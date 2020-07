Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt az elmúlt 24 órában halálos áldozata a betegségnek.","shortLead":"Nem volt az elmúlt 24 órában halálos áldozata a betegségnek.","id":"20200712_koronavirus_fertozes_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79802eff-3991-4939-991c-c0ba0c6c3482","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_koronavirus_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 12. 09:06","title":"Öt új koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"129 ember van még kórházban.","shortLead":"129 ember van még kórházban.","id":"20200711_Hat_ujabb_beteg_van_itthon_ket_ember_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26ea570-c33b-4afb-b823-5dc557f04cbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Hat_ujabb_beteg_van_itthon_ket_ember_meghalt","timestamp":"2020. július. 11. 08:25","title":"Hat újabb beteg van itthon, két ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország negyedik leggazdagabb embere az L&L Charter Ltd. valódi tulaja.","shortLead":"Magyarország negyedik leggazdagabb embere az L&L Charter Ltd. valódi tulaja.","id":"20200710_Szijj_Laszlo_a_tulajdonosa_a_Lady_MRD_es_az_Artemy_jachtokat_birtoklo_maltai_offshore_cegnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85aa412b-8944-438c-baa0-af3fdc283ae7","keywords":null,"link":"/kkv/20200710_Szijj_Laszlo_a_tulajdonosa_a_Lady_MRD_es_az_Artemy_jachtokat_birtoklo_maltai_offshore_cegnek","timestamp":"2020. július. 10. 19:31","title":"Szíjj László a tulajdonosa a Mészárost is furikázó hírhedt adriai jachtoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7bd00f-aa99-4dc8-9cd2-e06b97a5756f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kásler Mikós pénteken jelentette be, hogy az Árpádok dinasztiája az ókori Baktria területén jött létre. Nyáry Krisztián író szerint az lenne a csoda, ha pont ott nem találtak volna ősapát vagy ősanyát.","shortLead":"Kásler Mikós pénteken jelentette be, hogy az Árpádok dinasztiája az ókori Baktria területén jött létre. Nyáry Krisztián...","id":"20200711_Nyary_Krisztian_Kasler_arpad_haz_bela","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b7bd00f-aa99-4dc8-9cd2-e06b97a5756f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac25cd9d-304f-4a21-8a67-7fb63ae7aab3","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Nyary_Krisztian_Kasler_arpad_haz_bela","timestamp":"2020. július. 11. 19:45","title":"Nyáry Krisztián utánaszámolt Kásler nagy bejelentésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Gulyás Gergely, hogy a fertőzött országokból hazatérő, vagy azon átutazó magyaroknak ismét karanténba kell vonulniuk, külföldiek csak meghatározott feltételekkel jöhetnek be. A szabály elsőre átláthatatlan, több pont mellé jól jönne egy országos tiszti főorvos, hogy megmagyarázza azt. Megpróbáltuk értelmezni a rendelkezést, ahol nem jutottunk dűlőre, arra rákérdeztünk. Addig is segítünk azzal, amit tudunk.","shortLead":"Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Gulyás Gergely, hogy a fertőzött országokból hazatérő, vagy azon átutazó...","id":"20200712_koronavirus_kulfold_hatar_karanten_magyar_nyaralas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95917d8f-a815-4591-958f-d02f50786434","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_koronavirus_kulfold_hatar_karanten_magyar_nyaralas","timestamp":"2020. július. 12. 15:45","title":"Külföldön nyaralok, hogy jövök így haza? - kisokos a szigorításhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5422da99-3a6e-491f-9640-c831651b780d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Öt évvel ezelőtt július 11-én halt meg Omar Sharif (1932–2015), a nőcsábász, akit éles elmével, nyelv- és színészi tehetséggel is megáldott a sors. Rengeteg pénzt keresett, de képes volt még többet elszórni. Sok rossz filmben szerepelt, de örökre ő lesz Doktor Zsivágó, belé lesz szerelmes a Funny Girl, és ő lesz a színészek között a legnagyobb bridzsbajnok, s a bridzsbajnokok között a legnagyobb színész.","shortLead":"Öt évvel ezelőtt július 11-én halt meg Omar Sharif (1932–2015), a nőcsábász, akit éles elmével, nyelv- és színészi...","id":"20200710_sharif","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5422da99-3a6e-491f-9640-c831651b780d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556aae37-4f49-4a58-9d6b-700447fd05af","keywords":null,"link":"/360/20200710_sharif","timestamp":"2020. július. 10. 17:00","title":"A világhírű színész, aki magánéleti szerepeiben alakította a legnagyobbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Rövidül az ügyintézési határidő is.","shortLead":"Rövidül az ügyintézési határidő is.","id":"20200711_Szakmai_ellenorzes_nelkul_epithetik_at_a_gellerthegyi_Citadella_kornyeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0a0dad-66ec-4acc-948e-f4dba5f52560","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Szakmai_ellenorzes_nelkul_epithetik_at_a_gellerthegyi_Citadella_kornyeket","timestamp":"2020. július. 11. 10:50","title":"Szakmai ellenőrzés nélkül építhetik át a gellérthegyi Citadella környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint 12 kerékpáros súlyosan megsérült egy tömegbukás után a Gella Kupán. Az egyik résztvevő szerint az erdő úgy nézett ki, mintha horrorfilmben lettek volna.","shortLead":"Sajtóhírek szerint 12 kerékpáros súlyosan megsérült egy tömegbukás után a Gella Kupán. Az egyik résztvevő szerint...","id":"20200712_Totvazsonyi_tomegbaleset__19_ember_kerult_korhazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc20bde-6ea7-4bb5-9f7e-c5c7be1d58e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_Totvazsonyi_tomegbaleset__19_ember_kerult_korhazba","timestamp":"2020. július. 12. 15:34","title":"Óriási bukás a kerékpárversenyen - mentőhelikoptert is riasztottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]