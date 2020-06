Bármilyen meglepő, nem hidegebb az idei június, mint általában – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat méréseiből. A csapadékmennyiségről ugyanezt már nem lehet elmondani, hiszen az eddig lehullt eső országos átlagban másfélszerese a szokásosnak. Van egy rossz hírünk is: a következő hetekben is az átlagoshoz közeli, vagy kissé hűvösebb idő elé nézünk.

Hivatalosan már június 20-án megkezdődött a nyár, de azt igazán nem lehet mondani, hogy eddig elkényeztetett volna minket az időjárás. Bár az elmúlt pár napban már ízelítőt kaptunk a napsütésből, az elmúlt hetek rekord mennyiségű csapadékról, víz alatt álló utakról, kidőlt fákról és esővízzel elárasztott budapesti aluljárókról szóltak. Tótvázsonyban tragédiát is okozott a hatalmas esőzés: villámárvíz sodort el egy nőt, aki a kertjében lévő hídpillért akarta megtisztítani a hordaléktól.

Az elmúlt időszakban sokan panaszkodtak arra, hogy bár mindjárt itt a július, a jelenlegi időjárás leginkább az őszre, vagy a kora tavaszra emlékezteti őket. De vajon igazuk van és tényleg hidegebb és csapadékosabb az idei nyár, mint az átlag? Hogy a kérdést egyszer és mindenkorra tisztázzuk, megkerestük az Országos Meteorológiai Szolgálatot (OMSZ), és szakértők segítségével elemeztük az elmúlt két hónap időjárását.

© MTI / Mihádák Zoltán

Ehhez persze azt sem árt tudni, egyáltalán mit takar a szokásos, vagy normál időszak fogalma. Lakatos Mónika, az OMSZ éghajlati szakértője a hvg.hu-nak azt írta: éghajlati feldolgozásokban ez az 1981-2010-es, harminc éves időszak átlagát jelenti. A meteorológusok tehát az aktuális időjárást az ettől való eltérések alapján elemzik, ez alapján értékelik, hogy mennyivel van hidegebb, melegebb, esetleg csapadékosabb idő a vártnál.

Ez alapján sajnos igaza van azoknak, akik úgy érzik, a május hűvösebb volt a szokásosnál. A havi középhőmérséklet az OMSZ adatai szerint 14,3 fok volt, ami 1,8 fokkal elmarad a szokásostól.

Ha a legalacsonyabb hőmérsékleteket nézzük, még hidegebbre utalnak az adatok. Májusban az elmúlt 30 év mérései szerint az átlagos napi minimum 10,3 fok volt, az idén ettől átlagban 2 fokkal maradtak el a májusi értékek. Ráadásul hidegbetörés is többször előfordult: május 13-án és 22-én is megdőltek az országos napi minimumhőmérsékleti rekordok.

Május 13-án a Miskolchoz közeli Szentléleken mindössze 5,8 fokot mértek, 22-én hajnalban pedig a fagyzugos Nógrád megyei településen, Zabaron -3.3 fokig csökkent a levegő hőmérséklete.

Amit viszont a hidegre panaszkodók közül sokan elfelejtenek, hogy ez az elmúlt években többször is előfordult: hasonlóan hűvös május volt a 2014-es és a 2019-es is. Lakatos Mónika viszont arra is emlékeztetett, hogy 2018 májusában még az elmúlt száz év alapján is rekordmeleg volt. (Emellett azt is érdemes megjegyezni, hogy földi átlagban viszont az idei május volt a legmelegebb a műszeres megfigyelések kezdete óta.)

© MTI / Czeglédi Zsolt

De mi a helyzet a júniussal?

Bár a legtöbben úgy emlékeznek az idei júniusra, hogy folyamatosan zuhogott az eső és sokan a kabátokat is előszedték a szekrény mélyéről, az OMSZ mérései szerint összességében teljesen átlagos volt az idei június időjárása, már ami a hőmérsékletet illeti.

Az embereket az téveszthette meg, hogy a sokszor borús, szeles idő miatt alacsonyabb a hőérzetünk.

