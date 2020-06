Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19a92706-c12a-48a1-82ce-21cfad39be20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csúfos állapotban levő lakóházak, üresen álló szállodák, felállványozott műemlékek várják a főváros világörökségi területein, hogy régi pompájukban fogadják a külföldi turistákat, ha véget ér a járvány. Budapest 7+1 ismert épületének hányattatott sorsát idéztük fel.","shortLead":"Csúfos állapotban levő lakóházak, üresen álló szállodák, felállványozott műemlékek várják a főváros világörökségi...","id":"20200618_felkesz_felujitasok_budapest_vilagorokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a92706-c12a-48a1-82ce-21cfad39be20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143bff68-7aa8-4bd0-b0fc-f24b3cc8ce11","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_felkesz_felujitasok_budapest_vilagorokseg","timestamp":"2020. június. 18. 13:55","title":"Budapest szégyenfoltjai: így állnak most a leghíresebb soha véget nem érő felújítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970190fe-7844-4c56-9753-f820aaf3539f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy botrány tört ki Bulgáriában, a miniszterelnökről különös fényképek szivárogtak ki az interneten.","shortLead":"Nagy botrány tört ki Bulgáriában, a miniszterelnökről különös fényképek szivárogtak ki az interneten.","id":"20200617_Aranyrudak_pisztoly_bolgar_miniszterelnok_boriszov","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970190fe-7844-4c56-9753-f820aaf3539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464f8ab7-dbd0-45f6-b6e1-f2e16fc3dabd","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_Aranyrudak_pisztoly_bolgar_miniszterelnok_boriszov","timestamp":"2020. június. 17. 20:55","title":"Aranyrudak és pisztoly mellett fényképezték le az alvó bolgár miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tartja magát az Adobe a 2017-es ígéretéhez, és 2020-ban tényleg lezárják az internetet meghatározó Flash-korszakot. Az éven belül azért nem sietik el.","shortLead":"Tartja magát az Adobe a 2017-es ígéretéhez, és 2020-ban tényleg lezárják az internetet meghatározó Flash-korszakot...","id":"20200618_adobe_flash_torlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927755b9-18c6-453b-bbde-e090e8f5e98d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_adobe_flash_torlese","timestamp":"2020. június. 18. 07:33","title":"Örökre eltűnik a számítógépekről az 1996 óta szinte mindenki által használt Flash","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccbbae5-715e-4c4b-96aa-18aa708c823a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"December 31-ig biztosított a tao-támogatás a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez.","shortLead":"December 31-ig biztosított a tao-támogatás a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez.","id":"20200618_Kozpenzbol_vedekezhetnek_a_jarvany_ellen_a_magyar_klubok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ccbbae5-715e-4c4b-96aa-18aa708c823a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa52bc6-5199-4464-b158-dc073f407a6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Kozpenzbol_vedekezhetnek_a_jarvany_ellen_a_magyar_klubok","timestamp":"2020. június. 18. 17:20","title":"Közpénzből védekezhetnek a járvány ellen a magyar sportklubok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy Ervin csak a társulati tagságát szakítja meg, szerepeit megtartja a színházban.","shortLead":"Nagy Ervin csak a társulati tagságát szakítja meg, szerepeit megtartja a színházban.","id":"20200618_Harom_szinesz_es_a_muveszeti_titkar_is_otthagyja_a_Katona_Jozsef_Szinhazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf8c70c-ec09-44c2-8bdd-835ecca21303","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Harom_szinesz_es_a_muveszeti_titkar_is_otthagyja_a_Katona_Jozsef_Szinhazat","timestamp":"2020. június. 18. 16:05","title":"Többen felmondtak a Katona József Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyvertelen volt, és nem támadt a rendőrökre az a férfi, akinek a haláláról korábban számolt be a Terrorelhárítási Központ. ","shortLead":"Fegyvertelen volt, és nem támadt a rendőrökre az a férfi, akinek a haláláról korábban számolt be a Terrorelhárítási...","id":"20200617_TEK_rendorok_halal_salgotarjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a9e715-4cfd-4db3-9b54-b5a24b5541f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_TEK_rendorok_halal_salgotarjan","timestamp":"2020. június. 17. 16:52","title":"TEK: Nem támadt a rendőrökre a férfi, aki intézkedés közben meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai volt az operatív törzs utolsó sajtótájékoztatója. A miniszterelnök is megemlékezett róla. ","shortLead":"A szerdai volt az operatív törzs utolsó sajtótájékoztatója. A miniszterelnök is megemlékezett róla. ","id":"20200617_Orban_is_elkoszont_Muller_Ceciliaektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9d415f-0c6c-4896-bec7-c107f967bc12","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Orban_is_elkoszont_Muller_Ceciliaektol","timestamp":"2020. június. 17. 12:08","title":"Orbán is elköszönt Müller Cecíliáéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbe44fe-606d-44ab-866b-7eb21b65c791","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honeywell a Microsofttal kötött megállapodást arról, hogy az üzleti felhasználók használhatják a cég kvantumszámítógépének erőforrását.","shortLead":"A Honeywell a Microsofttal kötött megállapodást arról, hogy az üzleti felhasználók használhatják a cég...","id":"20200619_honeywell_kvantumszamitogep_microsoft_azure_quantim","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dbe44fe-606d-44ab-866b-7eb21b65c791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e31e54-be2a-4adc-9592-b694a163a370","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_honeywell_kvantumszamitogep_microsoft_azure_quantim","timestamp":"2020. június. 19. 10:33","title":"Sci-fiből valóság: a felhasználók is hozzáférhetnek a világ legerősebb kvantumszámítógépéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]