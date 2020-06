Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szülői bejelentés miatt intézkedett a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.","shortLead":"Szülői bejelentés miatt intézkedett a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.","id":"20200613_klebelsberg_kozpont_vasalodeszkas_tanar_megalazo_banasmod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ea7408-d561-49bf-9a86-ecf5d85a3599","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_klebelsberg_kozpont_vasalodeszkas_tanar_megalazo_banasmod","timestamp":"2020. június. 13. 16:52","title":"Megszólalt a Klebelsberg Központ a „vasalódeszkás tanár” ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dc047b-f248-4c37-b2b9-f0e4936d453c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2022-re érkezhetnek a mindössze 3 nm-es technológiával készülő A16 chipek az Apple iPhone-jaiba, iPadjeibe.","shortLead":"2022-re érkezhetnek a mindössze 3 nm-es technológiával készülő A16 chipek az Apple iPhone-jaiba, iPadjeibe.","id":"20200613_tsmc_3_nm_csikszelesseg_gyartastechnologia_apple_a16_chip_lapka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55dc047b-f248-4c37-b2b9-f0e4936d453c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98b5afe-5917-47b9-beb3-3babf2fea0b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_tsmc_3_nm_csikszelesseg_gyartastechnologia_apple_a16_chip_lapka","timestamp":"2020. június. 13. 18:03","title":"Új chip új iPhone-okba: 3 nm-es technológiával készül az Apple A16","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Többéves bírósági küzdelem után érte el a kisbefektetők érdekvédelmi szervezete, hogy gyakorolhatja tulajdonosi jogait a Kartonpackban, csakhogy az közben állami irányítás alá került, s a jelek szerint lényegében a vészhelyzet lefújása után is ott marad.","shortLead":"Többéves bírósági küzdelem után érte el a kisbefektetők érdekvédelmi szervezete, hogy gyakorolhatja tulajdonosi jogait...","id":"20200615_Pert_nyert_a_Tebesz_a_Kartonpack_ellen_de_az_allam_keresztbe_tehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc2ed43-b18b-4387-9342-d23d5d0a4a4c","keywords":null,"link":"/360/20200615_Pert_nyert_a_Tebesz_a_Kartonpack_ellen_de_az_allam_keresztbe_tehet","timestamp":"2020. június. 15. 07:00","title":"Nyertek a kisbefektetők az einstandolt Kartonpack ellen, de az állam keresztbe tehet nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff9f7b3-cdb1-44f6-a82e-7599e10c6944","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Távolabb viszik a parttól az acélszerkezetet, aminek megjelenése meglepte a helyi önkormányzatot.","shortLead":"Távolabb viszik a parttól az acélszerkezetet, aminek megjelenése meglepte a helyi önkormányzatot.","id":"20200613_Kicsit_tavolabb_telepitik_a_velencei_korzo_oriaskereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ff9f7b3-cdb1-44f6-a82e-7599e10c6944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee376fe6-f611-4fd1-92ff-71a5b4f9e6e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200613_Kicsit_tavolabb_telepitik_a_velencei_korzo_oriaskereket","timestamp":"2020. június. 13. 14:08","title":"Kicsit távolabb pakolják a velencei óriáskereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár az országos tiszti főorvos péntektől feloldotta a koronavírus-járvány miatt elrendelt központi kórházi látogatási tilalmat, a Semmelweis Egyetem betegellátói intézményeiben továbbra is érvényben marad a tilalom.","shortLead":"Bár az országos tiszti főorvos péntektől feloldotta a koronavírus-járvány miatt elrendelt központi kórházi látogatási...","id":"20200613_A_Semmelweis_korhazaiban_tovabbra_is_tilos_a_latogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae49338-8064-4697-9a93-b9d0ce0baedb","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_A_Semmelweis_korhazaiban_tovabbra_is_tilos_a_latogatas","timestamp":"2020. június. 13. 19:52","title":"A Semmelweis Egyetem kórházaiban továbbra is tilos a látogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42538733-1102-40f0-975d-3d61345d115c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy online aukció során futott bele a váratlan ajándékkal telerakott autóba. A drog értéke önmagában 850 ezer dollár.","shortLead":"Egy online aukció során futott bele a váratlan ajándékkal telerakott autóba. A drog értéke önmagában 850 ezer dollár.","id":"20200612_33_kilo_kokainnal_kibelelve_vett_hasznalt_autot_egy_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42538733-1102-40f0-975d-3d61345d115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff30c8fd-b159-4ff1-a594-a9a4d438e7e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_33_kilo_kokainnal_kibelelve_vett_hasznalt_autot_egy_ferfi","timestamp":"2020. június. 13. 13:41","title":"33 kiló kokainnal kibélelve vett használt autót egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32027fba-437a-4ce4-87e1-13bf13b1cc50","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Provokációként értékelték a jobbközép ellenzéki koalíció pártjai Giuseppe Conte miniszterelnök kérését, hogy az \"olasz nemzeti érdeket szolgálva\" érjék el a visegrádi országok együttműködését Róma európai uniós megsegítésében - jelentette az olasz sajtó vasárnap.","shortLead":"Provokációként értékelték a jobbközép ellenzéki koalíció pártjai Giuseppe Conte miniszterelnök kérését, hogy az \"olasz...","id":"20200614_A_visegradi_negyek_miatt_all_a_bal_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32027fba-437a-4ce4-87e1-13bf13b1cc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6540c82-c943-41b6-a10c-dbd7baf7fd59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_A_visegradi_negyek_miatt_all_a_bal_Olaszorszagban","timestamp":"2020. június. 14. 11:38","title":"A visegrádi négyek miatt áll a bál Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85627562-6c95-489f-bd1d-a06c46fc8c5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap ebédidőre megérkezett a beharangozott vihar a fővárosba. Több helyen a villámlás és dörgés mellé kiadós jégeső is társult.","shortLead":"Vasárnap ebédidőre megérkezett a beharangozott vihar a fővárosba. Több helyen a villámlás és dörgés mellé kiadós jégeső...","id":"20200614_Igy_csapott_le_a_jegeso_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85627562-6c95-489f-bd1d-a06c46fc8c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79100a60-b8bd-4c44-9d59-c983674ff8c1","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Igy_csapott_le_a_jegeso_Budapestre","timestamp":"2020. június. 14. 13:32","title":"Így csapott le a jégeső az országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]