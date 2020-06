Nagy a zsibongás a bulinegyedben, de nem csak az utcán italozó fiatalok miatt: múlt héten szigorú csendrendeletet hozott Erzsébetváros, hogy megregulázza a környéket. A rendelet értelmében 10 után nem lehet nyitva vendéglátóhely, kivéve, ha teljesít egy sor kitételt. A mulatni vágyók közé már most rendőrök és rendészek vegyülnek, röpködnek a bírságok, a teraszok körüli mizéria miatt amúgy is felpaprikázott vendéglátósok pedig morognak a szerintük a lehető legrosszabbkor bevezetett intézkedés miatt.

Rendőrfurgon, taxi, rendőrfurgon, rendőrfurgon, taxi, rendőrkombi, magánkocsi, rendőrfurgon, taxi… Körülbelül ebben a sorrendben araszol a forgalom a Kiskörút felé a belvárosi bulinegyed egyik ütőerének számító Király utcában pénteken este fél kilenc tájban. Mintha valami nagyszabású razziára készülnének a kerületi kapitányság munkatársai a készenléti rendőrséggel karöltve.

Razziának is becézik a látványos rendőri jelenlétet a környék helyein, pontosabban a helyek előtt, a járdán állva cigiző, italozó fiatalok. Hangjuk a Madách Téren kaotikus zajjá áll össze, nem egy esetben elnyomva a szórakozóhelyeken nyitott ablak mellett szóló zenét is. Úgy tűnik, hiába tartja távol a járványhelyzet a részegen óbégató legénybúcsúzókat és a turistahordáknak nevezett külföldiek tömegeit, ahhoz, hogy zajossá váljon a bulinegyed, valójában nincs rájuk nagy szükség egy ilyen nyárias, kiülésre csábító péntek estén.

© Máté Péter

Nem véletlen, hogy évek óta napirenden van a környék megzabolázása, de ennek a rendőrségi jelenlét csak a leglátványosabb - és mérsékelten hatásosnak tűnő - módja. Ottlétük csak pár sarokkal és ideiglenesen szorítja odébb a gyanús alakokat. Miközben emitt szigorú tekintettel, pattogó szavakkal rádióznak a kettő-négy fős egységek, a másik sarkon már egy férfi invitál tolakodó módon sztriptízbárba, hogy a következőn néhány feltűnően kihívóan öltözött nő köszönjön rám jelentőségteljesen búgó hangon egy sziával, majd szóljon be gúnyosan, amikor szó nélkül elsétálok mellettük.

Kiszúrásnak érzik

Az Erzsébetvárosi Önkormányzat a bulinegyed hatékonyabb megzabolázását attól a rendelettől várja, amit múlt csütörtökön fogadtak el és hirdettek ki, és ami jelentős nemtetszést váltott ki az üzemeltetők többségéből, akikkel beszéltünk. Sokan érzékelik és értékelik szándékos kiszúrásnak a 60 napos türelmi idővel - vagyis gyakorlatilag a nyár végétől - hatályba lépő intézkedést, különösen, hogy az eleve feszült légkörbe érkezett.

Mindekinek nyitott vécé, lefotózott járda A kerületi rendelet néhány kivételtől eltekintve megtiltja minden, a területén lévő üzletnek, hogy éjfél és reggel hat óra között kinyisson. Ez alól lehet mentességet szerezni azoknak a helyeknek, amelyek a Király utca–Erzsébet körút–Rákóczi út–Károly körút által határolt területen vannak, és teljesítenek egy jó hosszú sor feltételt. Ezek között szerepel például, hogy bárkit be kell engedjenek a mellékhelyiségükbe, és ezt ki is kell plakátolniuk,

este tíz és reggel nyolc között nem szállítanak árut,

írásos beszámolóban taglalják, hogyan akadályozzák majd meg a vendégeiket, hogy kivigyék, és az utcán fogyasszák el az italokat,

magasnyomású mosóval tisztítják megadott időben a járdaszakaszukat, ezt a tevékenységet naplózzák, az eredményt lefotózzák, és kérésre bemutatják a hatóságnak,

mérséklik a zene hangerejét. Az intézkedés azt is előírja, hogy ha valakitől visszavonják az engedélyt, egy évig nem kaphat újat. Ez persze nem jelenti azt, hogy teljesen be kell zárnia, de éjfél és reggel hat között nem lehet majd nyitva.

