[{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A versenyekre pénzért lehet nevezni, amit az kap meg, aki leghamarabb elkapja a koronavírust.","shortLead":"A versenyekre pénzért lehet nevezni, amit az kap meg, aki leghamarabb elkapja a koronavírust.","id":"20200703_virusviadal_fertozesi_verseny_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5dc3ed-507e-45c9-b7a6-707f24a1a1c4","keywords":null,"link":"/elet/20200703_virusviadal_fertozesi_verseny_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. július. 03. 05:34","title":"Vírusviadalokon próbálnak megfertőződni az amerikai fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11bbf2c-ade8-4a80-9d87-2c5875fe7d8e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legnagyobb divatmárkáktól a startupokig mindenki igénybe veszi a szolgáltatásait, Judi Henderson-Townsend ráadásul Amerika legnagyobb próbababa-újrahasznosítója.\r

","shortLead":"A legnagyobb divatmárkáktól a startupokig mindenki igénybe veszi a szolgáltatásait, Judi Henderson-Townsend ráadásul...","id":"202027_keson_kezdett_babazni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c11bbf2c-ade8-4a80-9d87-2c5875fe7d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bebee7-4074-4538-9d64-ff28e0820cd9","keywords":null,"link":"/360/202027_keson_kezdett_babazni","timestamp":"2020. július. 03. 12:00","title":"Komplett őrültnek nézték, de világraszóló sikert aratott próbababáival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dddc962-725c-45f9-bc64-b49b4793f805","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Július 20-tól látható minden hétköznap öttől az Őszintén! Joshival.\r

\r

","shortLead":"Július 20-tól látható minden hétköznap öttől az Őszintén! Joshival.\r

\r

","id":"20200703_Joshi_Bharat_visszater_a_kepernyore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dddc962-725c-45f9-bc64-b49b4793f805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89aff9-55e6-4d7c-b3e1-688f7b43349f","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Joshi_Bharat_visszater_a_kepernyore","timestamp":"2020. július. 03. 09:26","title":"Újabb mozgás a Life TV-nél: Joshi Bharat visszatér a képernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent az intézmények részére az állami informatikusképzés pályázati anyaga.","shortLead":"Megjelent az intézmények részére az állami informatikusképzés pályázati anyaga.","id":"20200704_Ujabb_reszletek_derultek_ki_az_allami_informatikuskepzesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9381eb-7c28-4eec-9657-77ed7f381f05","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_Ujabb_reszletek_derultek_ki_az_allami_informatikuskepzesrol","timestamp":"2020. július. 04. 11:38","title":"Újabb részletek derültek ki az állami informatikusképzésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ halfajai 60 százalékának szaporodását fenyegetheti a növekvő vízhőmérséklet, ha a melegedés úgy folytatódik, mint eddig. A kutatók szerint jóval nagyobb a baj, mint eddig gondolták.","shortLead":"A világ halfajai 60 százalékának szaporodását fenyegetheti a növekvő vízhőmérséklet, ha a melegedés úgy folytatódik...","id":"20200703_halak_halfajok_klimavaltozas_szaporodas_vizhomerseklet_melegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed5a4d2-11a9-4248-8573-4a7edc2058c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_halak_halfajok_klimavaltozas_szaporodas_vizhomerseklet_melegedes","timestamp":"2020. július. 03. 13:03","title":"Tízből hat hal belepusztulhat a klímaváltozásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f227aaa7-2da1-40f5-a636-e4adc00d2d30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"110 tonna tűzijáték lehetett az üzem raktárában. Legalább 97-en megsérültek, több mint 40 ember eltűnt.","shortLead":"110 tonna tűzijáték lehetett az üzem raktárában. Legalább 97-en megsérültek, több mint 40 ember eltűnt.","id":"20200703_torok_tuzijatekgyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f227aaa7-2da1-40f5-a636-e4adc00d2d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ded6f32-3ef4-4c28-847a-e8d1b6a948d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_torok_tuzijatekgyar","timestamp":"2020. július. 03. 18:45","title":"Felrobbant egy munkásokkal teli tűzijátékgyár Törökországban – Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Alpok magasabban fekvő területeit is érinti a klímaváltozás. A nyár folyamán a hegyekben is egyre melegebb lesz: még ezer méteres magasság felett is gyakoriak lesznek a 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletek.","shortLead":"Az Alpok magasabban fekvő területeit is érinti a klímaváltozás. A nyár folyamán a hegyekben is egyre melegebb lesz: még...","id":"20200704_alpok_magasabban_fekvo_teruletei_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d1e480-f1d3-4f78-94e4-5222e1c6286e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_alpok_magasabban_fekvo_teruletei_klimavaltozas","timestamp":"2020. július. 04. 18:03","title":"Szokjunk hozzá, gyakran 30 fok fölötti hőség lesz az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b919ea8a-3a38-45a8-9ad4-a5d1c0ce4a05","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amikor valaki ismerkedik ezzel a tudományággal, több tévhit és előítélet élhet a fejében. Szél Dávid pszichológus abból az alkalomból tekintette át e tévhiteket és előítéleteket, hogy 10 éves lett a HVG Extra Pszichológia magazin.","shortLead":"Amikor valaki ismerkedik ezzel a tudományággal, több tévhit és előítélet élhet a fejében. Szél Dávid pszichológus abból...","id":"20200703_Mire_jo_a_pszichologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b919ea8a-3a38-45a8-9ad4-a5d1c0ce4a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbd0bc0-e34f-48d5-a138-efff943f018e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200703_Mire_jo_a_pszichologia","timestamp":"2020. július. 03. 08:10","title":"Mire jó a pszichológia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]