Június első három hetét 18,7 °C-os átlaghőmérséklet jellemezte, és a sokéves átlag körül alakulnak a legmagasabb értékek is – írta Lakatos Mónika.

Egészen biztosan nem fáztak a Szabolcs-Szatmár megyei Tuzsér lakói sem, idén ugyanis itt mérték eddig a legmagasabb hőmérsékletet június 13-án: 33,1 fokot.

Az éghajlati szakértő szerint a melegedő trend nyilvánvaló jele, hogy tíz évvel, 2009-ig kell visszanyúlni, hogy az átlagosnál hűvösebb júniust találjunk. A tavalyi, 2019 júniusa pedig a legmelegebb a múlt század eleje óta. Tavaly ilyenkor már egy négynapos hőhullámon voltunk túl, ami 36 fok körüli hőmérsékletekkel tetőzött.

A magyarok többsége valószínűleg azért hiányolja a kánikulát, mert a legutóbbi nyarakon jellemzően már júniusban megérkezett az első komolyabb hőhullám, ez most elmaradt.

© MTI / Balázs Attila

Eső tényleg több esett

Miközben a júniusi hőmérséklet összességében átlagosan alakult, ugyanezt a csapadékra már nem lehet elmondani. Az eddig lehullt eső országos átlagban másfélszerese a szokásosnak. Ebben az időszakban 55 mm körüli az átlag csapadék, ezzel szemben 90 mm hullott az országban. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a felhőszakadások alatt jellemzően lokálisan hullott nagy mennyiség.

Ennél egyébként volt már esősebb a június: a közelmúltból 2010 júniusát említhetjük a legcsapadékosabb júniusok között (118 mm), a mérések óta a legcsapadékosabb pedig 1926 júniusa volt (146,7 mm) az országos átlagokat véve alapul.

Lokálisan pedig ennél is kiugróbb adatok vannak: 1958 június 12-én Isztimér Hétház pusztán 193 mm csapadék hullott, ami rekord, ha a múlt század közepéig tekintünk vissza.

Nem kell azonban ilyen messzire visszamenni az időben, ha hatalmas mennyiségű esőt keresünk: 2018 június 10-én Bánkúton 173 mm hullott, tavaly június 23-án pedig Terpesen 154,9 mm.

A Magyarországon tapasztalt csapadékosabb, hűvösebb időjárást egyébként az okozta, hogy az elmúlt hetekben Közép-Európa felett nem alakult ki tartósan magas légnyomás, amelyhez nyáron klasszikusan a napos, száraz, meleg időt társítjuk – írta Allaga Tamás, az OMSZ időjárás-előrejelző szakértője. Ehelyett több, viszonylag kis kiterjedésű hideg légörvény vesztegelt a térségben. Ezek nem elég, hogy rendkívül kedvező feltételeket teremtettek a záporok, zivatarok képződéséhez, de helyzetüket is alig változtatták, sokszor egy nap leforgása alatt kevesebb, mint egy megyényit mozdultak csak el.

© MTI / Szigetváry Zsolt

És hogy mi várható a nyár hátralévő részére? Bár az elmúlt két napban előbukkant a nap,

a kánikula rajongóit – stílusosan – le kell hűtenünk.

Allaga Tamás szerint középtávon marad a csapadékosra hajló, kánikulától mentes időjárás, a következő napokban pedig ismét egyre több helyen számíthatunk esőre.

Bár a hétvégén az ország egyes részein már 30 fok is lehet, de akkor sem ússzuk meg szárazon, sőt, a legfrissebb számítások alapján éppen akkor lesz legnagyobb a csapadék esélye. Az ennél hosszabb távra szóló előrejelzéseket már fenntartásokkal kell kezelni, de segítségükkel közelítőleg mégis megmondható, milyen jellegű időszakra készülhetünk.

A hőség szerelmeseinek azonban ezek sem szolgálnak jó hírrel: a következő hetekben is az átlagoshoz közeli, vagy kissé hűvösebb idő elé nézünk.