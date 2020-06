Levélben erősítette meg a német ügyészség Madeleine McCann szüleinek, hogy lányuk meghalt. A hatóságok most arra készülnek, hogy átkutatják a gyilkossággal gyanúsított férfi lakóhelye körüli kutakat.

A német ügyészség közölte a 2007-ben Portugáliában eltűnt Madeleine McCann szüleivel, hogy kislányuk meghalt – írja a Sky News a Twitteren. A hatóság a levelében azonban nem árult el részleteket, milyen bizonyítékokra alapozzák az állítást.

Az ügyészség nemrég jelentette be, hogy a birtokukban levő információk szerint a kislányt meggyilkolták. Egy gyanúsítottjuk is van, egy 43 éves német férfi, Christian B., akit többször elítéltek szexuális bűncselekmények, köztük gyermekek szexuális bántalmazása miatt. Jelenleg is hosszú szabadságvesztését tölti egy tettéért, amely független a brit kislány ügyétől.

Bár Madeleine holtteste nem került elő, az ügyészség azt állítja, hogy közvetett bizonyítékaik vannak arra, hogy már nincs az élők sorában. A Sky News szerint most azt tervezik a német hatóságok, hogy átkutatják Christian B. bérelt háza közelében található kutakat, azt gyanítják, hogy a környéken rejthette el a holttestet.

Madeleine McCann egy portugáliai üdülőhelyen, Praia da Luzban tűnt el 2007 májusában, néhány nappal negyedik születésnapja előtt. A német gyanúsított 1995 és 2007 között megszakításokkal a térségben, Algarve régióban élt, néhány évig éppen Praia da Luz és a következő nagyobb település, Lagos között lakott egy házban. Voltak alkalmi munkái, de főleg bűncselekményekből tartotta fenn magát, a többi között kábítószerrel kereskedett, és betört szállodákba, apartmanokba.

Az ügyészség szerint a szexuális ragadozóként számontartott B.-nek további áldozatai is lehettek; őket is arra szólította fel, hogy vegyék fel a kapcsolatot a rendőrséggel.