Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fennakadás az egyik szegedi IC-t is érinti.","shortLead":"A fennakadás az egyik szegedi IC-t is érinti.","id":"20200629_Leszakadt_a_felsovezetek_kesnek_a_Budapestrol_Szolnokra_tarto_vonatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a3e708-eacb-49ca-bf94-512e81c158f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Leszakadt_a_felsovezetek_kesnek_a_Budapestrol_Szolnokra_tarto_vonatok","timestamp":"2020. június. 29. 20:18","title":"Leszakadt a felsővezeték, késnek a Budapestről Szolnokra tartó vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Budapest belvárosa és Zalaegerszeg után vidéki nagyvárosokban és a Balaton körül folytatódik a Vodafone 5G-s hálózatának fejlesztése.","shortLead":"Budapest belvárosa és Zalaegerszeg után vidéki nagyvárosokban és a Balaton körül folytatódik a Vodafone 5G-s...","id":"20200629_vodafone_5g_halozatfejlesztes_debrecen_eger_gyor_miskolc_pecs_szeged_szekesfehervar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0450306a-bace-4097-84c3-360c0cb3f4f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_vodafone_5g_halozatfejlesztes_debrecen_eger_gyor_miskolc_pecs_szeged_szekesfehervar","timestamp":"2020. június. 29. 12:03","title":"Debrecentől Szegeden át Győrig hét új városban kapcsolja be az 5G-t a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270342d3-9af4-43e0-b055-cacc829077a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már egy ideje pedzegetik, hogy a jelenleginél olcsóbb telefonokat is elindít a OnePlus. Most videós bizonyíték is született erre.","shortLead":"Már egy ideje pedzegetik, hogy a jelenleginél olcsóbb telefonokat is elindít a OnePlus. Most videós bizonyíték is...","id":"20200629_kozepkategorias_oneplus_z_nord_telefon_teaser","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270342d3-9af4-43e0-b055-cacc829077a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e98e82d-2982-4db3-a2ed-82d0f04c4702","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_kozepkategorias_oneplus_z_nord_telefon_teaser","timestamp":"2020. június. 29. 00:03","title":"Tényleg jön az olcsóbb OnePlus telefon – itt a hivatalos beharangozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469ea187-60eb-4849-86e4-2e19fbdd88ab","c_author":"DW","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány teljesen átszabta a klímaaktivisták tevékenységét és tüntetéseik formáját. A “Fridays for Future” és az “Extinction Rebellion” német csoportjai meglepően új, kreatív megoldásokat választottak, hogy az utcai megmozdulásokat továbbra is lehetővé tegyék, viszont a távolságtartás szabályait is betartsák. A Deutsche Welle stábja mindkét csoport tagjait követte egy napon át. ","shortLead":"A koronavírus-járvány teljesen átszabta a klímaaktivisták tevékenységét és tüntetéseik formáját. A “Fridays for Future”...","id":"20200630_Ki_vedi_a_klimat_ha_meg_tuntetni_sem_lehet__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=469ea187-60eb-4849-86e4-2e19fbdd88ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee90286-8bd5-4f15-8e28-dd78e13ad987","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_Ki_vedi_a_klimat_ha_meg_tuntetni_sem_lehet__video","timestamp":"2020. június. 30. 12:30","title":"Ki védi a klímát, ha még tüntetni sem lehet? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855177a0-720a-4dd6-9e05-dc760dd045f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak rövid ideig kerültek nyilvánosságra a WhatsApp bétájában az animált matricák, megjelenésük nem lehet véletlen, azaz előbb-utóbb bekerülhetnek az üzenetküldőbe.","shortLead":"Bár csak rövid ideig kerültek nyilvánosságra a WhatsApp bétájában az animált matricák, megjelenésük nem lehet véletlen...","id":"20200629_whatsapp_animalt_matricak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=855177a0-720a-4dd6-9e05-dc760dd045f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd72400-f2d0-4233-8d2b-1b83534f5acb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_whatsapp_animalt_matricak","timestamp":"2020. június. 29. 21:03","title":"Animált matricákat villantott a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Romlik a figyelmünk, miután telített zsírokban gazdag ételeket fogyasztottunk – foglalták össze kutatási eredményeiket amerikai szakemberek.","shortLead":"Romlik a figyelmünk, miután telített zsírokban gazdag ételeket fogyasztottunk – foglalták össze kutatási eredményeiket...","id":"202026_etkezes_es_koncentracio_lezsirozott_figyelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cffadc-79cb-4265-bc9c-917cf6fcf575","keywords":null,"link":"/360/202026_etkezes_es_koncentracio_lezsirozott_figyelem","timestamp":"2020. június. 30. 14:00","title":"Lezsírozott figyelem: vigyázzon, mit eszik, ha dolgozni akar rögtön utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elmúlt két hónapban tízezernél is több számlát nyitottak.","shortLead":"Az elmúlt két hónapban tízezernél is több számlát nyitottak.","id":"20200629_allamkincstar_nyeremenyjatek_babakotveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780345b5-3ece-4e7f-979d-f9df3d21ed80","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_allamkincstar_nyeremenyjatek_babakotveny","timestamp":"2020. június. 29. 08:47","title":"Az államkincstár nyereményjátéka miatt megugrott a babakötvények száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A következő nagyjából félévben lehet megállapodás.","shortLead":"A következő nagyjából félévben lehet megállapodás.","id":"20200629_A_nemetek_es_a_franciak_is_szeretnek_ha_lenne_unios_helyreallitasi_alap_a_valsag_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2482795-4e1f-4a1b-9a08-defc725a497a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200629_A_nemetek_es_a_franciak_is_szeretnek_ha_lenne_unios_helyreallitasi_alap_a_valsag_utan","timestamp":"2020. június. 29. 20:40","title":"A németek és a franciák is szeretnék, ha lenne uniós helyreállítási alap a válság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]