A járványhelyzet miatti karanténszabályok enyhítésével május 18. után újranyitó, és korábbi forgalmuk morzsáin magukat összeszedni igyekvő helyeket eleve felpaprikázta a kerület egy másik lépése: amikor a kormány elrendelte, hogy szeptember 1-ig nem kell a közterület-használati díjat megfizetni a teraszok után, Erzsébetváros jelezte, ősszel visszamenőleg kérnék majd el a kimaradt díjat. Ettől ugyan visszaléptek, de a nyitáskor kissé kibővítve elkezdtek számonkérni egy jó nyolc évvel ezelőtti rendeletet, amelyik többek között arra kötelez minden szórakozóhelyet, amelyiknek közterületen áll a terasza, hogy azokat este 10-kor zárja be.

A kocsmák ellenkezését hamar megtörte a fokozott ellenőrzés, így most a rendőrökkel felváltva masíroznak végig a szórakozni vágyókkal teli utcákon a kerületi rendészek is a hétvégi estéken.

© Máté Péter

Szórják a bírságokat

Beszélgetőtársaink elmondása alapján se szeri, se száma a bírságos történeteknek. Elmondásuk szerint a helyek többségét teraszos kihágás miatt büntették meg: későn szedték be az asztalokat, kint maradt egy szék, de büntetnek közterületen italozásért is. Van, aki ölébe rejti a poharát, ha egyenruhások tűnnek fel, más bent hagyja a helyen, megint mások kihasználják, hogy a rendészek csak a közterületen büntethetnek, és ahol fel tudnak lépni egy közeli irodaház lépcsőjére, ami már magánterületnek számít, ott a lépcsőn zajlik a társasági élet.

Jön a bírság akkor is, ha a megengedettnél nagyobbnak látják a teraszt: “Nekünk 3 külön részből álló teraszra van engedélyünk. Amikor kijöttek ezt ellenőrizni, akkor az egész területet egyben mérték le, beleszámítva a köztes, nem bérelt részeket is, így az engedélyezettnél nagyobb terület jött ki. Jeleztük a helyszínen, hogy ezt nem így kéne mérni, de az a válasz érkezett, hogy ez így jó lesz most nekik. A helyszínen jegyzőkönyvet nem láttunk, de egy hétre rá megkaptuk a határozatot, amelyben visszavonják a teraszengedélyünket, és büntetést is kiszabtak ránk” - mondja Péter, az egyik Madách téri kávézó tulajdonosa.

© Máté Péter

“Az elmúlt héten is minden egyes nap kijöttek a közteresek 4 fős csoportokban, és hosszasan intézkedtek különböző indokokkal. Előfordult olyan is, hogy a rendészek csatárláncban álltak fel a hely előtt beszélgető vendégekkel szemben, és nézték őket. Végül intézkedés nélkül elmentek, de ezzekkel a fellépésekkel elüldözik az amúgy is megcsappant számú vendégkört.”

Kőműves Zsófi, a Hivatal társtulajdonosa már fél tíz után nem sokkal körbejár az asztaloknál, hogy jelezze az ott üldögélőknek: tízkor zár a terasz. Teraszzáráskor le is fotózza, sőt a hely bezárásakor is lefotózza a kocsma előtti járdát, hogy dokumentálva legyen, minden rendben (utóbbi egyébként kötelező is lesz az új rendelet értelmében, lásd a keretest).

© Máté Péter

"Megszoktuk már, ezelőtt is volt már hasonló korlátozás. Majd alkalmazkodunk. Kicsit rossz, de mindig van hova menni” - így kommentálja két jókedvű fiú azt, hogy húszegynéhány percen belül fel kell állniuk az asztaltól. “Belefáradtunk a vegzálásba” - így pedig Kőműves Zsófi azt, hogy péntek délután kitették a hely ablakába az eladó táblát. “Vagy átalakulunk Ravatal kávézóvá” - tréfálkozik keserűen. Szerinte, ha valaki kifizeti azt az összeget, amit kérnek, azonnal eladják az üzlethelyiséget. (A brandet azért megtartják, és esetleg máshol újranyitnak.)

