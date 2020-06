Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétezer embert teszteltek le a városrészben. ","shortLead":"Kétezer embert teszteltek le a városrészben. ","id":"20200613_koronavirusteszteles_a_XII_es_a_II_keruletben_alig_volt_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff77e9c7-5956-439c-b01f-b67ad239902e","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_koronavirusteszteles_a_XII_es_a_II_keruletben_alig_volt_fertozott","timestamp":"2020. június. 13. 13:11","title":"Egyetlen koronavíruson átesett embert találtak a II. kerület dolgozói között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szülői bejelentés miatt intézkedett a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.","shortLead":"Szülői bejelentés miatt intézkedett a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.","id":"20200613_klebelsberg_kozpont_vasalodeszkas_tanar_megalazo_banasmod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ea7408-d561-49bf-9a86-ecf5d85a3599","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_klebelsberg_kozpont_vasalodeszkas_tanar_megalazo_banasmod","timestamp":"2020. június. 13. 16:52","title":"Megszólalt a Klebelsberg Központ a „vasalódeszkás tanár” ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f07f86-650a-4edd-a5ad-b435e2cc6910","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a hatalmas pickup még az Egyesült Államokban is nagynak számít.","shortLead":"Ez a hatalmas pickup még az Egyesült Államokban is nagynak számít.","id":"20200615_video_6_kerekkel_es_800_loerovel_szaguld_az_amerikai_monstrum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22f07f86-650a-4edd-a5ad-b435e2cc6910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49260bcf-d485-44ff-91b5-92665ca73f6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_video_6_kerekkel_es_800_loerovel_szaguld_az_amerikai_monstrum","timestamp":"2020. június. 15. 09:21","title":"Videó: 6 kerékkel és 800 lóerővel száguld az amerikai monstrum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e424f5d-4053-43d9-81a4-10fd5de35cf3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Palesztin Hatóság (PH) azt kérte az arab országoktól, hogy biztosítsanak számára havi 100 millió dollár hitelt pénzügyi válságának leküzdésére - közölte Száeb Erekát palesztin főtárgyaló szombaton a Palesztina Hangja rádiónak adott interjújában.","shortLead":"A Palesztin Hatóság (PH) azt kérte az arab országoktól, hogy biztosítsanak számára havi 100 millió dollár hitelt...","id":"20200613_A_palesztinok_havi_100_millio_dollart_kernek_az_arab_allamoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e424f5d-4053-43d9-81a4-10fd5de35cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf4aa6c-61c6-450f-8f7f-1f61200e7424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_A_palesztinok_havi_100_millio_dollart_kernek_az_arab_allamoktol","timestamp":"2020. június. 13. 16:40","title":"A palesztinok havi 100 millió dollárt kérnek az arab államoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61268da-8dbb-4ad3-a88b-bf44ccdd27f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már tavaly napirendre került a tér átépítése, de még nincs róla döntés. A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója reméli, még visszatérnek rá.","shortLead":"Már tavaly napirendre került a tér átépítése, de még nincs róla döntés. A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója...","id":"20200613_Vitezy_Davidnak_tetszene_az_autos_feluljaro_nelkuli_Nyugati_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d61268da-8dbb-4ad3-a88b-bf44ccdd27f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb606242-98ed-46d0-a677-859bb7b9ca3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_Vitezy_Davidnak_tetszene_az_autos_feluljaro_nelkuli_Nyugati_ter","timestamp":"2020. június. 13. 12:37","title":"Tetszene Vitézy Dávidnak az autós felüljáró nélküli Nyugati tér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4552a91-189c-40c3-9980-1c5b0fce07d0","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Szerzőnk a kormánypárti képviselőket dicséri. Nem a magyarországiakat.","shortLead":"Szerzőnk a kormánypárti képviselőket dicséri. Nem a magyarországiakat.","id":"20200614_Pedig_lovethetett_is_volna_a_bacsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4552a91-189c-40c3-9980-1c5b0fce07d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7677a211-f401-46cb-97cd-3825cdd4ba42","keywords":null,"link":"/360/20200614_Pedig_lovethetett_is_volna_a_bacsi","timestamp":"2020. június. 14. 12:00","title":"Ónody Gomperz: Pedig lövethetett is volna a bácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fbaf9e-8a23-4986-94ad-4ea7f825a8c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több zöldség és gyümölcs fogyott, míg alkoholból, ropogtatnivalóból kevesebbet vettünk.","shortLead":"Több zöldség és gyümölcs fogyott, míg alkoholból, ropogtatnivalóból kevesebbet vettünk.","id":"20200615_egeszseges_etelek_eletmod_zoldseg_gyumolcs_jarvany_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23fbaf9e-8a23-4986-94ad-4ea7f825a8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b420566f-7d6a-4b56-9ab8-bdca0eda64da","keywords":null,"link":"/elet/20200615_egeszseges_etelek_eletmod_zoldseg_gyumolcs_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2020. június. 15. 07:59","title":"Lett egy nagyon pozitív hozadéka a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Ki a terminálról kilépsz, hagyj fel minden reménnyel! Varga G. Gábor repülési szakújságíró szerint nem 10 ezer méter felett van a gond az idei utazásoknál, hanem tengerszinten.","shortLead":"Ki a terminálról kilépsz, hagyj fel minden reménnyel! Varga G. Gábor repülési szakújságíró szerint nem 10 ezer méter...","id":"20200614_Utasok_legorvenyben_ha_elmulik_a_jarvanyhelyzet_az_arak_is_elszallnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43f5d76-e2ff-41c8-bd09-5145c0027350","keywords":null,"link":"/360/20200614_Utasok_legorvenyben_ha_elmulik_a_jarvanyhelyzet_az_arak_is_elszallnak","timestamp":"2020. június. 14. 08:30","title":"Utasok légörvényben: ha elmúlik a járványhelyzet, az árak is elszállnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]