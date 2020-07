Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f8e3785-3f1e-4e74-b116-445ee8dd7ed5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendszeres szennyvízvizsgálatra épülő megfigyelőrendszeren dolgoznak brit kutatók, akik szerint a módszerrel akár 10 nappal korábban ki lehet mutatni a koronavírus jelenlétét egy közösségben, mint az egészségügyi tesztekkel.","shortLead":"Rendszeres szennyvízvizsgálatra épülő megfigyelőrendszeren dolgoznak brit kutatók, akik szerint a módszerrel akár 10...","id":"20200702_koronavirus_szennyviz_megfigyeles_virusteszt_szekletminta_szeklet_kozosseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f8e3785-3f1e-4e74-b116-445ee8dd7ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eac9ed5-3423-4473-97f4-d3f212ccbe63","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_koronavirus_szennyviz_megfigyeles_virusteszt_szekletminta_szeklet_kozosseg","timestamp":"2020. július. 02. 21:03","title":"Tíz nappal korábban kimutatható a koronavírus egy brit találmánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c5c75d-b2de-463c-96ec-fa8409846707","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt 24 órában 47 ezer megbetegedést regisztráltak.","shortLead":"Csak az elmúlt 24 órában 47 ezer megbetegedést regisztráltak.","id":"20200701_Fertozes_koronavirus_Egyesult_Allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0c5c75d-b2de-463c-96ec-fa8409846707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920a6290-aac6-4dc9-acbb-0a8f8dbcfc3c","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_Fertozes_koronavirus_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. július. 01. 11:49","title":"Naponta akár 100 ezren is megfertőződhetnek koronavírussal az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14af55a-aea1-4bb6-9cc9-13114d24e6c1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Igen kedvezően cserélhették alumíniumzsetonjaikat kemény márkára a keletnémetek harminc évvel ezelőtt, de az elkerülhetetlen politikai ajándéknak elkerülhetetlen gazdasági kára lett.","shortLead":"Igen kedvezően cserélhették alumíniumzsetonjaikat kemény márkára a keletnémetek harminc évvel ezelőtt, de...","id":"20200701_valutaunio_ndk_nszk_1990_julius_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a14af55a-aea1-4bb6-9cc9-13114d24e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f259283d-e963-4132-b724-ca47ce046de5","keywords":null,"link":"/360/20200701_valutaunio_ndk_nszk_1990_julius_1","timestamp":"2020. július. 01. 13:00","title":"30 éves a német márkaváltás – A Wartburg-gyáriak is Volkswagent akartak venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14314a-5814-450d-a5b4-2dcfa6bd2a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Est FM alapításának huszadik évfordulója alkalmából beszélgetett Erdélyi Zsolt Supermannel Veiszer Alinda és László Pál a karantén ideje alatt indult Kanapén című műsorukban, és a nosztalgiázáson túl aktuális kérdések is szóba kerültek. A műsorvezetők az Index.hu körüli helyzetről is kérdezték a reklámszakembert.","shortLead":"Az Est FM alapításának huszadik évfordulója alkalmából beszélgetett Erdélyi Zsolt Supermannel Veiszer Alinda és László...","id":"20200702_erdelyi_superman_zsolt_index_kanapen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd14314a-5814-450d-a5b4-2dcfa6bd2a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7aae1b3-ee97-4ba8-a81c-11644b6b7333","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_erdelyi_superman_zsolt_index_kanapen","timestamp":"2020. július. 02. 20:13","title":"Erdélyi Superman Zsolt: Kilenc hónapja még ők hívtak, most sem akarom megölni az Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Újabb kamatcsökkentés, újabb forintgyengülés, enyhén mérséklődő optimizmus – ez a Magyar Nemzeti Bank elmúlt heti mérlege. Kívülről kevésbé látszik ütésállónak a magyar gazdaság, mint az MNB vagy a pénzügyi tárca éléről.","shortLead":"Újabb kamatcsökkentés, újabb forintgyengülés, enyhén mérséklődő optimizmus – ez a Magyar Nemzeti Bank elmúlt heti...","id":"20200701_Kamatcsokkentes_forintgyengules_veltevesztes_ontudatos_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761a4191-71d2-40ea-9285-c85aa7e3fa4b","keywords":null,"link":"/360/20200701_Kamatcsokkentes_forintgyengules_veltevesztes_ontudatos_jegybank","timestamp":"2020. július. 01. 11:00","title":"Matolcsyt nem zavarja, hogy döntéseik sorozata kockára teszi az MNB hitelességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bbbeeef-e75a-4209-92d5-8aedde523df1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikus három évvel ezelőtt még felháborodott a járművek sajtóban megszellőztetett drágulásán.","shortLead":"A politikus három évvel ezelőtt még felháborodott a járművek sajtóban megszellőztetett drágulásán.","id":"20200702_Lazar_Janos_kilobbizta_hogy_ujabb_milliardokat_kolthessenek_a_tramtrainre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bbbeeef-e75a-4209-92d5-8aedde523df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae78af0-639b-4fdd-bc4e-e0c7581c5b24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200702_Lazar_Janos_kilobbizta_hogy_ujabb_milliardokat_kolthessenek_a_tramtrainre","timestamp":"2020. július. 02. 16:05","title":"Lázár János kilobbizta, hogy újabb milliárdokat költhessenek a tram-trainre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Június elejéig összesen 160-170 ezer főt bocsáthattak el a magyar cégek a GKI szerint.","shortLead":"Június elejéig összesen 160-170 ezer főt bocsáthattak el a magyar cégek a GKI szerint.","id":"20200702_elbocsatas_kirugas_magyar_cegek_gki_kenyszerszabadsag_allasido_tavmunka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc2a069-13cc-42a9-84b6-9894066c8411","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_elbocsatas_kirugas_magyar_cegek_gki_kenyszerszabadsag_allasido_tavmunka","timestamp":"2020. július. 02. 14:31","title":"Országosan legalább 160-170 ezer embert bocsáthattak el a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem is vett részt a támogatói kampányban.","shortLead":"Nem is vett részt a támogatói kampányban.","id":"20200703_Cafolja_az_Index_Erdelyi_Zsoltot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052dc925-965e-4dd2-95ac-6ebd0c85947a","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_Cafolja_az_Index_Erdelyi_Zsoltot","timestamp":"2020. július. 03. 09:37","title":"Cáfolja az Index Erdélyi Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]