Bizottság alkotmánymódosítást akar elérni a szigorú migrációs politikájuk miatt, míg az EB ismét leszögezte, hogy ez nem igaz.","shortLead":"Kovács Zoltán ismét előállt azzal, hogy az Európai Bizottság alkotmánymódosítást akar elérni a szigorú migrációs...","id":"20200611_kovacs_zoltan_eb_nemzeti_konzultacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1150b9ee-bff7-432d-adb6-c42d53225512","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_kovacs_zoltan_eb_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2020. június. 11. 17:35","title":"Kovács Zoltán és a fake news: tovább üti a vasat az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hétszeres Forma–1-es világbajnok izomsorvadásban és csontritkulásban szenved, a beavatkozással az idegrendszerét regenerálnák.\r

","shortLead":"A hétszeres Forma–1-es világbajnok izomsorvadásban és csontritkulásban szenved, a beavatkozással az idegrendszerét...","id":"20200610_Ossejt_beultetes_Michael_Schumacher","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d8c3f0-f349-4222-a051-e82f0b577d4b","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Ossejt_beultetes_Michael_Schumacher","timestamp":"2020. június. 10. 16:15","title":"Őssejt-beültetéssel javítanának Michael Schumacher állapotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615f45cc-4809-47e9-a855-7ffe4739e062","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Három hónapos feszültség és bizonytalanság után épp akkor oldják fel a járványügyi kényszerintézkedéseket Európában, amikor elkezdődik a nyár. Mennyire lehet megnyugtató az idei nyaralás?","shortLead":"Három hónapos feszültség és bizonytalanság után épp akkor oldják fel a járványügyi kényszerintézkedéseket Európában...","id":"20200610_Hol_lathat_tengert_iden_a_magyar_turista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=615f45cc-4809-47e9-a855-7ffe4739e062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721dd7a8-1350-446a-9c30-8b47e181767e","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Hol_lathat_tengert_iden_a_magyar_turista","timestamp":"2020. június. 10. 16:19","title":"Hol láthat tengert idén a magyar turista?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b84788b-6f05-4041-ad32-4f43ae9cd127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos eredetileg szerdára ígérte a bejelentést.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos eredetileg szerdára ígérte a bejelentést.","id":"20200611_koronavirus_jarvany_muller_cecilia_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b84788b-6f05-4041-ad32-4f43ae9cd127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9943cd29-3cb1-4ddd-ba85-a154e6252386","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_koronavirus_jarvany_muller_cecilia_egeszsegugy","timestamp":"2020. június. 11. 09:11","title":"Pénteken derül ki, hogy mikor indul újra az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]