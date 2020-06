Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86965923-4869-4b80-a8c0-ab9d36bbc68d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érintésre két legyet is csaphatnak a Microsoft új készülékének felhasználói, amikor alkalmazásokat szeretnének elindítani.","shortLead":"Egy érintésre két legyet is csaphatnak a Microsoft új készülékének felhasználói, amikor alkalmazásokat szeretnének...","id":"20200629_microsoft_surface_duo_androidos_telefon_app_groups","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86965923-4869-4b80-a8c0-ab9d36bbc68d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4c3672-7795-46cd-8800-287304fab581","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_microsoft_surface_duo_androidos_telefon_app_groups","timestamp":"2020. június. 29. 15:03","title":"Hasznos funkciót kaphat a Microsoft új, androidos telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az átalakulás lényege, hogy az egyetem ne csak az államtól kapjon pénzt.","shortLead":"Az átalakulás lényege, hogy az egyetem ne csak az államtól kapjon pénzt.","id":"20200629_Varga_Judit_elmondta_miert_jo_hogy_alapitvanyi_fenntartasu_lesz_a_Miskolci_Egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f6076a-2773-49e7-9092-5b309db6f5fb","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Varga_Judit_elmondta_miert_jo_hogy_alapitvanyi_fenntartasu_lesz_a_Miskolci_Egyetem","timestamp":"2020. június. 29. 15:06","title":"Varga Judit elmondta, szerinte miért jó, hogy alapítványi fenntartású lesz a Miskolci Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c00ebf1-14fc-4c18-9baf-0f8358776737","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felturbózná Snapdragon 8180X processzorát a Qualcomm, hogy nagyobb részesedésre tegyen szert a PC-piacon.","shortLead":"Felturbózná Snapdragon 8180X processzorát a Qualcomm, hogy nagyobb részesedésre tegyen szert a PC-piacon.","id":"20200629_qualcomm_snapdragon_8180x_plus_processzor_teszteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c00ebf1-14fc-4c18-9baf-0f8358776737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315c91c8-c13b-4eb6-8638-6ac11e12e89f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_qualcomm_snapdragon_8180x_plus_processzor_teszteles","timestamp":"2020. június. 29. 10:03","title":"Erősebb processzor érkezhet a számítógépekbe a Qualcommtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egerben 45 ház vált lakhatatlanná, miután a város egyik patakja az esőzés miatt megáradt. A villámárvíz miatt a lakóknak az ablakon át kellett menekülniük. ","shortLead":"Egerben 45 ház vált lakhatatlanná, miután a város egyik patakja az esőzés miatt megáradt. A villámárvíz miatt...","id":"20200628_Az_ablakon_menekultek_Egerben_a_villamarviz_elol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eef18d-0697-4960-b6e7-4fbf5647c3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Az_ablakon_menekultek_Egerben_a_villamarviz_elol","timestamp":"2020. június. 28. 19:22","title":"Az ablakon át menekültek Egerben a villámárvíz elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kim Lane Scheppele és Halmai Gábor professzorok az Euractivban publikált, közösen jegyzett elemzésükben azt írják, a különleges felhatalmazás szétzúzta a magyar demokráciát.","shortLead":"Kim Lane Scheppele és Halmai Gábor professzorok az Euractivban publikált, közösen jegyzett elemzésükben azt írják...","id":"20200628_scheppele_halmai_euractive_magyarorszag_szemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4428be24-c21c-4f0a-9ab9-b975ad09dfc1","keywords":null,"link":"/360/20200628_scheppele_halmai_euractive_magyarorszag_szemle","timestamp":"2020. június. 28. 09:00","title":"Euractive: Nem lehet feltartóztatni Orbán autokráciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha nem volt ilyen rossz az arány.","shortLead":"Soha nem volt ilyen rossz az arány.","id":"20200629_Tizbol_hat_orvostanhallgato_kulfoldre_menne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463071e6-982c-40ff-84f5-eae5ab1c69c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Tizbol_hat_orvostanhallgato_kulfoldre_menne","timestamp":"2020. június. 29. 19:15","title":"Tízből hat orvostanhallgató külföldre menne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4982022-5655-43d8-a49a-d85b1b945f6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz a kocsi elég egyedi színű és lényegében nullkilométeres. ","shortLead":"Igaz a kocsi elég egyedi színű és lényegében nullkilométeres. ","id":"20200629_Ezen_az_elado_Ferrarin_csak_az_extrak_kerulnek_57_millio_forintba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4982022-5655-43d8-a49a-d85b1b945f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8821c1c-18c0-4a61-8dd3-25cff6271d21","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_Ezen_az_elado_Ferrarin_csak_az_extrak_kerulnek_57_millio_forintba","timestamp":"2020. június. 30. 04:41","title":"Csak az extrák kerülnek 57 millió forintba ezen a használt Ferrarin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Shapr3D az első olyan magyar alkalmazás, amely elnyerte az Apple Design Awards nevű díját.","shortLead":"A Shapr3D az első olyan magyar alkalmazás, amely elnyerte az Apple Design Awards nevű díját.","id":"20200630_shapr3d_ipad_alkalmazas_cad_apple_design_awards_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220a3446-c42d-40c1-a80a-049c44f72249","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_shapr3d_ipad_alkalmazas_cad_apple_design_awards_2020","timestamp":"2020. június. 30. 08:33","title":"Egy magyar alkalmazás is megkapta az Apple egyik legrangosabb díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]