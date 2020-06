Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Nem először ugrott neki a kormány a kata szerinti adózás módosításának. A legnagyobb harcosa az ügynek Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki a hvg.hu-nak azt mondta, a kabinet kis híján szó szerint vette át a javaslatát. Az új szabályozás jövőre lép életbe, célja, hogy felszámolja a munkaviszonynak álcázott foglalkoztatást és csökkentse a cégek közti versenyhátrányt. ","shortLead":"Nem először ugrott neki a kormány a kata szerinti adózás módosításának. A legnagyobb harcosa az ügynek Parragh László...","id":"20200625_Kata_nav_parragh_adotorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1c8dd0-4382-44cb-96bb-60903b822a9d","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Kata_nav_parragh_adotorveny","timestamp":"2020. június. 25. 17:03","title":"A katások negyedét érinti a szigorítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94de9e44-dcaf-4613-a353-4d43445b246f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az Index szerkesztőségének azonnali átvétele helyett a főoldal kontrolljával próbálná semlegesíteni a hírportált a hatalom. A fokozódó harc első áldozata a kiadó vezérigazgatója. A küzdelem azonban nem ért véget attól, hogy egyelőre mindkét fél rendezte sorait. ","shortLead":"Az Index szerkesztőségének azonnali átvétele helyett a főoldal kontrolljával próbálná semlegesíteni a hírportált...","id":"202026__indexre_tett_fooldal__betoresi_kiserlet__heti_harommillio_olvaso__meg_all_de_mar_eldolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94de9e44-dcaf-4613-a353-4d43445b246f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d0fb56-bb89-47e9-8dcf-025bc7c79f95","keywords":null,"link":"/360/202026__indexre_tett_fooldal__betoresi_kiserlet__heti_harommillio_olvaso__meg_all_de_mar_eldolt","timestamp":"2020. június. 25. 13:00","title":"Csak az apropót várja a Fidesz, hogy levadássza az Indexet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest Fejlesztési Központ vezetője abban bízik, hogy a felújítás után is megtartható a Lánchíd autómentessége.","shortLead":"A Budapest Fejlesztési Központ vezetője abban bízik, hogy a felújítás után is megtartható a Lánchíd autómentessége.","id":"20200624_vitezy_david_automentes_lanchid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7654910b-5a0e-40cc-bc25-c3a1d8d9bfc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_vitezy_david_automentes_lanchid","timestamp":"2020. június. 24. 13:29","title":"Vitézy szerint sem kell annyi autó a Lánchídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt már eddig is lehetett tudni, hogy 4,6-6,5 milliárd forint közötti összeget költenek az augusztus 20-i ünnepségsorozatra. Most kiderült, hogy a tűzijáték 910-1300 millió forintba kerülhet.","shortLead":"Azt már eddig is lehetett tudni, hogy 4,6-6,5 milliárd forint közötti összeget költenek az augusztus 20-i...","id":"20200624_tuzijatek_augusztus_20_unnep_kozbeszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497193a8-9a2a-4dfc-b8f2-f4133d954e21","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_tuzijatek_augusztus_20_unnep_kozbeszerzes","timestamp":"2020. június. 24. 17:33","title":"Több, mint négyszer annyiba kerül az idei tűzijáték, mint az eddigi legdrágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az MTA szakembereinek felfedezése segíthet enyhíteni a Parkinson-kórban szenvedők tüneteit is.","shortLead":"Az MTA szakembereinek felfedezése segíthet enyhíteni a Parkinson-kórban szenvedők tüneteit is.","id":"20200624_Magyar_kutatok_tanulmany_demencia_Alzheimerkor_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b49123-7c40-4604-82c7-4c07726d760d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_Magyar_kutatok_tanulmany_demencia_Alzheimerkor_","timestamp":"2020. június. 24. 18:26","title":"Magyar kutatók tanulmánya új irányokat nyithat a demencia és az Alzheimer-kór kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerület testületi ülésén eldőlt, hogy a turulszobrot átalakítják első világháborús emlékművé, míg a második világháború áldozataira egy új emlékhelyet alakítanak ki.","shortLead":"A XII. kerület testületi ülésén eldőlt, hogy a turulszobrot átalakítják első világháborús emlékművé, míg a második...","id":"20200625_hegyvidek_vilaghaborus_emlekmu_turulszobor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ff36ef-8d32-4eaa-ac48-d225d4ffc5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_hegyvidek_vilaghaborus_emlekmu_turulszobor","timestamp":"2020. június. 25. 15:39","title":"Első világháborús emlékmű lesz a hegyvidéki turulszoborból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f2a7fa-dfbf-40ab-9c8c-82d54cc95ae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gépház vékonyítása mellett a teljes körű vezetékes csatlakozást is sikerült megtartania az Asusnak új ZenBookjainál.","shortLead":"A gépház vékonyítása mellett a teljes körű vezetékes csatlakozást is sikerült megtartania az Asusnak új ZenBookjainál.","id":"20200624_asus_zenbook_ux325_ux425_2020_as_modellek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99f2a7fa-dfbf-40ab-9c8c-82d54cc95ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c556053-fb56-4a78-9286-3a40d8be8aa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_asus_zenbook_ux325_ux425_2020_as_modellek","timestamp":"2020. június. 24. 12:23","title":"Az egy dolog, hogy vékonyak az Asus új laptopjai, de tele vannak csatlakozókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi udvarán talált emberi maradványokat elkezdték megsemmisíteni.","shortLead":"A férfi udvarán talált emberi maradványokat elkezdték megsemmisíteni.","id":"20200625_Csecsemo_holttest_patyi_boncmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045590e4-deb0-4bd4-b749-9c40fd3600c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Csecsemo_holttest_patyi_boncmester","timestamp":"2020. június. 25. 09:45","title":"Bors: Csecsemők holttestét is hazavitte a pátyi boncmester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]