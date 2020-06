Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e34cf01e-bbca-42c6-b162-89fdbb77feb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lengyel gazdaságot és ingatlanpiacot kevésbé sújthatja a válság, mint más uniós tagállamokat.","shortLead":"A lengyel gazdaságot és ingatlanpiacot kevésbé sújthatja a válság, mint más uniós tagállamokat.","id":"20200618_cordia_lengyelorszag_beruhazas_corvin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e34cf01e-bbca-42c6-b162-89fdbb77feb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c867d4f-1b78-4394-9048-6b7f50afcf23","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_cordia_lengyelorszag_beruhazas_corvin","timestamp":"2020. június. 18. 14:18","title":"Nagy beruházást indított Lengyelországban egy magyar cég ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2018-as tüzet a Pacific Gas & Electric egy meghibásodott vezetéke okozta, amit a vállalat vezérigazgatója szintén elismert az ellenük folyó büntetőeljárás során.","shortLead":"A 2018-as tüzet a Pacific Gas & Electric egy meghibásodott vezetéke okozta, amit a vállalat vezérigazgatója szintén...","id":"20200617_camp_tuz_pge_bunosnek_vallotta_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92d7617-8f15-4521-bd59-523988ca0a92","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_camp_tuz_pge_bunosnek_vallotta_magat","timestamp":"2020. június. 17. 14:48","title":"Áramszolgáltató vállalta a felelősséget a Kalifornia legpusztítóbb tűzvészéért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak reménykedni lehet abban, hogy a gazdaság újraindulásával bővülni kezd a foglalkoztatottság.","shortLead":"Csak reménykedni lehet abban, hogy a gazdaság újraindulásával bővülni kezd a foglalkoztatottság.","id":"20200617_Egy_kormanyzati_dokumentum_szerint_a_koronavirus_kitorese_ota_200_ezer_munkahely_szunt_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6647e510-726f-4569-9283-9870e8f9af79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_Egy_kormanyzati_dokumentum_szerint_a_koronavirus_kitorese_ota_200_ezer_munkahely_szunt_meg","timestamp":"2020. június. 17. 13:45","title":"A járvány kitörése óta 200 ezer munkahely szűnt meg egy kormányzati dokumentum szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az USA kivonult a világszintű adótárgyalásokról, az Európai Unió azt ígéri, ha nem sikerül együtt bezárni a kiskapukat a digitális multik adótrükkjei előtt, akkor egyoldalúan fog adóztatni.","shortLead":"Az USA kivonult a világszintű adótárgyalásokról, az Európai Unió azt ígéri, ha nem sikerül együtt bezárni a kiskapukat...","id":"20200618_Europa_akkor_is_megadoztatja_a_Googlet_es_a_Facebookot_ha_ez_Amerikanak_nem_tetszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4812a432-31c5-46b8-8638-95bceaa9220a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Europa_akkor_is_megadoztatja_a_Googlet_es_a_Facebookot_ha_ez_Amerikanak_nem_tetszik","timestamp":"2020. június. 18. 18:04","title":"Európa akkor is megadóztatja a Google-t és a Facebookot, ha ez Amerikának nem tetszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c5de580-3eca-4d09-972a-320d66053031","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A miniszterelnök autója elé egy tüntető futott ki az útra.\r

","shortLead":"A miniszterelnök autója elé egy tüntető futott ki az útra.\r

","id":"20200617_Boris_Johnson_karambol_Jaguar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c5de580-3eca-4d09-972a-320d66053031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17b0098-ffa0-4ea5-9690-7639d249c4dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_Boris_Johnson_karambol_Jaguar","timestamp":"2020. június. 17. 18:18","title":"Karambolozott Boris Johnson, egy embert letartóztattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db46d789-d3ca-4c52-9c69-3c844df9e064","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz számszerűsíteni, mekkora anyagi kárt okoz közvetlenül a klímaváltozás. A kutatók legújabb módszerei szerint a klímaváltozás következtében kialakuló Harvey hurrikán legalább 67 milliárd dolláros kárt okozott. ","shortLead":"Nehéz számszerűsíteni, mekkora anyagi kárt okoz közvetlenül a klímaváltozás. A kutatók legújabb módszerei szerint...","id":"20200612_klimavaltozas_idojarasi_szelsoseg_harveyhurrikan_globalisfelmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db46d789-d3ca-4c52-9c69-3c844df9e064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54918fca-b63a-4b8a-b492-d82d78a57cfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_klimavaltozas_idojarasi_szelsoseg_harveyhurrikan_globalisfelmelegedes","timestamp":"2020. június. 17. 13:31","title":"Árcédulát raktak a klímaváltozás miatti időjárási szélsőségekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Video Speed Controller nevű bővítménnyel a felhasználók és a tartalomgyártók is jól járnak. Előbbieknek nem kell végignézniük a kötelező 5 másodpercet a reklámból, utóbbiak pedig nem esnek el a hirdetésből származó bevételtől.","shortLead":"A Video Speed Controller nevű bővítménnyel a felhasználók és a tartalomgyártók is jól járnak. Előbbieknek nem kell...","id":"20200617_video_speed_controller_chrome_bovitmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61db8f5-3904-408b-9465-f0341e8ec220","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_video_speed_controller_chrome_bovitmeny","timestamp":"2020. június. 17. 19:03","title":"Ha telepíti ezt az ingyenes bővítményt, hamarabb megszabadulhat a reklámvideóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37839abc-f3a3-4daa-bdbc-1b8bc0f14d71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marcus Rashford a kampányával 1,3 millió rászorulót juttatott nyári étkeztetéshez.","shortLead":"Marcus Rashford a kampányával 1,3 millió rászorulót juttatott nyári étkeztetéshez.","id":"20200617_nyari_etkeztetes_ingyenebed_marcus_rashford","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37839abc-f3a3-4daa-bdbc-1b8bc0f14d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4da623-cfdc-4165-b483-85d357169c95","keywords":null,"link":"/elet/20200617_nyari_etkeztetes_ingyenebed_marcus_rashford","timestamp":"2020. június. 17. 12:44","title":"Több százezer brit gyereknek harcolt ki ingyen ebédet a Manchester United sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]