[{"available":true,"c_guid":"424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kim Lane Scheppele és Halmai Gábor professzorok az Euractivban publikált, közösen jegyzett elemzésükben azt írják, a különleges felhatalmazás szétzúzta a magyar demokráciát.","shortLead":"Kim Lane Scheppele és Halmai Gábor professzorok az Euractivban publikált, közösen jegyzett elemzésükben azt írják...","id":"20200628_scheppele_halmai_euractive_magyarorszag_szemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4428be24-c21c-4f0a-9ab9-b975ad09dfc1","keywords":null,"link":"/360/20200628_scheppele_halmai_euractive_magyarorszag_szemle","timestamp":"2020. június. 28. 09:00","title":"Euractive: Nem lehet feltartóztatni Orbán autokráciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8fd46e-9437-4805-8a46-ffaf7603e820","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Könnyű is, gyors is, de legnagyobb előnye mégsem ez a Moshi IonBank 10K nevű power bankjének. A beépített töltőkábel mindent visz. Leteszteltük.","shortLead":"Könnyű is, gyors is, de legnagyobb előnye mégsem ez a Moshi IonBank 10K nevű power bankjének. A beépített töltőkábel...","id":"20200627_moshi_ionbank_10k_teszt_velemeny_kulso_akkumulator_hordozhato_aksi_power_bank_iphonehoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e8fd46e-9437-4805-8a46-ffaf7603e820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39b7b98-e612-4891-8e56-400c03aa952a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_moshi_ionbank_10k_teszt_velemeny_kulso_akkumulator_hordozhato_aksi_power_bank_iphonehoz","timestamp":"2020. június. 27. 08:03","title":"A külső akkumulátor, amit egyenesen iPhone-hoz találtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5cabfd-5543-435f-8e13-346ec723cdcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wedbush elemzőcég információi szerint a beszállítók a tervezettnél korábban kapták össze magukat, így az Apple visszatérhet a szokásos őszi menetrendjéhez.","shortLead":"A Wedbush elemzőcég információi szerint a beszállítók a tervezettnél korábban kapták össze magukat, így az Apple...","id":"20200626_apple_iphone_12_erkezese_wedbush_elemzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b5cabfd-5543-435f-8e13-346ec723cdcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff9d178-a57e-4cc2-a5be-ef7a3e7b2269","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_apple_iphone_12_erkezese_wedbush_elemzes","timestamp":"2020. június. 26. 13:03","title":"Nagyot hajráztak a beszállítók, az iPhone 12 mégis időben kerülhet a boltokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok a Horvátországba belépők kötelező regisztrációját végzik, ezért személyautóval akár 3 órát is kell várni a határátlépéshez. ","shortLead":"A hatóságok a Horvátországba belépők kötelező regisztrációját végzik, ezért személyautóval akár 3 órát is kell várni...","id":"20200627_Tobb_oras_a_sor_a_horvatmagyar_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb57f86-3220-4706-ae48-9537908fb66b","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Tobb_oras_a_sor_a_horvatmagyar_hataron","timestamp":"2020. június. 27. 12:27","title":"Több órás a sor a horvát-magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Történelemtanárok Egyletének elnöke szerint a tankönyvek inkább egy „megszépített múltat” szeretnének ábrázolni.","shortLead":"A Történelemtanárok Egyletének elnöke szerint a tankönyvek inkább egy „megszépített múltat” szeretnének ábrázolni.","id":"20200626_oskor_Nemzeti_alaptanterv_tortenelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037b976a-910e-46b2-b5b7-3e6fcebe7082","keywords":null,"link":"/elet/20200626_oskor_Nemzeti_alaptanterv_tortenelem","timestamp":"2020. június. 26. 15:44","title":"Kimaradt az őskor a rohamtempóban átírt történelemtankönyvekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szépen gyarapodik az alapítványok üzleti köre.","shortLead":"Szépen gyarapodik az alapítványok üzleti köre.","id":"20200626_GTC_HOLDINGMatolcsy_fejebol_pattant_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50306273-e32f-40d5-9766-9c4b6a902acf","keywords":null,"link":"/360/20200626_GTC_HOLDINGMatolcsy_fejebol_pattant_ki","timestamp":"2020. június. 27. 12:20","title":"Már 100 focipálya alapterületű ingatlan van az MNB-alapítványok látókörében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"063afb1a-9ebe-4fd5-8247-1bdd27f1d7f4","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A legtöbben beérik azzal, hogy bekezdés, lábjegyzet vagy aposztróf lesznek a popkultúrában. Az új albummal visszatérő Lady Gaga maga kreálta bolygóra invitálja követőit, ahol szinte semmi sem tiltott.","shortLead":"A legtöbben beérik azzal, hogy bekezdés, lábjegyzet vagy aposztróf lesznek a popkultúrában. Az új albummal visszatérő...","id":"202026__lady_gaga__chromatica__szuletett_csillag__szornyecskek_kiralynoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=063afb1a-9ebe-4fd5-8247-1bdd27f1d7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e774292-d2bb-455d-a6e2-e36686dd401d","keywords":null,"link":"/360/202026__lady_gaga__chromatica__szuletett_csillag__szornyecskek_kiralynoje","timestamp":"2020. június. 27. 19:00","title":"A szörnyecskék királynője most egy másik bolygóra repít zenéjével ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fc10dc-4e8d-488a-b16b-1222b40ea8f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit kisautó komoly meglepetést okozhat a gyorsulásával.","shortLead":"A brit kisautó komoly meglepetést okozhat a gyorsulásával.","id":"20200626_nem_igazan_latszik_rajta_de_500_loeros_ez_a_regi_apro_mini_super_cooper_s","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99fc10dc-4e8d-488a-b16b-1222b40ea8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd9281a-9ce5-4b18-a3c3-df8866898040","keywords":null,"link":"/cegauto/20200626_nem_igazan_latszik_rajta_de_500_loeros_ez_a_regi_apro_mini_super_cooper_s","timestamp":"2020. június. 26. 15:58","title":"Nem látszik rajta, de 500+ lóerős ez a régi Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]