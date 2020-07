Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a magyar fizetőeszköz mélyrepülése.","shortLead":"Folytatódik a magyar fizetőeszköz mélyrepülése.","id":"20200630_kamatcsokkentes_357_euro_forint_arfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcf05d6-5bb8-4b27-a37e-243d72b69c10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200630_kamatcsokkentes_357_euro_forint_arfolyam","timestamp":"2020. június. 30. 11:42","title":"A kamatcsökkentés óta esik a forint, már 357-be kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e87bb6-2640-4c4a-932e-1e47e2448e0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely hétfőn javasolt csúsztatott iskolakezdést a koronavírus-járvány második hullámának esetére. Az Emmi államtitkára hétfőn gumicsontnak nevezte a felvetést. ","shortLead":"Karácsony Gergely hétfőn javasolt csúsztatott iskolakezdést a koronavírus-járvány második hullámának esetére. Az Emmi...","id":"20200630_Emmi_Az_iskolak_maguk_donthetnek_a_9_oras_kezdesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6e87bb6-2640-4c4a-932e-1e47e2448e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4115d4a-dc71-4509-a381-d168ee1d2033","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Emmi_Az_iskolak_maguk_donthetnek_a_9_oras_kezdesrol","timestamp":"2020. június. 30. 18:22","title":"Emmi: Az iskolák maguk dönthetnek a 9 órás kezdésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029acf20-8a31-4b00-abee-338bf65a314e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump elnöksége alatt most először hozott nagy súlyú, abortusszal kapcsolatos döntést az amerikai legfelsőbb bíróság.","shortLead":"Donald Trump elnöksége alatt most először hozott nagy súlyú, abortusszal kapcsolatos döntést az amerikai legfelsőbb...","id":"20200629_abortusz_louisiana_legfelsobb_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=029acf20-8a31-4b00-abee-338bf65a314e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047444ca-6a4e-4337-abea-d890042fb1e1","keywords":null,"link":"/elet/20200629_abortusz_louisiana_legfelsobb_birosag","timestamp":"2020. június. 29. 17:32","title":"Az abortusz korlátozása ellen ítélt az amerikai legfelsőbb bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az európai értékekért felelős bizottsági alelnök kijelentette, minden lehetséges eszközt bevetnek, nehogy Magyarország és Lengyelország megszeghesse a demokratikus játékszabályokat, ám közben Brüsszel civilizált, nyílt párbeszédre törekszik mindkét kormánnyal. Utóbbi így volt már a járvány előtt is, és így lesz utána is.","shortLead":"Az európai értékekért felelős bizottsági alelnök kijelentette, minden lehetséges eszközt bevetnek, nehogy Magyarország...","id":"20200701_Ket_ujabb_figyelmeztetes_Orbannak_Brusszelbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec80056-27bb-49ce-b668-2161962efa9e","keywords":null,"link":"/360/20200701_Ket_ujabb_figyelmeztetes_Orbannak_Brusszelbol","timestamp":"2020. július. 01. 07:33","title":"Két újabb figyelmeztetés Orbánnak Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c","c_author":"Horn Gábor","category":"velemeny","description":"A vasalódeszkás tanár esete is mutatja, hogy a NER oktatáspolitikája megalázza, elsöpri, kiiktatja azt, aki bárhogyan is eltér a sorvezetőtől. Ráadásul az ellenállásnak legjobb szándékkal sem nevezhető devianciára is engesztelhetetlen szigor vár. Vélemény.","shortLead":"A vasalódeszkás tanár esete is mutatja, hogy a NER oktatáspolitikája megalázza, elsöpri, kiiktatja azt, aki bárhogyan...","id":"20200630_Horn_Gabor_Az_erosek_a_bosszuallok_a_kicsinyesek_vilaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d936f19e-44ea-4af5-9db9-67fc29a1e43b","keywords":null,"link":"/velemeny/20200630_Horn_Gabor_Az_erosek_a_bosszuallok_a_kicsinyesek_vilaga","timestamp":"2020. június. 30. 16:59","title":"Horn Gábor: Az erősek, a bosszúállók, a kicsinyesek világa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e112b0-d870-4693-b6cb-c098092a014f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány, úgy tűnik, felgyorsít olyan folyamatokat, amelyek egyébként is zajlanak az autóiparban. Ilyen például, hogy eltűnnek a nagy autókiállítások. ","shortLead":"A koronavírus-járvány, úgy tűnik, felgyorsít olyan folyamatokat, amelyek egyébként is zajlanak az autóiparban. Ilyen...","id":"20200630_Lefujtak_a_jovo_evi_Genfi_Autoszalont_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42e112b0-d870-4693-b6cb-c098092a014f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66eac3aa-e399-4b87-8419-4340371d1fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_Lefujtak_a_jovo_evi_Genfi_Autoszalont_is","timestamp":"2020. június. 30. 08:55","title":"Elmarad a jövő évi Genfi Autószalon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e15701f-1c8c-4e7a-a22b-9a64a22a358b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt egy beteg halt meg, két fertőzöttet találtak, 22-en viszont kigyógyultak a koronavírusból.","shortLead":"Egy nap alatt egy beteg halt meg, két fertőzöttet találtak, 22-en viszont kigyógyultak a koronavírusból.","id":"20200701_koronavirus_fertozes_szamok_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e15701f-1c8c-4e7a-a22b-9a64a22a358b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2d334f-1f89-4bcd-b678-99328d4d66c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_koronavirus_fertozes_szamok_jarvany","timestamp":"2020. július. 01. 09:47","title":"Csak két új fertőzöttet találtak, 21 fővel csökkent a koronavírusos aktív esetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e569125-27cf-478c-a5f2-b6cc075e9f6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július elsejétől szinte mindent látni fog a NAV, hiszen a vállalkozóknak minden számlát be kell majd küldeniük az adóhatóság felé. Kipróbáltuk a regisztrációt.","shortLead":"Július elsejétől szinte mindent látni fog a NAV, hiszen a vállalkozóknak minden számlát be kell majd küldeniük...","id":"20200629_Mostmar_tenyleg_mindent_latni_fog_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e569125-27cf-478c-a5f2-b6cc075e9f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1952db80-42ef-4776-a303-9349b9e62280","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Mostmar_tenyleg_mindent_latni_fog_a_NAV","timestamp":"2020. június. 29. 16:00","title":"Most már tényleg mindent lát majd a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]