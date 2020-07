Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eca08f08-789f-45f5-beb3-d15f944f5e04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1700-nál is többen haltak meg az új kórban Kazahsztánban, köztük kínai állampolgárok.","shortLead":"1700-nál is többen haltak meg az új kórban Kazahsztánban, köztük kínai állampolgárok.","id":"20200710_Koronavirus_betegseg_Kina_Kazahsztan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca08f08-789f-45f5-beb3-d15f944f5e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac5826a-981f-4f0c-9e9c-5a6cc358bd54","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Koronavirus_betegseg_Kina_Kazahsztan","timestamp":"2020. július. 10. 18:26","title":"A koronavírusnál is halálosabb új betegség jelent meg, figyelmeztet Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfc9b43-3996-460a-b8e0-bd1fd1ec810d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angolok világbajnok labdarúgója 85 éves volt.\r

","shortLead":"Az angolok világbajnok labdarúgója 85 éves volt.\r

","id":"20200711_Meghalt_Jackie_Charlton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dfc9b43-3996-460a-b8e0-bd1fd1ec810d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864d6b6a-bb06-4430-ac8f-f181a6468a56","keywords":null,"link":"/sport/20200711_Meghalt_Jackie_Charlton","timestamp":"2020. július. 11. 11:09","title":"Meghalt Jackie Charlton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39cd4c32-f1ba-4e55-941c-39bba86437f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csütörtökön meghalt szöuli polgármestert a hírek szerint feljelentette a titkárnője szexuális zaklatás miatt. Pak Von Szun, mielőtt eltűnt, búcsúlevelet hagyott a lányának.","shortLead":"A csütörtökön meghalt szöuli polgármestert a hírek szerint feljelentette a titkárnője szexuális zaklatás miatt. Pak Von...","id":"20200710_zaklatas_szoul_polgarmester_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39cd4c32-f1ba-4e55-941c-39bba86437f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d8bd69-9d3f-44f7-92ea-7628e5b10b15","keywords":null,"link":"/elet/20200710_zaklatas_szoul_polgarmester_halal","timestamp":"2020. július. 10. 13:35","title":"Zaklatási ügy állhat a szöuli polgármester halálának a hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s Demeter Márta szerint társadalmi igény, hogy tisztán lássunk.","shortLead":"Az LMP-s Demeter Márta szerint társadalmi igény, hogy tisztán lássunk.","id":"20200710_kaleta_gabor_pedofilia_titkositas_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ac0d48-040c-4755-a677-9d6b257fb577","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_kaleta_gabor_pedofilia_titkositas_ellenzek","timestamp":"2020. július. 10. 13:03","title":"A Kaleta-ügy titkosításának feloldását kéri az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 1,8 millió megbetegedést regisztráltak eddig az országban.","shortLead":"Több mint 1,8 millió megbetegedést regisztráltak eddig az országban.","id":"20200711_Braziliaban_koronavirus_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1464feb-e943-4fd4-9c11-43addd128639","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Braziliaban_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. július. 11. 11:31","title":"Egy nap alatt 45 ezer fertőzött Brazíliában, átlépte a 70 ezret a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff18ad6-65fb-4389-8c6e-6665ca9622d0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A sajtószabadság most erősebbnek bizonyult, mint a magánélet védelme.","shortLead":"A sajtószabadság most erősebbnek bizonyult, mint a magánélet védelme.","id":"20200710_ab_alkotmanybirosag_hornyak_tibor_erzsebet_tabor_taboroztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eff18ad6-65fb-4389-8c6e-6665ca9622d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a0f004-eb9f-40d2-a648-03045e8007c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_ab_alkotmanybirosag_hornyak_tibor_erzsebet_tabor_taboroztatas","timestamp":"2020. július. 10. 18:20","title":"Az Ab szerint nem sérültek a napi 110 ezerért bérelt házból dolgozni járó tisztségviselő jogai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9735ba7a-4e58-44cd-bfb7-23992638599d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejes Zsolt amatőr csillagász péntek hajnalban fotózta le a NEOWISE-üstököst, miközben egy másik jelenséget is sikerült megörökítenie.","shortLead":"Fejes Zsolt amatőr csillagász péntek hajnalban fotózta le a NEOWISE-üstököst, miközben egy másik jelenséget is sikerült...","id":"20200710_vilagito_felho_neowise_ustokos_fejes_zsolt_csillagaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9735ba7a-4e58-44cd-bfb7-23992638599d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea5b229-b83d-4a95-9d8a-63e7a38672b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_vilagito_felho_neowise_ustokos_fejes_zsolt_csillagaszat","timestamp":"2020. július. 10. 20:15","title":"Világító felhőkkel együtt fotózták le a szabad szemmel is látható üstököst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar iPhone-használókat is érint az a hiba, amely következtében több népszerű alkalmazás sem működik az Apple okostelefonjain. A kialakult helyzetért a Facebook a felelős.","shortLead":"Magyar iPhone-használókat is érint az a hiba, amely következtében több népszerű alkalmazás sem működik az Apple...","id":"20200710_facebook_fejlesztoi_keszlet_sdk_iphone_ios_alkalmazas_hiba_leallt_spotify_viber_waze_tiktok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe5f1b-3432-4806-8930-8861bc571cfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_facebook_fejlesztoi_keszlet_sdk_iphone_ios_alkalmazas_hiba_leallt_spotify_viber_waze_tiktok","timestamp":"2020. július. 10. 19:45","title":"Több népszerű alkalmazás sem működik az iPhone-okon a Facebook miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]