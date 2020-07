Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cukorral és étkezési olajjal seftelt a bűnözői csoport.","shortLead":"Cukorral és étkezési olajjal seftelt a bűnözői csoport.","id":"20200701_euro_adocsalas_etkezesi_olaj_cukor_afacsalas_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b544cfae-084c-4ff5-86b0-aeadd522cda1","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_euro_adocsalas_etkezesi_olaj_cukor_afacsalas_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 01. 15:51","title":"10 millió eurós áfacsalás elkövetőit vették őrizetbe Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aadc0050-db29-493b-a0ff-e20fbe51a04b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokszor látni a rendőrség civilnek tűnő autóiból készített videókon, hogy a szabályszegésen kapott autósok nem állnak meg azonnal a rendőri jelzésre. Pedig attól, hogy nem a jellegzetes járőrautós festés van rajtuk, ezek is a hatóság eszközei. ","shortLead":"Sokszor látni a rendőrség civilnek tűnő autóiból készített videókon, hogy a szabályszegésen kapott autósok nem állnak...","id":"20200703_Kameras_civil_rendorautok_nem_mindenkinek_egyertelmu_azonnal_hogy_tenyleg_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aadc0050-db29-493b-a0ff-e20fbe51a04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b4d9c4-52a1-4d87-8d25-d2f60bffc81e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_Kameras_civil_rendorautok_nem_mindenkinek_egyertelmu_azonnal_hogy_tenyleg_rendor","timestamp":"2020. július. 03. 12:04","title":"Nem könnyű kiszúrni a kamerás civil rendőrautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e920e1b-e00b-4a51-8966-2cc0648124bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két új évaddal jelentkezik a kultikus sorozat.\r

\r

","shortLead":"Két új évaddal jelentkezik a kultikus sorozat.\r

\r

","id":"20200702_Itt_az_ido_ujra_hulyenek_lenni__visszater_a_Beavis_es_Butthead","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e920e1b-e00b-4a51-8966-2cc0648124bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d28eb0-1076-4a5a-8861-316092dc052f","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Itt_az_ido_ujra_hulyenek_lenni__visszater_a_Beavis_es_Butthead","timestamp":"2020. július. 02. 12:14","title":"„Itt az idő újra hülyének lenni” – visszatér a Beavis és Butthead","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyüzem lesz pénteken az Országgyűlésben, Budapesten együtt erősebb az ellenzék, Deutsch Tamás bírósági ítéletet kritizál. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nagyüzem lesz pénteken az Országgyűlésben, Budapesten együtt erősebb az ellenzék, Deutsch Tamás bírósági ítéletet...","id":"20200703_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1283377-2616-4eab-83ea-4b4f9fc65496","keywords":null,"link":"/360/20200703_Radar360","timestamp":"2020. július. 03. 08:00","title":"Radar360: Költségvetés, iskolaőrség és SZFE a Parlament előtt, kint közben tüntetnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hónapokban tudós emberek sokasága vizionálta, hogy korszakhatárhoz érkeztünk. Vége a globalizáció és a piac mindenhatóságának, a lokális szereplők felértékelődnek – jósolták. De számos érv gyengíti is az új világrend beköszöntének esélyét.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban tudós emberek sokasága vizionálta, hogy korszakhatárhoz érkeztünk. Vége a globalizáció és a piac...","id":"20200701_jarvany_uj_vilagrend_koronavirus_kina_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659aed62-8f8a-49b9-9b5e-6ff45eb19f14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200701_jarvany_uj_vilagrend_koronavirus_kina_usa","timestamp":"2020. július. 01. 14:40","title":"Mégsem hozza el a járvány az új világrendet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De persze a reklám jelleggel publikált videók is szépen gyarapítják a színész bevételét. A Szikla Kylie Jennert előzte meg ebben a versenyben.","shortLead":"De persze a reklám jelleggel publikált videók is szépen gyarapítják a színész bevételét. A Szikla Kylie Jennert előzte...","id":"20200703_dwayne_johnson_instagram_bevetel_kylie_jenner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec15ebe-0bbe-40a3-b3e2-0e5a57b20a69","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_dwayne_johnson_instagram_bevetel_kylie_jenner","timestamp":"2020. július. 03. 10:33","title":"312 millió forintnyi pénzt keres egyetlen Instagram-képpel Dwayne Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Most a Médiatanács szankcionált, mert az Édesítő magazinban egy olyan céget dicsértek, ami egyébként támogatja a műsort.","shortLead":"Most a Médiatanács szankcionált, mert az Édesítő magazinban egy olyan céget dicsértek, ami egyébként támogatja a műsort.","id":"20200701_RTL_Mediatanacs_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a80f49-4707-4750-8452-6f5bcb48ca08","keywords":null,"link":"/kultura/20200701_RTL_Mediatanacs_birsag","timestamp":"2020. július. 01. 17:06","title":"Két nap alatt másodszor büntették meg az RTL-t ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d68ffb-7a3f-486a-98ac-efdc2b6bfd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki a Google fotós tárhelyére menti a telefonján lévő képeket, annak nem árt tudnia, hogy a Google Fotók alkalmazás most egy ideig nem mindenről készít biztonsági mentést. De aki szeretné, az visszakapcsolhatja magának a teljes mentést.","shortLead":"Aki a Google fotós tárhelyére menti a telefonján lévő képeket, annak nem árt tudnia, hogy a Google Fotók alkalmazás...","id":"20200702_google_fotok_alkalmazas_adatmentes_szinkronizalas_uzenetkuldo_facebook_instagram_viber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d68ffb-7a3f-486a-98ac-efdc2b6bfd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dc7718-1581-4266-a606-d46a5765e9cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_google_fotok_alkalmazas_adatmentes_szinkronizalas_uzenetkuldo_facebook_instagram_viber","timestamp":"2020. július. 02. 11:03","title":"Deaktiváltak egy fontos beállítást a Google Fotókban, külön kérnie kell, ha minden képet el szeretne menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]