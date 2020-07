Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd396c5a-942f-41e8-ab01-fadd33942350","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A járványválságban sem csügged az idén 70 éves Móra Kiadó, amelynek tulajdonosa a Kossuth-díjas író, Janikovszky Éva fia. A HVG-nek adott interjújában Janikovszky János mesél a könyvműhely privatizációjáról is, és elárulja azt is, hogy milyen üzleti sikereket hozott számukra a digitális oktatás.","shortLead":"A járványválságban sem csügged az idén 70 éves Móra Kiadó, amelynek tulajdonosa a Kossuth-díjas író, Janikovszky Éva...","id":"202023__janikovszky_janos__csabitasrol_karokrol__szellemi_vagyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd396c5a-942f-41e8-ab01-fadd33942350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fea8fcb-032c-42db-8585-eba72659f187","keywords":null,"link":"/360/202023__janikovszky_janos__csabitasrol_karokrol__szellemi_vagyon","timestamp":"2020. június. 30. 19:00","title":"Mint a mesében: a vírus ellen is van csodaszere a gyerekkönyvkiadónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28706a77-3dbd-4e10-ae6b-d11bcb1a03e3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A CoreDar cég két mérnöke különleges felhasználási módot talált ki a leginkább az önvezető autókban használatos, a környezetet lézeres technológiával letapogató lidar szenzorokhoz. ","shortLead":"A CoreDar cég két mérnöke különleges felhasználási módot talált ki a leginkább az önvezető autókban használatos...","id":"202026_erintesmentes_kijelzok_virusmentes_vezerles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28706a77-3dbd-4e10-ae6b-d11bcb1a03e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2feb08e-8540-4b70-a594-767a96516e94","keywords":null,"link":"/360/202026_erintesmentes_kijelzok_virusmentes_vezerles","timestamp":"2020. június. 29. 16:00","title":"Érintésmentes képernyők bevezetését javasolja két koreai mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Külső cég vizsgálja meg, helyesen kezeli-e a közösségi oldal a gyűlöletbeszédet tartalmazó bejegyezéseket. Szakértők szerint Mark Zuckerbergék így próbálják kifogni a szelet az ellenük bojkottot hirdetők vitorlájából.","shortLead":"Külső cég vizsgálja meg, helyesen kezeli-e a közösségi oldal a gyűlöletbeszédet tartalmazó bejegyezéseket. Szakértők...","id":"20200701_facebook_gyuloletbeszed_bojkott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b8dca2-072c-4512-9ed7-849c77e9afb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_facebook_gyuloletbeszed_bojkott","timestamp":"2020. július. 01. 05:38","title":"Nagyon próbálkozik a Facebook, hogy meggyőzze az őt bojkottáló cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A következő nagyjából félévben lehet megállapodás.","shortLead":"A következő nagyjából félévben lehet megállapodás.","id":"20200629_A_nemetek_es_a_franciak_is_szeretnek_ha_lenne_unios_helyreallitasi_alap_a_valsag_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2482795-4e1f-4a1b-9a08-defc725a497a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200629_A_nemetek_es_a_franciak_is_szeretnek_ha_lenne_unios_helyreallitasi_alap_a_valsag_utan","timestamp":"2020. június. 29. 20:40","title":"A németek és a franciák is szeretnék, ha lenne uniós helyreállítási alap a válság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a669b6-9f4d-421c-a9b5-a677ee156366","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az első kommentárok megerősítik, hogy az egész EU sorsát befolyásolja, megtartja-e hivatalát a választások második fordulója után a lengyel elnök, vagy kénytelen meghajolni a szavazópolgárok akarata előtt és átengedni helyét a liberális, felvilágosult varsói polgármesternek.","shortLead":"Az első kommentárok megerősítik, hogy az egész EU sorsát befolyásolja, megtartja-e hivatalát a választások második...","id":"20200629_A_vilagsajto_az_orbani_uttol_felti_Lengyelorszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36a669b6-9f4d-421c-a9b5-a677ee156366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f1b622-107b-4e83-8990-ddd696c015a1","keywords":null,"link":"/360/20200629_A_vilagsajto_az_orbani_uttol_felti_Lengyelorszagot","timestamp":"2020. június. 29. 07:30","title":"Az orbáni úttól félti Lengyelországot a világsajtó, de jöhet a liberális fordulat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c25a929-d2f2-431d-b64b-b380ba0f7c51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bálint Istvánné emojikkal fejezte ki a város köszönetét a koronavírus-járvány alatt nyújtott helytállásért.\r

","shortLead":"Bálint Istvánné emojikkal fejezte ki a város köszönetét a koronavírus-járvány alatt nyújtott helytállásért.\r

","id":"20200630_Piros_papirsziv_egeszsegugyi_dolgozok_Bicske","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c25a929-d2f2-431d-b64b-b380ba0f7c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c6d8af-b247-4425-bba4-8a9b65945015","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Piros_papirsziv_egeszsegugyi_dolgozok_Bicske","timestamp":"2020. június. 30. 15:52","title":"Szívecskés emotikonnal hálálta meg az egészségügyi dolgozók munkáját a fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855177a0-720a-4dd6-9e05-dc760dd045f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak rövid ideig kerültek nyilvánosságra a WhatsApp bétájában az animált matricák, megjelenésük nem lehet véletlen, azaz előbb-utóbb bekerülhetnek az üzenetküldőbe.","shortLead":"Bár csak rövid ideig kerültek nyilvánosságra a WhatsApp bétájában az animált matricák, megjelenésük nem lehet véletlen...","id":"20200629_whatsapp_animalt_matricak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=855177a0-720a-4dd6-9e05-dc760dd045f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd72400-f2d0-4233-8d2b-1b83534f5acb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_whatsapp_animalt_matricak","timestamp":"2020. június. 29. 21:03","title":"Animált matricákat villantott a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69cc1381-5fa9-44dc-8cd1-fea22a6338eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mutatvány 500 ezer forintos bírságot ért.","shortLead":"A mutatvány 500 ezer forintos bírságot ért.","id":"20200630_audi_gyorshajtas_birsag_gulacs_sebessegmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69cc1381-5fa9-44dc-8cd1-fea22a6338eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5de0fd-63fe-4ac3-a44e-d75ad3a844b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_audi_gyorshajtas_birsag_gulacs_sebessegmeres","timestamp":"2020. június. 30. 14:01","title":"211 km/h-val előzte meg a rendőröket egy audis Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]