Újabb részletek derültek ki, hogyan hitelezte az MBH a spanyol szélsőjobbot

Nagyobb hitelt kapott a spanyol szélsőjobboldali Vox a magyar MBH Banktól 2023-ban és 2024-ben, mint amekkora bankhitelt akkoriban bármelyik más spanyol párt felvett, ráadásul a kamat is jóval magasabb volt – írja az InfoLibre. A cikk szerint, amelyre Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán, és amit a Forbes szemlézett, az akkor kimondottan magas magyar alapkamat miatt volt ennyire nagy a kamat. Ráadásul az adott évben ezek voltak az egyedüli kölcsönök, amelyeket spanyol párt külföldi banktól vett fel.

A Vox 2023-ban 6,5 millió eurós hitelt vett fel az MBH-tól a parlamenti választásra, majd 2024-ben az európai parlamenti kampányra újabb 7 millió eurósat. Mindkettőt 11 százalékos kamattal kapták. Eközben a két hagyományos nagy spanyol párt legnagyobb hitelei 4, illetve 3,5 milliósak voltak, 5,25-6,69 százalékos kamattal. További érdekesség, hogy az első hitelt húsz nappal azután folyósították, hogy Abascal, a Vox pártelnöke Budapesten találkozott Orbánnal.

A hitelből azért lett botrány, mert a Vox nem tüntette fel azt a beszámolóiban. Problémás az is, hogy a törvény szerint a spanyol pártok semmilyen formában nem fogadhatnak el finanszírozást külföldi kormányoktól vagy azokhoz kötődő szervezetektől. A spanyol Korrupcióellenes Ügyészség azért nem indított nyomozást, mert a hitelt ők nem támogatásként értékelték, hanem egy egyszerű üzleti tranzakcióként.

A helyi számvevőszék szerint pedig „nem volt lehetséges igazolni”, hogy az MBH-ban van-e közvetlen vagy közvetett állami tulajdon. Ami azért furcsa, mert ez teljesen nyilvános adat: a Budapesti Értéktőzsde honlapján is lehet látni, hogy 20,01 százalékos tulajdonos az a Corvinus BHG Zrt., amely 100 százalékban magyar állami cég.