[{"available":true,"c_guid":"bd3c595e-5521-4aa8-82c1-d438c414be70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogos átkelőkön történt gázolásokból is sokszor annyi történt a fővárosban, mint akármelyik megyében.","shortLead":"A gyalogos átkelőkön történt gázolásokból is sokszor annyi történt a fővárosban, mint akármelyik megyében.","id":"20200616_gazolasok_szama_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd3c595e-5521-4aa8-82c1-d438c414be70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41abdff6-e1a8-47a2-81fc-ec9ef5e3985f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_gazolasok_szama_budapest","timestamp":"2020. június. 16. 16:14","title":"Több embert gázoltak halálra májusig Budapesten, mint az ország többi részén összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8e7c4e-812c-4870-a2e5-7cf3bf78a318","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Márciusban állt le az idény a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Márciusban állt le az idény a koronavírus-járvány miatt.","id":"20200617_Ujraindul_a_nemzetkozi_teniszelet_augusztusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e8e7c4e-812c-4870-a2e5-7cf3bf78a318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90834229-6bae-4d07-ac22-6528e7b3628b","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Ujraindul_a_nemzetkozi_teniszelet_augusztusban","timestamp":"2020. június. 17. 21:19","title":"Újraindul a nemzetközi teniszélet augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17612378-68de-459a-bbc5-9daed126d922","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberek közel kétharmada szerint csupán egy szűk réteget szolgál a kormány.","shortLead":"Az emberek közel kétharmada szerint csupán egy szűk réteget szolgál a kormány.","id":"20200616_demokraciaerzet_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17612378-68de-459a-bbc5-9daed126d922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a9a55d-eb0a-46bb-bd79-ed4f0aca1369","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_demokraciaerzet_magyarorszag","timestamp":"2020. június. 16. 13:31","title":"Háromból csak egy magyar szerint van demokrácia az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Comey Rule-t ősszel láthatjuk. ","shortLead":"A The Comey Rule-t ősszel láthatjuk. ","id":"20200617_Trump_The_Comey_Rule_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3baae5-d9c7-4802-88e3-2691b454b68b","keywords":null,"link":"/kultura/20200617_Trump_The_Comey_Rule_sorozat","timestamp":"2020. június. 17. 15:12","title":"Kijött egy fotó a Trumpról készült sorozatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8806ea1e-288d-473e-a78b-a2e11c39d861","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Két hét múlva már nem csak Lengyelországon belül indít járatokat a LOT. Budapestre is a hét minden napján repülnek újra.","shortLead":"Két hét múlva már nem csak Lengyelországon belül indít járatokat a LOT. Budapestre is a hét minden napján repülnek újra.","id":"20200617_lot_lengyel_repulo_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8806ea1e-288d-473e-a78b-a2e11c39d861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ae15a3-4392-4525-ae64-5e04b66398f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_lot_lengyel_repulo_koronavirus","timestamp":"2020. június. 17. 20:40","title":"A LOT júliustól újraindítja európai járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljesen lenullázódott a rendelkezésre álló keret. 2033 jármű vásárlására nyújtottak be 1719 kérelmet.","shortLead":"Teljesen lenullázódott a rendelkezésre álló keret. 2033 jármű vásárlására nyújtottak be 1719 kérelmet.","id":"20200616_villanyauto_elektromos_auto_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e7f0c5-69e3-41b1-bc49-69eca0424036","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_villanyauto_elektromos_auto_tamogatas","timestamp":"2020. június. 16. 17:34","title":"Másfél nap után teljesen kimerült a villanyautóra igényelhető támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f6e9ab-a503-4cfb-a9b0-5238a1593d50","c_author":"Ifj. Chikán Attila","category":"gazdasag.zhvg","description":"Össznemzeti sport lett a kenyérsütés. Hogyan készítsünk kovászt? Lehet-e kovász nélkül kenyeret sütni? Milyen a jó kenyérrecept? Kakaós csiga házilag? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre választ kereső, fotókkal és videókkal gazdagon illusztrált írásokkal lehet találkozni nem csupán a közösségi médiában, de a legnagyobb látogatottságú híroldalakon is. Úgy tűnik, a vírusjárvány megfékezésére bevezetett karantén hatására a magyarok ráébredtek arra az elvre, amivel nagyszüleink tökéletesen tisztában voltak: az önellátás bizony fontos dolog! Vélemény.","shortLead":"Össznemzeti sport lett a kenyérsütés. Hogyan készítsünk kovászt? Lehet-e kovász nélkül kenyeret sütni? Milyen a jó...","id":"20200616_Ifj_Chikan_Attila_Magad_uram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44f6e9ab-a503-4cfb-a9b0-5238a1593d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b343ce6b-33bc-4795-9941-065ed97e3795","keywords":null,"link":"/zhvg/20200616_Ifj_Chikan_Attila_Magad_uram","timestamp":"2020. június. 16. 18:45","title":"Ifj. Chikán Attila: Magad uram…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a82a7e0-f4d6-481c-a222-3207760c66e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bútorvásárláskor a legtöbben valószínűleg annak drukkolnak, hogy minden beférjen a kocsiba. Pedig arról is gondoskodni kell, hogy rögzítve legyenek a csomagok.","shortLead":"Bútorvásárláskor a legtöbben valószínűleg annak drukkolnak, hogy minden beférjen a kocsiba. Pedig arról is gondoskodni...","id":"20200616_Lapraszerelt_butor_a_kocsiban_veszely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a82a7e0-f4d6-481c-a222-3207760c66e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39814c5d-c39d-447b-b0df-fcc02866e5ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_Lapraszerelt_butor_a_kocsiban_veszely","timestamp":"2020. június. 16. 14:05","title":"Ilyen, amikor elszabadulnak a lapra szerelt bútorok a kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]