Rosszindulatú félremagyarázás, hogy az önkormányzat vagy én személy szerint tönkre akarnánk tenni a vendéglátósokat. Egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos magatartásformákat szeretnénk kiszorítani mint a drogkereskedelem, a garázdaság, a prostitúció, hogy az emberek merevrészegre igyák magukat, vagy hogy az utcán vizeljenek és hányjanak - mondja a hvg.hu-nak Niedermüller Péter VII. kerületi polgármester.

Az általános célokkal az általunk megkérdezett, magukat felelős vendéglátónak valló tulajdonosok nagy része is egyetértett. Kritikájuk a rendelet egyes nehezen, vagy jelentősebb anyagi beruházással járó feltételének teljesítését érte. A kisebb, magánterületen fekvő kerthelyiséggel nem rendelkező helyeknek többek között fáj, hogy ha bekapcsolják a zenét, be kell csukniuk az ablakaikat.

"A hely szelleme veszne el” - mondja egy, a saját megfogalmazása szerint a közösségteremtést a profit elé helyező kocsmatulajdonos. Másnak az, hogy az erősítő teljesítményét visszafogó “limitert” kell beépíteniük a zenelejátszóikba, de nem lát garanciát arra, hogy ez elég lesz elkerülni a büntetést, vagy hogy nem lesznek visszaélések a hatóság részéről - mondja egy másik vendéglátós.

A nagyobb, saját magánterületen álló kerthelyiséggel bíró szórakozóhelyek sem feltétlenül repesnek az örömtől, hiába rebesgetik a kisebbek, hogy a rendelet azért lett ilyen, mert a “mogulokat” kevésbé érinti. A lakók szervezetei, az önkormányzat és a vendéglátósok közötti egyeztetést szolgáló, és a rendeletet februárban az önkormányzat szerint konszenzussal véglegesítő munkacsoportba a két legnagyobb ilyen hely - a Szimpla és a Fogasház/Instant - tulajdonosai kerültek be, ugyancsak nagyobb, magánterületen működő hely üzemeltetője szerint nekik sem volt sok szavuk. “Egy-két véleményt betettek, de mindenbe nem tudtak beleszólni, sok mindent nem lehetett megakadályozni, szóval ez így konszenzus.” Beszélgetőtársunk a részleteket nem akarta elárulni, a két érintett hely tulajdonosával pedig egyelőre nem tudtunk beszélni.

© Máté Péter

Neki egyébként a rendeletnek az a része nem teszik, hogy a 150 fő feletti befogadóképességű szórakozóhelyeknek, mint amilyen az övék is, digitális forgalomszámlálót kell rendszerbe állítaniuk, ami a helyszínen is kijelzi, de online is elérhetővé teszi a hatóságok számára is, hogy adott pillanatban hány ember tartózkodik ott. “Ezt kicsit erősnek érzem, az erre való költés túlzás, és kapásból Orwell jut eszembe.”

Abban viszont kis és nagy hely mind egyetértett, hogy a rendelet nagyon rosszkor jött. “Valamilyen szabályozásnak lenne létjogosultsága, de a jelenlegi rendelet egy ma már nem létező állapot alapján íródott, amely a fennmaradásért küzdő helyekre indokolatlan súlyokat pakol” - mondta például Péter. “Vártam volna még jövő tavaszig vagy őszig, hogy legalább lélegzetvételnyi időhöz jussanak a vendéglátósok” - ezt pedig a nagyobb, saját kerttel rendelkező hely tulaja.

© Máté Péter

Úgy tűnik ezt, érzékeli a polgármester is. “Személyes véleményem, hogy minden értelmes javaslatot meg tud vizsgálni az önkormányzat. Vagyis ha a vendéglátósok tesznek olyan javaslatokat, amelyeket akár kompromisszumos, akár egyéb formában el tudnak fogadtatni a többi résztvevővel, akkor nyilván bármi meg tud változni” - mondta pénteken a hvg.hu-nak telefonon.

Számíthat is rá, hogy elő fognak állni ilyenekkel. Több tulajdonos is arról beszélt pénteken egymástól függetlenül, hogy valamilyen közös szervezet, egyesület ernyője alatt fognak össze a hasonszőrű vendéglátósokkal, hogy így próbálják elérni a rendelet enyhítését.