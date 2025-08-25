Hiába ingyenes az állami tankönyv, olyan a minősége, hogy sok helyen inkább másból tanítanak

Minőségromláshoz vezetett az állami tankönyv-monopólium – mondta a Népszavának Kereszty Péter, a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének (TANOSZ) elnöke.

A szervezet adatai szerint a magánkiadók az összes tankönyv 17 százalékát biztosítják az iskolák számára,. A tanárok egy része az állami kiadványokat sokszor csak alibiből rendeli meg, azokat alig veszik kézbe a tantermekben, helyettük előkerülnek a pedagógusok és a gyerekek számára sokkal inkább használható „tiltott” kiadványok.

Az egyik szülő azt mondta a Népszavának, hogy már tavasztól elkezdenek érkezni a tanároktól

azok a kérések, hogy milyen tankönyvet vegyenek a szülők, ezekre náluk minden tanévben 15–20 ezer

forint is elmegy, annak ellenére, hogy hivatalosan ingyenesek a tankönyvek Magyarországon.

A lap szerint előfordult, hogy az alsós tanár attól tartva, hogy később nem lesz már a „normális” tankönyvből, két évre előre bevásároltatott a szülőkkel, majd a könyveket az osztályteremben „hét lakat

alatt” tárolta, nehogy a hivatalos ellenőrzésnél előkerüljenek. „A nem használt állami könyvek mindig

bent vannak az iskolában a padban, ha jön valami nagyfejű a tankerületből, csak előkapják, mintha abból tanulnának” – állította egy szülő.

Az iskolák a törvény szerint kizárólag a hivatalos tankönyvjegyzéken szereplő könyveket rendelhetik, erre felkerülni viszont a magánkiadóknak hosszú évek óta esélye sincs.

Tavaly a hetedik osztályosoknak szóló állami irodalomtankönyvben megtalálható Himnusz szövegébe három ponton is nyomdahiba került, azóta a hibát javították.

