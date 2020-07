Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tucatnyian eltűntek Japán déli részén szombaton a heves esőzések okozta földcsuszamlások és árvizek következtében, sokan a háztetőkön várták a mentőket.","shortLead":"Tucatnyian eltűntek Japán déli részén szombaton a heves esőzések okozta földcsuszamlások és árvizek következtében...","id":"20200704_Foldcsuszamlasok_arvizek_pusztitanak_Japanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152fc46-17cd-4ece-9f01-0730fa402e56","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Foldcsuszamlasok_arvizek_pusztitanak_Japanban","timestamp":"2020. július. 04. 13:24","title":"Földcsuszamlások, árvízek pusztítanak Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94bf5183-c7cb-4201-bbfb-3c173876d477","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"40 tóparti településből mindössze 20 biztosít szabadstrandot. Egy DK-s törvénymódosítási javaslat feltornázná ezt a számot. ","shortLead":"40 tóparti településből mindössze 20 biztosít szabadstrandot. Egy DK-s törvénymódosítási javaslat feltornázná ezt...","id":"20200705_Fogynak_a_balatoni_szabadstrandok_az_eszaki_parton__csak_ket_telepulesen_lehet_ingyen_furdeni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94bf5183-c7cb-4201-bbfb-3c173876d477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa867eb-6516-44a2-9d2f-bba04676cc5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200705_Fogynak_a_balatoni_szabadstrandok_az_eszaki_parton__csak_ket_telepulesen_lehet_ingyen_furdeni","timestamp":"2020. július. 05. 09:42","title":"Fogynak a balatoni szabadstrandok: az északi parton csak két településen lehet ingyen fürödni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Egyelőre még vitatkoznak azon a közgazdászok és a politológusok, hogy a járvány hatására megszűnhet-e az amerikai központú globalizáció, és megvalósul-e a kétpólusú világrend, de abban szinte valamennyi elemző egyetért, hogy a gazdasági válság kezelésében Kína már megint lepipálta a késlekedő Nyugatot.\r

","shortLead":"Egyelőre még vitatkoznak azon a közgazdászok és a politológusok, hogy a járvány hatására megszűnhet-e az amerikai...","id":"20200704_Fokusz_2_resz_Hivok_es_szkeptikusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899e15d8-5bdb-44ff-8ca4-eb35b01ced6a","keywords":null,"link":"/360/20200704_Fokusz_2_resz_Hivok_es_szkeptikusok","timestamp":"2020. július. 04. 12:00","title":"Populizmus vagy kommunizmus? Senki sem tudja, hogy mi jön a válság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3f0f0a-b923-48b4-9fa1-d70351580dba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig tejen élt, most ismeri meg a felnőttek étrendjét.","shortLead":"Eddig tejen élt, most ismeri meg a felnőttek étrendjét.","id":"20200704_Video_a_koalabebi_elso_eukaliptuszreggelije","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc3f0f0a-b923-48b4-9fa1-d70351580dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b88334-a0fb-4594-b0be-0c82ade32cf7","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Video_a_koalabebi_elso_eukaliptuszreggelije","timestamp":"2020. július. 04. 10:28","title":"Videó: a koalabébi első eukaliptuszreggelije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd6860b-f92c-498c-94d3-09e2dc42140f","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"A hiteles kézműves termékekre világszerte egyre nagyobb a kereslet, a legtöbb hazai kézműves azonban nem tud ebből megélni. Szélmalomharcot vívnak a szuvenírboltok által kínált ázsiai tömegáruval, ugyanis semmilyen szabályozás nem vonatkozik arra, mit nevezünk kézműves terméknek. A gazdasági megtérülés és a hagyományőrzés között egyensúlyoz a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet. ","shortLead":"A hiteles kézműves termékekre világszerte egyre nagyobb a kereslet, a legtöbb hazai kézműves azonban nem tud ebből...","id":"20200705_hevesi_nepmuveszeti_szovetkezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbd6860b-f92c-498c-94d3-09e2dc42140f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1687b409-8759-4944-91b5-42df3dc62f55","keywords":null,"link":"/kkv/20200705_hevesi_nepmuveszeti_szovetkezet","timestamp":"2020. július. 05. 16:00","title":"A hevesi hímzőasszonyok, akik szinte utolsóként maradtak a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d72fe58-179e-48e8-be9f-509a24e26bd1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anyagi jólétét nem is a politikai karrierjének, hanem egy találmányának köszönheti - állítja magáról a milliomos miniszter, így a Duma Aktuál is elgondolkozott, min dolgozhatna még Rogán Antal. ","shortLead":"Anyagi jólétét nem is a politikai karrierjének, hanem egy találmányának köszönheti - állítja magáról a milliomos...","id":"20200703_Duma_Aktual_Rogan_Antal_talalmanyai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d72fe58-179e-48e8-be9f-509a24e26bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba546f6-5825-42be-afac-8392ebdb3dd9","keywords":null,"link":"/360/20200703_Duma_Aktual_Rogan_Antal_talalmanyai","timestamp":"2020. július. 03. 19:00","title":"Duma Aktuál: Rogán Antal a kereket is feltalálhatná a következő adóbevallása előtt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent az intézmények részére az állami informatikusképzés pályázati anyaga.","shortLead":"Megjelent az intézmények részére az állami informatikusképzés pályázati anyaga.","id":"20200704_Ujabb_reszletek_derultek_ki_az_allami_informatikuskepzesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9381eb-7c28-4eec-9657-77ed7f381f05","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_Ujabb_reszletek_derultek_ki_az_allami_informatikuskepzesrol","timestamp":"2020. július. 04. 11:38","title":"Újabb részletek derültek ki az állami informatikusképzésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57c9fd0-09d0-4f55-be96-e319ac66d831","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kaliforniából hozták át rendbe tenni, de most értékesítené a tulajdonosa. ","shortLead":"Kaliforniából hozták át rendbe tenni, de most értékesítené a tulajdonosa. ","id":"20200703_Magyarorszagon_ujitottak_fel_ezt_a_60_eves_remek_Alfa_Romeo_Spidert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a57c9fd0-09d0-4f55-be96-e319ac66d831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4091089-0ccb-4677-aa77-f3cf9ce4082f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_Magyarorszagon_ujitottak_fel_ezt_a_60_eves_remek_Alfa_Romeo_Spidert","timestamp":"2020. július. 04. 04:57","title":"Magyarországon újították fel ezt a 60 éves remek Alfa Romeo Spidert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]