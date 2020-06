Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány hatása itt is megmutatkozott.","shortLead":"A koronavírus-járvány hatása itt is megmutatkozott.","id":"20200612_sor_egyesult_kiralysag_koronavirus_pub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d83145d-ead3-40b1-84e0-2d1af9fc5ad1","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_sor_egyesult_kiralysag_koronavirus_pub","timestamp":"2020. június. 12. 14:21","title":"Évtizedek óta nem fogyott ilyen kevés sör az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57842c3a-96c2-4bbc-9a1c-35f1e820efd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Humanitarian China nevű amerikai szervezet a mészárlás 31. évfordulójára Zoom-konferenciát szervezett, a szolgáltatónak viszont nem tetszett, hogy pont a Tienanmen téri eseményekről beszélgetnének.","shortLead":"A Humanitarian China nevű amerikai szervezet a mészárlás 31. évfordulójára Zoom-konferenciát szervezett...","id":"20200611_zoom_letiltas_videokonferencia_tienanmen_teri_meszarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57842c3a-96c2-4bbc-9a1c-35f1e820efd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9edce2-e03a-4004-a8fd-15c17f84c45f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_zoom_letiltas_videokonferencia_tienanmen_teri_meszarlas","timestamp":"2020. június. 11. 11:33","title":"A Zoom letiltotta az amerikai jogvédőket, akik a Tienanmen téri mészárlásról beszélgettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Space Force a Netflix új sorozatának a címe és ugyanígy hívják az Egyesült Államok hadseregének hatodik divízióját. Csakhogy a szolgáltató már levédette a sajátját.","shortLead":"Space Force a Netflix új sorozatának a címe és ugyanígy hívják az Egyesült Államok hadseregének hatodik divízióját...","id":"20200612_netflix_space_force_sorozat_urhadero_hadsereg_vedjegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8dd971f-ba76-4cb8-bd50-5b308b774fdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_netflix_space_force_sorozat_urhadero_hadsereg_vedjegy","timestamp":"2020. június. 12. 14:03","title":"A Netflix áll nyerésre az USA űrhadereje ellen egy védjegyversenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb rongálásként kezelte a rendőrség az építkezés palánkjára kiragasztott papírok ügyét, majd a jelek szerint elálltak ettől.","shortLead":"Előbb rongálásként kezelte a rendőrség az építkezés palánkjára kiragasztott papírok ügyét, majd a jelek szerint...","id":"20200611_atletikai_stadion_demonstracio_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992a19f-5276-4f81-a428-5afade545984","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_atletikai_stadion_demonstracio_rendor","timestamp":"2020. június. 11. 15:37","title":"\"Zavarja a vezetőséget\" – Rendőrt hívtak a ferencvárosi atlétikai stadion ellen tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros csak a harmadik, Simicska a lista közepéig csúszott, egy incifinci kecskefarmmal.","shortLead":"Mészáros csak a harmadik, Simicska a lista közepéig csúszott, egy incifinci kecskefarmmal.","id":"20200612_leggazdagabb_magyarok_csanyi_sandor_meszaros_lorinc_gattyan_gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe8f932-db35-4217-88bb-4b41610cdd4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_leggazdagabb_magyarok_csanyi_sandor_meszaros_lorinc_gattyan_gyorgy","timestamp":"2020. június. 12. 09:58","title":"Még mindig Csányi a leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b697da-ac47-4516-bcf4-16691e4fbbca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vezeték nélküli fejhallgatót, egy HD kamerát és egy távirányítót is készített a Sony a PlayStation 5-höz.","shortLead":"Egy vezeték nélküli fejhallgatót, egy HD kamerát és egy távirányítót is készített a Sony a PlayStation 5-höz.","id":"20200612_sony_playstation_5_dualsense_hd_kamera_pulse_3d_media_remote","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4b697da-ac47-4516-bcf4-16691e4fbbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a34412-abee-4a50-b311-35fca8a3095f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_sony_playstation_5_dualsense_hd_kamera_pulse_3d_media_remote","timestamp":"2020. június. 12. 13:03","title":"Három kiegészítő is érkezik a PlayStation 5-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df304ab7-08a4-48d5-ad9d-b629ab30fa5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár 20 ezer ilyen kocsi közlekedik a magyar utakon.","shortLead":"Immár 20 ezer ilyen kocsi közlekedik a magyar utakon.","id":"20200611_zold_rendszamos_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df304ab7-08a4-48d5-ad9d-b629ab30fa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc43b0ac-6e77-4da1-9a09-0a995fc80cd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_zold_rendszamos_auto","timestamp":"2020. június. 11. 11:22","title":"Újabb mérföldkőhöz érkeztek a magyar zöld rendszámos autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21128bf9-395f-4a35-a4ea-c501e96fdf4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösség segítségével valósítaná meg egy magyar tervező játékát, a Lavosballt, amely a Rubik-kocka egy fejlettebb változatának tűnik.","shortLead":"A közösség segítségével valósítaná meg egy magyar tervező játékát, a Lavosballt, amely a Rubik-kocka egy fejlettebb...","id":"20200611_lavosball_indiegogo_rubik_kocka_penzgyujtes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21128bf9-395f-4a35-a4ea-c501e96fdf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbbf036-e65b-45d8-930b-7759473883d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_lavosball_indiegogo_rubik_kocka_penzgyujtes","timestamp":"2020. június. 11. 13:03","title":"Ez a magyar játék lesz a következő Rubik-kocka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]