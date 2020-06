Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljesen lenullázódott a rendelkezésre álló keret. 2033 jármű vásárlására nyújtottak be 1719 kérelmet.","shortLead":"Teljesen lenullázódott a rendelkezésre álló keret. 2033 jármű vásárlására nyújtottak be 1719 kérelmet.","id":"20200616_villanyauto_elektromos_auto_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e7f0c5-69e3-41b1-bc49-69eca0424036","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_villanyauto_elektromos_auto_tamogatas","timestamp":"2020. június. 16. 17:34","title":"Másfél nap után teljesen kimerült a villanyautóra igényelhető támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3f8691-39e7-4a6f-b4c4-c6d62f03f240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rác Gábor azt állítja, hogy azért bocsátotta el a tankerület vezetője, mert véleményt mondott arról, ahogyan egy kollégáját ért igazságtalanságot kezeltek.","shortLead":"Rác Gábor azt állítja, hogy azért bocsátotta el a tankerület vezetője, mert véleményt mondott arról, ahogyan...","id":"20200616_tanar_zeneiskola_szombathely_tankerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e3f8691-39e7-4a6f-b4c4-c6d62f03f240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8281021-4cdd-461b-9702-5bc08f8be71c","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_tanar_zeneiskola_szombathely_tankerulet","timestamp":"2020. június. 16. 19:29","title":"Elmondta a véleményét, elbocsátotta a tankerület vezetője a zenetanárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar áfa továbbra is rekorder, de a foglalkoztatást terhelő közterhek is igen magasak Magyarországon – derül ki a Mazars 21 országot felölelő régiós kutatásából.","shortLead":"A magyar áfa továbbra is rekorder, de a foglalkoztatást terhelő közterhek is igen magasak Magyarországon – derül ki...","id":"20200616_mazars_adokulcs_2020_adobrosura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e890ee20-fa07-4665-b5be-7f9bfb87c8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_mazars_adokulcs_2020_adobrosura","timestamp":"2020. június. 16. 16:20","title":"Ha alacsony a fizetése, rosszul jár, hogy Magyarországon adózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két éve Franciaországban élő rendező, a Krétakör Színház egykori alapítója szerint „Magyarország egy helyben toporog, vagy inkább büszkén lépked visszafelé az idővonalon”.","shortLead":"A két éve Franciaországban élő rendező, a Krétakör Színház egykori alapítója szerint „Magyarország egy helyben toporog...","id":"20200616_Schilling_Arpad_Egesz_Magyarorszagnak_jot_tenne_egy_alapos_metoo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a87c9a-be3f-4057-a6fd-a9229bde7d39","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Schilling_Arpad_Egesz_Magyarorszagnak_jot_tenne_egy_alapos_metoo","timestamp":"2020. június. 16. 12:22","title":"Schilling Árpád: Egész Magyarországnak jót tenne egy alapos #metoo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint tizenháromezer cég pályázott eddig munkahelyvédelmi bértámogatásra, amelyet eddig 170 ezer munkavállaló után kaptak meg a vállalkozások – mondta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára kedden Fóton.","shortLead":"Több mint tizenháromezer cég pályázott eddig munkahelyvédelmi bértámogatásra, amelyet eddig 170 ezer munkavállaló után...","id":"20200616_bertamogatas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c58b55-1468-4907-a717-17fbb70dc1ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_bertamogatas_koronavirus","timestamp":"2020. június. 16. 12:39","title":"Már 170 ezer magyar után kapnak bértámogatást a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vesék nagyobbak, a technika pedig frissebb lett, de a biturbó V8-as nem lett erősebb.","shortLead":"A vesék nagyobbak, a technika pedig frissebb lett, de a biturbó V8-as nem lett erősebb.","id":"20200617_hivatalos_itt_a_felfrissitett_bmw_m5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c681d773-6302-446d-b9d4-a05396e783d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_hivatalos_itt_a_felfrissitett_bmw_m5","timestamp":"2020. június. 17. 07:59","title":"Hivatalos: itt a felfrissített BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff7e803-fc88-46a7-bbb3-1dedda6c9864","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csak az online kereskedelemnek köszönhető, hogy a könyves szakmának nem lett „kampó”. Az e-könyvek iránt azonban a járvány alatt sem sokat nőtt a kereslet.","shortLead":"Csak az online kereskedelemnek köszönhető, hogy a könyves szakmának nem lett „kampó”. Az e-könyvek iránt azonban...","id":"202024__konyvpiaci_visszaeses__online_rendeles__offline_olvasas__konyves_konnyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fff7e803-fc88-46a7-bbb3-1dedda6c9864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aa1e7b-d503-4951-9ec1-641658743254","keywords":null,"link":"/360/202024__konyvpiaci_visszaeses__online_rendeles__offline_olvasas__konyves_konnyek","timestamp":"2020. június. 15. 15:00","title":"Nem az e-könyvek, az internet mentette meg a könyvkiadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f91c7c-96f2-4801-8334-4bae0ac18bd8","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Óriási bajban van a vendéglátás, de azért akadnak már érdekesnek tűnő kilábalási kísérletek. A külföldi turisták visszatérése és állami segítség nélkül viszont tovább romolhat a helyzet.","shortLead":"Óriási bajban van a vendéglátás, de azért akadnak már érdekesnek tűnő kilábalási kísérletek. A külföldi turisták...","id":"202024__ettermek_valsagban__tulelesi_technikak__ujrakezdes__sovany_vigasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4f91c7c-96f2-4801-8334-4bae0ac18bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a688777-225a-4335-b517-84cfd2edd5b2","keywords":null,"link":"/360/202024__ettermek_valsagban__tulelesi_technikak__ujrakezdes__sovany_vigasz","timestamp":"2020. június. 16. 07:00","title":"Az éttermeknek legalább a harmadát tehette tönkre a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]