Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de51faae-e25a-48a9-a439-7bd04ed7dcc9","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20200709_Marabu_FekNyuz_Virusbiznisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de51faae-e25a-48a9-a439-7bd04ed7dcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b446c4bf-33df-4303-a200-27e04d8be5fc","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Marabu_FekNyuz_Virusbiznisz","timestamp":"2020. július. 09. 14:30","title":"Marabu FékNyúz: Vírusbiznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65f4896-8777-45f3-9037-ba6986f7639f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakemberek szerint a beruházás veszélyeztetné a balatoni viharjelzések pontosságát.","shortLead":"A szakemberek szerint a beruházás veszélyeztetné a balatoni viharjelzések pontosságát.","id":"20200710_Az_allamot_kerik_hogy_ne_epuljon_meg_a_lakopark_a_siofoki_obszervatorium_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c65f4896-8777-45f3-9037-ba6986f7639f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bee0259-9c51-4cdc-8919-79079dada661","keywords":null,"link":"/kkv/20200710_Az_allamot_kerik_hogy_ne_epuljon_meg_a_lakopark_a_siofoki_obszervatorium_mellett","timestamp":"2020. július. 10. 17:56","title":"Az államot kérik, hogy ne épüljön meg a lakópark a siófoki obszervatórium mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56485597-617f-4e1b-88dc-0af3f89294bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyűlnek a panaszok a neten: az Apple Music, pontosabban annak háttértevékenysége igencsak megterheli az iPhone-ok akkumulátorát.","shortLead":"Gyűlnek a panaszok a neten: az Apple Music, pontosabban annak háttértevékenysége igencsak megterheli az iPhone-ok...","id":"20200710_iphone_akkumulator_gyorsan_merul_apple_music_energiafogyasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56485597-617f-4e1b-88dc-0af3f89294bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0983c64-a937-471b-b918-5bd5652bdcaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_iphone_akkumulator_gyorsan_merul_apple_music_energiafogyasztas","timestamp":"2020. július. 10. 11:48","title":"Túl hamar merül le az iPhone-ja mostanában? Ez lehet az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c9d9b6-1526-425b-b3bd-a4241e593bae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezárult a takarékok integrációja, jöhet a következő.","shortLead":"Lezárult a takarékok integrációja, jöhet a következő.","id":"20200709_takarekszovetkezet_takarek_integracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c9d9b6-1526-425b-b3bd-a4241e593bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e6697c-e84a-4bcc-84d1-693b39335cb2","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_takarekszovetkezet_takarek_integracio","timestamp":"2020. július. 09. 13:32","title":"Minden Takarék-ügyfél intézheti ügyeit az ország összes fiókjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c281c3-3643-43ae-95dd-91e6e5fbd18e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"De csak egy vágányon, és ott is nagyon lassan haladhatnak a vonatok.","shortLead":"De csak egy vágányon, és ott is nagyon lassan haladhatnak a vonatok.","id":"20200709_vonat_szob_nagymaros_felhoszakadas_sarlavina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62c281c3-3643-43ae-95dd-91e6e5fbd18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58567020-1926-4c0b-b06b-b01938fc5cb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_vonat_szob_nagymaros_felhoszakadas_sarlavina","timestamp":"2020. július. 09. 18:01","title":"Hétfőtől újra lehet vonatozni Szob és Nagymaros között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kezdő pedagógusi fizetés mellett cafetériát is ígér egy hirdetés az iskolaőröknek, akiknek egy tanfolyamot kell elvégezniük augusztusban. A biztonsági őrök keveslik, a tanárok sokallják a beígért bért.","shortLead":"A kezdő pedagógusi fizetés mellett cafetériát is ígér egy hirdetés az iskolaőröknek, akiknek egy tanfolyamot kell...","id":"20200709_Tanari_fizetest_kaphatnak_az_iskolaorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2306ba7-f1ae-4d4e-90d8-29a7266f064e","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Tanari_fizetest_kaphatnak_az_iskolaorok","timestamp":"2020. július. 09. 15:22","title":"Tanári fizetést kaphatnak az iskolaőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b2b47d-998b-4f33-be7e-bae41957a210","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A népszerű pickup felfrissített változata a korábbinál nagyobb és erősebb dízelmotorral és több egyéb fejlesztéssel támad.","shortLead":"A népszerű pickup felfrissített változata a korábbinál nagyobb és erősebb dízelmotorral és több egyéb fejlesztéssel...","id":"20200710_magyarorszagon_a_megujult_toyota_hilux_ulesprobat_vettunk_benne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34b2b47d-998b-4f33-be7e-bae41957a210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a18b0e-d775-458d-8e6d-b4b367da167c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_magyarorszagon_a_megujult_toyota_hilux_ulesprobat_vettunk_benne","timestamp":"2020. július. 10. 11:44","title":"Magyarországon a megújult Toyota Hilux, üléspróbát vettünk benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac4eb8b-52ab-4f6f-9a49-1e138df0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Déli pályaudvaron kicserélik az üvegfalat. A munkálatok ideje alatt több lépcsőt is lezárnak, a MÁV egy grafikán mutatta be, hogyan változik a gyalogosközlekedés.","shortLead":"A Déli pályaudvaron kicserélik az üvegfalat. A munkálatok ideje alatt több lépcsőt is lezárnak, a MÁV egy grafikán...","id":"20200709_deli_palyaudvar_uvegfal_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bac4eb8b-52ab-4f6f-9a49-1e138df0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e0ee8e-793b-4c44-9b53-d09efc617e66","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_deli_palyaudvar_uvegfal_felujitas","timestamp":"2020. július. 09. 19:55","title":"Kicserélik a Déli pályaudvar repedezett üvegfalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]