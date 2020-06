Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hatalom- és tőkekoncentráció, a tolerancia csökkenése, idegengyűlölet, létbizonytalanság és egzisztenciális félelmek - a járványok sok száz évvel ezelőtt, így a XIV. században is ezekkel a társadalmi hatásokkal jártak. Nincs új a nap alatt. Hatalom- és tőkekoncentráció, a tolerancia csökkenése, idegengyűlölet, létbizonytalanság és egzisztenciális félelmek... 2020. június. 22. 15:00 Jobban hasonlít egymásra a középkori pestis- és a koronavírus-járvány, mint gondolnánk Az egyetemek alapítványi fenntartása persze ennél sokkal összetettebb kérdés, ahogy az sem fekete-fehér, hogy egy „liberális fészek" felszámolása volna a kormány célja, vagy az SZFE hatékonyabb működése. Tüntetést szerveztek vasárnap délutánra a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói, hogy megértessék... 2020. június. 21. 16:24 Színművészetis tüntetés: csak egy "liberális fészek" felszámolása, vagy értelme is van az SZFE átalakításának? Nem sok közlekedési szabályt találni, amit ez a szolnoki sofőr ne szegett volna meg. 2020. június. 21. 15:40 Se jogsi, se forgalmi, ittas is volt a sofőr, és még a gyerekeit is magával vitte az összetört kocsijában

Majdnem tízmilliárdból épült meg a komplexum. 2020. június. 22. 16:47 Igazi NER-sztárparádé a debreceni strand átadásáról szóló videón Szerinte ugyanis Orbán Viktor alatt a magyar kormány belülről gyengíti a NATO-t és az EU-t, miközben kívülről erősödik az orosz és kínai nyomás mindkét szervezetre. Itt az idő, hogy az Egyesült Államok lépéseket tegyen, miután magyar szövetségese többször gátolja az amerikai... 2020. június. 21. 09:15 Bloomberg: Az USA-nak el kell engednie Orbán kezét

Személyautóval három, busszal is egy órás várakozásra számítson, ha Romániába akar menni. ","shortLead":"Személyautóval három, busszal is egy órás várakozásra számítson, ha Romániába akar menni. 2020. június. 21. 11:46 Több órát kell várni a csanádpalotai és a röszkei határátkelőnél is

A korábbi befektetésekkel együtt az AImotive tőkeereje 75 millió dollár fölé emelkedett. 2020. június. 22. 15:29 Hatmilliárdos tőkbefektetést kapott a magyar önvezetőautó-projekt

A két évvel ezelőtt készült videónkban azt mondta, nem nosztalgiázik, inkább a jövővel foglalkozik. 2020. június. 22. 10:42 Bálint György békés, demokratikus környezetre vágyott utolsó éveiben